Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейди

·49·Техно
Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейди

Хитойнинг Мооншот AI компанияси томонидан ишлаб чиқилган Кими сунъий интеллект моделининг тақдимоти АҚШнинг рақобатбардошлиги ҳамда очиқ ва ёпиқ сунъий интеллект тизимлари ўртасидаги баҳсларни яна-да кучайтирди. ixbt.com ва TechCrunch нашрлари маълумотига кўра, мазкур ҳолат нафақат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди, балки Вашингтонда ҳам регуляторлар эътиборини тортиб, OpenAI ва Anthropic вакиллари Хитойнинг очиқ моделлари бўйича ўз хавотирларини билдирган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch'нинг Эқуитй подкастида муҳокама қилинганидек, бундай вазиятлар аввал ҳам кузатилган ва кремний водийсидаги мутахассислар доимо нимадир чиқиб барча нарсани ортда қолдиришини кутишади. Ушбу муҳокамада иштирок этган экспертларнинг фикрича, ҳар сафар Хитойдан янги модел чиққанда технология саноатида асабийлашиш ва ортиқча ваҳима ҳолати такрорланмоқда.

Хитой сунъий интеллект ютуқларига нисбатан реакциялар

Мутахассисларнинг таъкидлашича, DeepSeek модели чиққан пайтдаги муҳокамалар ҳам шунга ўхшаш эди. Ўшанда ҳам Хитой модели баъзи кўрсаткичлар бўйича етакчи моделларга рақобатчи бўла олиши ёки ундан арзонроқ ва очиқроқ эканлиги маълум бўлгач, технология оламида қизғин баҳслар бошланган эди. Бу сафар ҳам Кими модели айрим тестларда яхши натижа кўрсатгани сабабли эътибор марказига тушди.

Бироқ мутахассислар технология оламидаги бу каби ўта таъсирчанлик ва ваҳимани бироз бўрттирилган деб ҳисобламоқда. Масалан, Кими қисқа вақт ичида macOS тизимининг таъсирчан график нусхасини яратгани ижтимоий тармоқларда шов-шув келтириб чиқарган бўлса-да, бу ҳақиқий операцион тизим эмаслиги ва технологик ваҳимага ўрин йўқлиги ҳафталик таҳлилларда ўз тасдиғини топди.

Регуляциялар ва бозор манфаатдорлиги

Вашингтондаги муҳокамалар ва лоббиатчилик ҳаракатлари ортида фақатгина миллий рақобат эмас, балки тижорий манфаатлар ҳам тургани айтилмоқда. Хитой сунъий интеллект моделларига жиддий чекловлар қўйилиши АҚШдаги барча компанияларга ҳам бирдек фойда келтирмайди, аксинча, бу фақат чекланган миຢордаги йирик фронтал лабораторияларнинг мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилиши мумкин.

Ҳозирги кунда сунъий интеллект бозоридаги шиддатли рақобат ва очиқ кодли моделлар келажаги нафақат АҚШ ва Хитой муносабатларига, балки глобал миқёсдаги технологик экотизимга ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Мутахассислар фикрича, ҳафталик эмоционал муҳокамалардан сўнг бозор барқарорлашиб, реал имкониятлар ва хатарлар янада холис баҳолана бошлайди.

Суний интеллектХитой технологиялариOpenAITechCrunchАҚШ рақобати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23Samsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб