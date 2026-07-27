Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейди
Хитойнинг Мооншот AI компанияси томонидан ишлаб чиқилган Кими сунъий интеллект моделининг тақдимоти АҚШнинг рақобатбардошлиги ҳамда очиқ ва ёпиқ сунъий интеллект тизимлари ўртасидаги баҳсларни яна-да кучайтирди. ixbt.com ва TechCrunch нашрлари маълумотига кўра, мазкур ҳолат нафақат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди, балки Вашингтонда ҳам регуляторлар эътиборини тортиб, OpenAI ва Anthropic вакиллари Хитойнинг очиқ моделлари бўйича ўз хавотирларини билдирган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch'нинг Эқуитй подкастида муҳокама қилинганидек, бундай вазиятлар аввал ҳам кузатилган ва кремний водийсидаги мутахассислар доимо нимадир чиқиб барча нарсани ортда қолдиришини кутишади. Ушбу муҳокамада иштирок этган экспертларнинг фикрича, ҳар сафар Хитойдан янги модел чиққанда технология саноатида асабийлашиш ва ортиқча ваҳима ҳолати такрорланмоқда.
Хитой сунъий интеллект ютуқларига нисбатан реакцияларМутахассисларнинг таъкидлашича, DeepSeek модели чиққан пайтдаги муҳокамалар ҳам шунга ўхшаш эди. Ўшанда ҳам Хитой модели баъзи кўрсаткичлар бўйича етакчи моделларга рақобатчи бўла олиши ёки ундан арзонроқ ва очиқроқ эканлиги маълум бўлгач, технология оламида қизғин баҳслар бошланган эди. Бу сафар ҳам Кими модели айрим тестларда яхши натижа кўрсатгани сабабли эътибор марказига тушди.
Бироқ мутахассислар технология оламидаги бу каби ўта таъсирчанлик ва ваҳимани бироз бўрттирилган деб ҳисобламоқда. Масалан, Кими қисқа вақт ичида macOS тизимининг таъсирчан график нусхасини яратгани ижтимоий тармоқларда шов-шув келтириб чиқарган бўлса-да, бу ҳақиқий операцион тизим эмаслиги ва технологик ваҳимага ўрин йўқлиги ҳафталик таҳлилларда ўз тасдиғини топди.
Регуляциялар ва бозор манфаатдорлигиВашингтондаги муҳокамалар ва лоббиатчилик ҳаракатлари ортида фақатгина миллий рақобат эмас, балки тижорий манфаатлар ҳам тургани айтилмоқда. Хитой сунъий интеллект моделларига жиддий чекловлар қўйилиши АҚШдаги барча компанияларга ҳам бирдек фойда келтирмайди, аксинча, бу фақат чекланган миຢордаги йирик фронтал лабораторияларнинг мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилиши мумкин.
Ҳозирги кунда сунъий интеллект бозоридаги шиддатли рақобат ва очиқ кодли моделлар келажаги нафақат АҚШ ва Хитой муносабатларига, балки глобал миқёсдаги технологик экотизимга ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Мутахассислар фикрича, ҳафталик эмоционал муҳокамалардан сўнг бозор барқарорлашиб, реал имкониятлар ва хатарлар янада холис баҳолана бошлайди.
…