Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълум
Япония технология гиганти Canon сиmsиз қурилмаларни сертификациялаш идораларида бир йўла учта янги камерани расман рўйхатдан ўтказди. Одатда бундай қадамлар маҳсулотнинг расмий тақдимотидан дарак беради ва бозорда катта қизиқиш уйғотади. ixbt.com маълумотига кўра, гап ЭОС R8 ИИ, ЭОС R7 ИИ ҳамда ЭОС R10 ИИ моделлари ҳақида бормоқда, уларнинг бозорга чиқарилиши 2026 йилнинг иккинчи ярмига мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу қурилмаларнинг бир вақтнинг ўзида рўйхатдан ўтказилиши уларнинг босқичма-босқич эмас, балки умумий тақдимот тадбирида намойиш этилишидан далолат беради. Ҳозирча Canon компанияси янги техникалар бўйича расмий тафсилотларни ошкор этмаган бўлса-да, тармоқда асосий техник хусусиятларга доир дастлабки маълумотлар сизиб чиққан.
Рретро-дизайндаги ЭОС R8 ИИ моделиЭкспертларнинг фикрича, энг катта қизиқиш уйғотаётган қурилма бу — ЭОС R8 ИИ модели ҳисобланади. Миш-мишларга кўра, мазкур камера жорий йилнинг сентябрь ойи ўрталарида оммага эълон қилинади. У афсонавий Canon АE-1 плёнкали камерасининг 50 йиллигига бағишланган махсус ретро-дизайнда ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.
Кутилаётган техник хусусиятларга кўра, янги тўлакадресли қурилма қуйидаги имкониятлар билан жиҳозланади:
- 32,5 мегапикселлик тўлакадресли сенсор
- Электрон затвор ёрдамида сониясига 40 кадмгача бўлган тезкор серияли суратга олиш
- Камера корпусига ўрнатилган тасвирни барқарорлаштириш тизими
- Ўта сифатли оверсамплинг (передискретизация) технологиясига эга 4K видео ёзиш имконияти
- Олдинги ЭОС R8 моделидаги битта слот ўрнига иккита СД хотира картаси учун слот
Илғор APС-К сенсорли бошқа янги қурилмаларЎз навбатида, ЭОС R7 ИИ модели Canon тарихида илк бор кўп қатламли (мультилаер) APС-К сенсорига эга камера бўлиши кутилмоқда. Бундай инновацион конструкция маълумотларни ўқиш тезлигини сезиларли даражада оширади ва кадрлар орасидаги визор қорайишини амалда бутунлай йўқ қилади. Шунингдек, сенсор пикселлар сони 32,5 MPдан 39 мегапихелга қадар кўпайиши тахмин қилинмоқда.
Қаторни тўлдириб турувчи ЭОС R10 ИИ моделида эса тубдан ўзгаришлар кутилмаяпти. Саноат манбаларининг хабар беришича, ушбу бошланғич даражадаги камерада автофокус тизими янада такомиллаштирилади ва узлуксиз суратга олиш учун каттароқ буфер хотираси тақдим этилади.
Айни пайтда мазкур қурилмаларнинг техник тавсифлари фақат дастлабки тахминлар ва сиздирилган маълумотларга таянади. Бироқ рўйхатдан ўтказиш жараёнининг якунланганлиги Canon ишқибозлари учун янги авлод флагман техникалари тез орада тақдим этилишидан далолат беради.
…