Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълум

·42·Техно
Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълум

Япония технология гиганти Canon сиmsиз қурилмаларни сертификациялаш идораларида бир йўла учта янги камерани расман рўйхатдан ўтказди. Одатда бундай қадамлар маҳсулотнинг расмий тақдимотидан дарак беради ва бозорда катта қизиқиш уйғотади. ixbt.com маълумотига кўра, гап ЭОС R8 ИИ, ЭОС R7 ИИ ҳамда ЭОС R10 ИИ моделлари ҳақида бормоқда, уларнинг бозорга чиқарилиши 2026 йилнинг иккинчи ярмига мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу қурилмаларнинг бир вақтнинг ўзида рўйхатдан ўтказилиши уларнинг босқичма-босқич эмас, балки умумий тақдимот тадбирида намойиш этилишидан далолат беради. Ҳозирча Canon компанияси янги техникалар бўйича расмий тафсилотларни ошкор этмаган бўлса-да, тармоқда асосий техник хусусиятларга доир дастлабки маълумотлар сизиб чиққан.

Рретро-дизайндаги ЭОС R8 ИИ модели

Экспертларнинг фикрича, энг катта қизиқиш уйғотаётган қурилма бу — ЭОС R8 ИИ модели ҳисобланади. Миш-мишларга кўра, мазкур камера жорий йилнинг сентябрь ойи ўрталарида оммага эълон қилинади. У афсонавий Canon АE-1 плёнкали камерасининг 50 йиллигига бағишланган махсус ретро-дизайнда ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.

Кутилаётган техник хусусиятларга кўра, янги тўлакадресли қурилма қуйидаги имкониятлар билан жиҳозланади:

  • 32,5 мегапикселлик тўлакадресли сенсор
  • Электрон затвор ёрдамида сониясига 40 кадмгача бўлган тезкор серияли суратга олиш
  • Камера корпусига ўрнатилган тасвирни барқарорлаштириш тизими
  • Ўта сифатли оверсамплинг (передискретизация) технологиясига эга 4K видео ёзиш имконияти
  • Олдинги ЭОС R8 моделидаги битта слот ўрнига иккита СД хотира картаси учун слот

Илғор APС-К сенсорли бошқа янги қурилмалар

Ўз навбатида, ЭОС R7 ИИ модели Canon тарихида илк бор кўп қатламли (мультилаер) APС-К сенсорига эга камера бўлиши кутилмоқда. Бундай инновацион конструкция маълумотларни ўқиш тезлигини сезиларли даражада оширади ва кадрлар орасидаги визор қорайишини амалда бутунлай йўқ қилади. Шунингдек, сенсор пикселлар сони 32,5 MPдан 39 мегапихелга қадар кўпайиши тахмин қилинмоқда.

Қаторни тўлдириб турувчи ЭОС R10 ИИ моделида эса тубдан ўзгаришлар кутилмаяпти. Саноат манбаларининг хабар беришича, ушбу бошланғич даражадаги камерада автофокус тизими янада такомиллаштирилади ва узлуксиз суратга олиш учун каттароқ буфер хотираси тақдим этилади.

Айни пайтда мазкур қурилмаларнинг техник тавсифлари фақат дастлабки тахминлар ва сиздирилган маълумотларга таянади. Бироқ рўйхатдан ўтказиш жараёнининг якунланганлиги Canon ишқибозлари учун янги авлод флагман техникалари тез орада тақдим этилишидан далолат беради.

CanonКамераТехнологияЭОСЯнги маҳсулот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23Samsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб