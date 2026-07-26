Федерико Чиеса Ливерпулда қолишини тасдиқлади: Италиялик юлдуз трансфер миш-мишларига нуқта қўйди

·38·Спорт
Федерико Чиеса Ливерпулда қолишини тасдиқлади: Италиялик юлдуз трансфер миш-мишларига нуқта қўйди

Ливерпул жамоасининг италиялик ҳужумкор ярим ҳимоячиси Федерико Чиеса сўнгги вақтларда ўзининг келажаги билан боғлиқ тарқалган турли трансфер миш-мишларига якун ясади. Футболчи Англия клубида бахтли эканини ва бор эътиборини янги мавсумга қаратганини расман маълум қилди. Бу баёнот айниқса Италия А Серияси клублари томонидан унга бўлаётган қизиқишлар фонида муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2024-йил август ойида Ювентус сафидан 12,5 миллион фунт эвазига Мерсисайдга кўчиб ўтган Чиеса учун Англиядаги дастлабки давр осон кечмади. Жароҳатлар ва спорт формасидаги пасайишлар туфайли у асосий таркибда мустаҳкам ўрин эгаллай олмади. Бироқ, жамоага янги бош мураббий Андони Ираола келиши билан футболчининг фаолиятида янги саҳифа очилиши кутилмоқда. Чиеса айнан янги мураббий қўл остида ўзини кўрсатишга қарор қилган.

Янги мураббий ва тактик ўзгаришлар

Сандерленд жамоасига қарши кечган ва 4:2 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган ўртоқлик учрашувидан сўнг Чиеса журналистлар билан мулоқотда бўлди. Унинг таъкидлашича, Андони Ираола уни одатдаги қанот ярим ҳимоячиси позициясида эмас, балки марказий ҳужумчи сифатида синаб кўрмоқда. Бу тактик ўзгариш футболчи учун кутилмаган бўлса-да, у жамоа манфаати учун ҳар қандай нуқтада ўйнашга тайёрлигини билдирди.

"Ҳозирги вақтда мен Ливерпулда эканлигимдан жуда бахтлиман. Менга бу клуб, мухлислар ва бу ердаги муҳит ёқади. Ўз имкониятларимни намойиш этиш учун бор кучим билан ҳаракат қиляпман. Ҳозирда хаёлимда фақат Ливерпул ва келгуси ўйинлар бор", — дея таъкидлади Федерико Чиеса ўз интервюсида.

Goal.com нашрининг ёзишича, янги мураббий Андони Ираола жамоадан юқори интенсивлик ва майдоннинг ҳар бир нуқтасида агрессив прессинг талаб қилмоқда. Чиеса мураббий билан асосан тактик схемалар ва рақибга босим ўтказиш масалаларида суҳбатлашганини, узоқ муддатли келажак борасида эса ҳали чуқур музокаралар ўтказилмаганини айтиб ўтди. Шунга қарамай, футболчи мураббийнинг талабларини тушуниб етганини таъкидлади.

Ливерпул ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида бешинчи ўринни эгаллаб, Чемпионлар лигаси йўлланмасини зўрға қўлга киритган эди. Янги мавсумда жамоа олдига ҳам ички чемпионатда, ҳам Европа майдонларида юқори мақсадлар қўйилган. Чиеса ушбу муваффақиятларда бевосита иштирок этишни ва жамоанинг асосий етакчиларидан бирига айланишни мақсад қилган.

Италиялик футболчининг ушбу қарори Ливерпул мухлислари учун ижобий янгилик бўлди. Жамоанинг ҳужум чизиғидаги рақобат кучлилиги ва янги мураббийнинг замонавий футболга асосланган қарашлари Чиесага ўзининг энг яхши сифатларини намойиш этиш учун имкон бериши мумкин. Эндиликда барчаси футболчининг мавсумолди тайёргарлик жараёнида ўзини қандай кўрсатишига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

ЛиверпулФедерико ЧиесаТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди