Федерико Чиеса Ливерпулда қолишини тасдиқлади: Италиялик юлдуз трансфер миш-мишларига нуқта қўйди
Ливерпул жамоасининг италиялик ҳужумкор ярим ҳимоячиси Федерико Чиеса сўнгги вақтларда ўзининг келажаги билан боғлиқ тарқалган турли трансфер миш-мишларига якун ясади. Футболчи Англия клубида бахтли эканини ва бор эътиборини янги мавсумга қаратганини расман маълум қилди. Бу баёнот айниқса Италия А Серияси клублари томонидан унга бўлаётган қизиқишлар фонида муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2024-йил август ойида Ювентус сафидан 12,5 миллион фунт эвазига Мерсисайдга кўчиб ўтган Чиеса учун Англиядаги дастлабки давр осон кечмади. Жароҳатлар ва спорт формасидаги пасайишлар туфайли у асосий таркибда мустаҳкам ўрин эгаллай олмади. Бироқ, жамоага янги бош мураббий Андони Ираола келиши билан футболчининг фаолиятида янги саҳифа очилиши кутилмоқда. Чиеса айнан янги мураббий қўл остида ўзини кўрсатишга қарор қилган.
Янги мураббий ва тактик ўзгаришларСандерленд жамоасига қарши кечган ва 4:2 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган ўртоқлик учрашувидан сўнг Чиеса журналистлар билан мулоқотда бўлди. Унинг таъкидлашича, Андони Ираола уни одатдаги қанот ярим ҳимоячиси позициясида эмас, балки марказий ҳужумчи сифатида синаб кўрмоқда. Бу тактик ўзгариш футболчи учун кутилмаган бўлса-да, у жамоа манфаати учун ҳар қандай нуқтада ўйнашга тайёрлигини билдирди.
"Ҳозирги вақтда мен Ливерпулда эканлигимдан жуда бахтлиман. Менга бу клуб, мухлислар ва бу ердаги муҳит ёқади. Ўз имкониятларимни намойиш этиш учун бор кучим билан ҳаракат қиляпман. Ҳозирда хаёлимда фақат Ливерпул ва келгуси ўйинлар бор", — дея таъкидлади Федерико Чиеса ўз интервюсида.
Goal.com нашрининг ёзишича, янги мураббий Андони Ираола жамоадан юқори интенсивлик ва майдоннинг ҳар бир нуқтасида агрессив прессинг талаб қилмоқда. Чиеса мураббий билан асосан тактик схемалар ва рақибга босим ўтказиш масалаларида суҳбатлашганини, узоқ муддатли келажак борасида эса ҳали чуқур музокаралар ўтказилмаганини айтиб ўтди. Шунга қарамай, футболчи мураббийнинг талабларини тушуниб етганини таъкидлади.
Ливерпул ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида бешинчи ўринни эгаллаб, Чемпионлар лигаси йўлланмасини зўрға қўлга киритган эди. Янги мавсумда жамоа олдига ҳам ички чемпионатда, ҳам Европа майдонларида юқори мақсадлар қўйилган. Чиеса ушбу муваффақиятларда бевосита иштирок этишни ва жамоанинг асосий етакчиларидан бирига айланишни мақсад қилган.
Италиялик футболчининг ушбу қарори Ливерпул мухлислари учун ижобий янгилик бўлди. Жамоанинг ҳужум чизиғидаги рақобат кучлилиги ва янги мураббийнинг замонавий футболга асосланган қарашлари Чиесага ўзининг энг яхши сифатларини намойиш этиш учун имкон бериши мумкин. Эндиликда барчаси футболчининг мавсумолди тайёргарлик жараёнида ўзини қандай кўрсатишига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
…