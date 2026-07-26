Гранит Хака трансфери ёпилди: Сандерленд сардорини Челси сафига қўйиб юбормайди
Англиянинг Сандерленд клуби бош мураббийи Режис Ле Брис жамоа сардори Гранит Хака атрофидаги миш-мишларга чек қўйди. Мураббий тажрибали ярим ҳимоячининг Лондоннинг Челси клубига ўтиши ҳақидаги хабарларни қатъиян рад этиб, бу мавзу бошқа муҳокама қилинмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Гуардиан нашри тарқатган маълумотларга кўра, Челси швейцариялик футболчи учун 8 миллион фунт стерлинг миқдорида таклиф юборган, бироқ Сандерленд раҳбарияти бу сўровни дарҳол рад этган. Челси бош мураббийи Хаби Алонсо Баер Леверкусен жамоасидаги собиқ шогирди билан яна бир бор ҳамкорлик қилишни истаган эди, бироқ бу режа амалга ошмайдиган кўринади.
Сардорнинг содиқлиги ва Европа мақсадлариЛиверпулга қарши кечган (2-4) ўртоқлик учрашувидан сўнг Режис Ле Брис журналистлар билан мулоқотда Хаканинг келажаги ҳақида аниқ гапирди. Мураббийнинг таъкидлашича, футболчи жамоада қолишни ва клуб билан бирга янги марраларни забт этишни истайди.
"Йўқ, бу мавзу ёпилди. Гранит ўз келажаги борасида жуда аниқ қарор қабул қилган. У Сандерлендни яхши кўради ва шу ерда қолишни истайди. У нафақат майдонда, балки кийиниш хонасида ҳам ажойиб етакчи ва ҳақиқий сардордир", — дея таъкидлади Ле Брис.
Сандерленд ўтган мавсумда Европа лигаси йўлланмасини қўлга киритган бўлиб, Гранит Хака ушбу муваффақиятда марказий фигурага айланган эди. Клуб раҳбарияти Европа майдонларидаги дебют олдидан ўзининг энг тажрибали ўйинчисини сотиш ниятида эмас. Футболчининг амалдаги шартномаси 2028-йилнинг 30-июнига қадар давом этади.
Трансфер бозори ва жамоа таркибиЛе Брис жамоанинг трансфер ойнасидаги режалари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, жамоа ўтган йилгидек 14 нафар янги футболчи сотиб олмайди, балки нуқтали кучайтиришлар билан чекланади. Жамоа ичидаги барқарорликни сақлаш ҳозирги вақтда устувор вазифа сифатида кўрилмоқда.
Гранит Хака Премер-лигада катта тажрибага эга. У Лондоннинг Арсенал жамоаси сафида 297 та ўйинда майдонга тушиб, 23 та гол урган ва икки бор Англия кубогини қўлга киритган. Шунингдек, у Германия Бундеслигасида Боруссия Мюнхенгладбах ва Баер Леверкусен сафида ҳам муваффақиятли тўп сурган. Хусусан, Леверкусен билан чемпионлик ва мамлакат кубогида зафар қучган.
Айни дамда Сандерленд ўз сардорини сақлаб қолиш орқали нафақат ички чемпионатда, балки Европа лигасида ҳам муносиб иштирок этишни кўзламоқда. Челси эса ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун бошқа номзодларни қидиришига тўғри келади.
…