Гранит Хака трансфери ёпилди: Сандерленд сардорини Челси сафига қўйиб юбормайди

·38·Спорт
Гранит Хака трансфери ёпилди: Сандерленд сардорини Челси сафига қўйиб юбормайди

Англиянинг Сандерленд клуби бош мураббийи Режис Ле Брис жамоа сардори Гранит Хака атрофидаги миш-мишларга чек қўйди. Мураббий тажрибали ярим ҳимоячининг Лондоннинг Челси клубига ўтиши ҳақидаги хабарларни қатъиян рад этиб, бу мавзу бошқа муҳокама қилинмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Гуардиан нашри тарқатган маълумотларга кўра, Челси швейцариялик футболчи учун 8 миллион фунт стерлинг миқдорида таклиф юборган, бироқ Сандерленд раҳбарияти бу сўровни дарҳол рад этган. Челси бош мураббийи Хаби Алонсо Баер Леверкусен жамоасидаги собиқ шогирди билан яна бир бор ҳамкорлик қилишни истаган эди, бироқ бу режа амалга ошмайдиган кўринади.

Сардорнинг содиқлиги ва Европа мақсадлари

Ливерпулга қарши кечган (2-4) ўртоқлик учрашувидан сўнг Режис Ле Брис журналистлар билан мулоқотда Хаканинг келажаги ҳақида аниқ гапирди. Мураббийнинг таъкидлашича, футболчи жамоада қолишни ва клуб билан бирга янги марраларни забт этишни истайди.

"Йўқ, бу мавзу ёпилди. Гранит ўз келажаги борасида жуда аниқ қарор қабул қилган. У Сандерлендни яхши кўради ва шу ерда қолишни истайди. У нафақат майдонда, балки кийиниш хонасида ҳам ажойиб етакчи ва ҳақиқий сардордир", — дея таъкидлади Ле Брис.

Сандерленд ўтган мавсумда Европа лигаси йўлланмасини қўлга киритган бўлиб, Гранит Хака ушбу муваффақиятда марказий фигурага айланган эди. Клуб раҳбарияти Европа майдонларидаги дебют олдидан ўзининг энг тажрибали ўйинчисини сотиш ниятида эмас. Футболчининг амалдаги шартномаси 2028-йилнинг 30-июнига қадар давом этади.

Трансфер бозори ва жамоа таркиби

Ле Брис жамоанинг трансфер ойнасидаги режалари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, жамоа ўтган йилгидек 14 нафар янги футболчи сотиб олмайди, балки нуқтали кучайтиришлар билан чекланади. Жамоа ичидаги барқарорликни сақлаш ҳозирги вақтда устувор вазифа сифатида кўрилмоқда.

Гранит Хака Премер-лигада катта тажрибага эга. У Лондоннинг Арсенал жамоаси сафида 297 та ўйинда майдонга тушиб, 23 та гол урган ва икки бор Англия кубогини қўлга киритган. Шунингдек, у Германия Бундеслигасида Боруссия Мюнхенгладбах ва Баер Леверкусен сафида ҳам муваффақиятли тўп сурган. Хусусан, Леверкусен билан чемпионлик ва мамлакат кубогида зафар қучган.

Айни дамда Сандерленд ўз сардорини сақлаб қолиш орқали нафақат ички чемпионатда, балки Европа лигасида ҳам муносиб иштирок этишни кўзламоқда. Челси эса ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш учун бошқа номзодларни қидиришига тўғри келади.

ЧелсиСандерлендГранит ХакаТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди