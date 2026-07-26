Лондон стартап оламида янги давр: Лифт Ҳоусе анъанавий Силикон водийси услубига қарши

·44·Техно
Лондон стартап оламида янги давр: Лифт Ҳоусе анъанавий Силикон водийси услубига қарши

Лондоннинг шарқий қисмида жойлашган олти қаватли замонавий бино бугунги кунда технология оламидаги янги ўзгаришлар марказига айланмоқда. Лифт Ҳоусе деб номланган ушбу лойиҳа асосчилари Силикон водийсининг чарчатувчи иш тартиби ва сунъий шов-шувларига асосланган маданиятидан воз кечиб, стартапчилар учун мутлақо янги муҳит яратишни мақсад қилган. Бу ерда асосий эътибор фақатгина лойиҳани тезроқ намойиш этишга эмас, балки ҳаёт сифатини яхшилаш ва узоқ муддатли барқарор ривожланишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Лойиҳа асосчиси, 26 ёшли Рован Альдеан ўзининг аввалги компаниясини бир неча миллион долларга сотганидан сўнг, ҳозирда сунъий интеллект (AI) соҳасида янги стартап устида ишламоқда. Унинг таъкидлашича, Лифт Ҳоусе шунчаки яшаш жойи эмас, балки ҳамфикр тадбиркорларнинг ўзаро тажриба алмашиш ва бир-бирини қўллаб-қувватлаш майдонидир. Бу ерда яшовчилар АҚШдаги каби 72 соатлик тўхтовсиз иш марафонлари ёки ноқонуний омборхоналарда яшаш каби экстремал усуллардан қочишади.

Лондонмаххинг: Британча ёндашувнинг устунлиги

Лифт Ҳоусе резидентлари "Лондонмаххинг" деб аталувчи янги тренднинг бир қисми ҳисобланади. Бу тушунча Лондон технологик экотизимининг барча имкониятларидан максимал даражада фойдаланишни англатади. Британиялик тадбиркорлар Силикон водийсининг ўзини кўрсатишга мойил маданиятидан кўра, DeepMind каби компаниялар ўрнатган анъаналарга кўпроқ ишонишади. Маълумки, DeepMind ортиқча шов-шувларсиз Нобел мукофотини қўлга киритган ва дунё даражасидаги инновацияларни яратган.

Деалроом маълумотларига кўра, 2026-йилнинг ўзида Лондон стартаплари жами 14,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилган бўлса, шундан 12 миллиард доллари айнан сунъий интеллект йўналишидаги лойиҳаларга тўғри келади. Бу кўрсаткич Буюк Британия технология саҳнасидаги ишонч ва қизиқиш нақадар юқори эканлигини кўрсатади. Вайве, ElevenLabs ва Isomorphic Labs каби йирик компаниялар бу соҳадаги етакчилардир.

Ҳамжиҳатлик ва мувозанат

Лифт Ҳоусе ичидаги ҳаёт тартиби ҳам ўзига хос. Резидентлар озиқ-овқат маҳсулотларини алоҳида сотиб олишса-да, кўпинча биргаликда овқат тайёрлашади ва тозалик ишларини ўзаро тақсимлашади. Бу ерда яшаш муддати мослашувчан бўлиб, баъзилар бир ой, бошқалари эса ярим йилдан ортиқ қолишни режалаштирган. Асосий мақсад — иш ва шахсий ҳаёт ўртасидаги мувозанатни сақлаб қолган ҳолда юксак марраларга эришиш.

Ушбу маскан Лондоннинг технологик марказ сифатидаги мавқейини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда. Силикон водийсида юзлаб бундай "ҳаккер ҳоусе"лар мавжуд бўлса-да, Лондонда улар эндигина шаклланмоқда. Лифт Ҳоусе эса бу борада сифат ва маданият жиҳатидан янги стандартларни белгилаб бермоқда. Қуйида Лондон стартап экотизимининг асосий ютуқлари келтирилган:

  • AI соҳасига йўналтирилган рекорд даражадаги инвестициялар.
  • DeepMind каби академик ва амалий билимга асосланган мактабнинг мавжудлиги.
  • Ҳустле културе (тиниmsиз меҳнат маданияти) ўрнига соғлом иш муҳитининг шаклланиши.
  • Глобал бозорда рақобатдош бўлган маҳаллий стартапларнинг кўпайиши.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Лифт Ҳоусе тажрибаси келажакдаги технологик марказлар қандай кўринишда бўлиши кераклигини кўрсатиб бермоқда. Британиялик ёш тадбиркорлар муваффақиятга эришиш учун ўз соғлиғи ва ижтимоий ҳаётини қурбон қилиш шарт эмаслигини исботлашмоқда. Бу эса Лондонни глобал технология харитасида янада жозибадор манзилга айлантирмоқда.

ЛондонСтартапСунъий ИнтеллектЛифт ҲоусеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб