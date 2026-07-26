Лондон стартап оламида янги давр: Лифт Ҳоусе анъанавий Силикон водийси услубига қарши
Лондоннинг шарқий қисмида жойлашган олти қаватли замонавий бино бугунги кунда технология оламидаги янги ўзгаришлар марказига айланмоқда. Лифт Ҳоусе деб номланган ушбу лойиҳа асосчилари Силикон водийсининг чарчатувчи иш тартиби ва сунъий шов-шувларига асосланган маданиятидан воз кечиб, стартапчилар учун мутлақо янги муҳит яратишни мақсад қилган. Бу ерда асосий эътибор фақатгина лойиҳани тезроқ намойиш этишга эмас, балки ҳаёт сифатини яхшилаш ва узоқ муддатли барқарор ривожланишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Лойиҳа асосчиси, 26 ёшли Рован Альдеан ўзининг аввалги компаниясини бир неча миллион долларга сотганидан сўнг, ҳозирда сунъий интеллект (AI) соҳасида янги стартап устида ишламоқда. Унинг таъкидлашича, Лифт Ҳоусе шунчаки яшаш жойи эмас, балки ҳамфикр тадбиркорларнинг ўзаро тажриба алмашиш ва бир-бирини қўллаб-қувватлаш майдонидир. Бу ерда яшовчилар АҚШдаги каби 72 соатлик тўхтовсиз иш марафонлари ёки ноқонуний омборхоналарда яшаш каби экстремал усуллардан қочишади.
Лондонмаххинг: Британча ёндашувнинг устунлигиЛифт Ҳоусе резидентлари "Лондонмаххинг" деб аталувчи янги тренднинг бир қисми ҳисобланади. Бу тушунча Лондон технологик экотизимининг барча имкониятларидан максимал даражада фойдаланишни англатади. Британиялик тадбиркорлар Силикон водийсининг ўзини кўрсатишга мойил маданиятидан кўра, DeepMind каби компаниялар ўрнатган анъаналарга кўпроқ ишонишади. Маълумки, DeepMind ортиқча шов-шувларсиз Нобел мукофотини қўлга киритган ва дунё даражасидаги инновацияларни яратган.
Деалроом маълумотларига кўра, 2026-йилнинг ўзида Лондон стартаплари жами 14,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилган бўлса, шундан 12 миллиард доллари айнан сунъий интеллект йўналишидаги лойиҳаларга тўғри келади. Бу кўрсаткич Буюк Британия технология саҳнасидаги ишонч ва қизиқиш нақадар юқори эканлигини кўрсатади. Вайве, ElevenLabs ва Isomorphic Labs каби йирик компаниялар бу соҳадаги етакчилардир.
Ҳамжиҳатлик ва мувозанатЛифт Ҳоусе ичидаги ҳаёт тартиби ҳам ўзига хос. Резидентлар озиқ-овқат маҳсулотларини алоҳида сотиб олишса-да, кўпинча биргаликда овқат тайёрлашади ва тозалик ишларини ўзаро тақсимлашади. Бу ерда яшаш муддати мослашувчан бўлиб, баъзилар бир ой, бошқалари эса ярим йилдан ортиқ қолишни режалаштирган. Асосий мақсад — иш ва шахсий ҳаёт ўртасидаги мувозанатни сақлаб қолган ҳолда юксак марраларга эришиш.
Ушбу маскан Лондоннинг технологик марказ сифатидаги мавқейини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда. Силикон водийсида юзлаб бундай "ҳаккер ҳоусе"лар мавжуд бўлса-да, Лондонда улар эндигина шаклланмоқда. Лифт Ҳоусе эса бу борада сифат ва маданият жиҳатидан янги стандартларни белгилаб бермоқда. Қуйида Лондон стартап экотизимининг асосий ютуқлари келтирилган:
- AI соҳасига йўналтирилган рекорд даражадаги инвестициялар.
- DeepMind каби академик ва амалий билимга асосланган мактабнинг мавжудлиги.
- Ҳустле културе (тиниmsиз меҳнат маданияти) ўрнига соғлом иш муҳитининг шаклланиши.
- Глобал бозорда рақобатдош бўлган маҳаллий стартапларнинг кўпайиши.
…