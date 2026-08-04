Кевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкин

·22·Спорт
Кевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкин
Қисқача

35 ёшли Кевин Де Бруйне жорий ёзда Наполи сафини тарк етиб, фаолиятини АҚШнинг Мажор Леагуе Соксер турнирида давом еттириши мумкин. Наполи билан шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар амал қилса-да, томонлар ўзаро келишув асосида ёзда хайрлашишга тайёр. Интер Миами футболчи учун кураш олиб бормаётган бўлса, Чикаго Фире ва Сан Диего ФК унинг трансфери учун фаоллик кўрсатмоқда.

Наполи сафида атиги бир мавсум тўп сурган тажрибали яримҳимоячи Кевин Де Бруйне фаолиятини Шимолий Америкада давом эттириши мумкин. Фичажес нашри маълумотига кўра, 35 ёшли белгиялик футболчи жорий ёзги трансферлар даврида Италия клубини тарк этиш вариантини жиддий ўйламоқда. Унинг хизматига АҚШнинг Мажор Леагуе Соксер турнири вакиллари қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарчи футболчининг Неапол клуби билан имзолаган шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган бўлса-да, томонлар ёзда ўзаро келишув асосида хайрлашишга тайёр. Италия жамоаси раҳбарияти таркибдаги энг юқори маош олувчилардан бири бўлган яримҳимоячининг кетишига қарши эмас, бу эса клубга молиявий юкламани камайтириш имконини беради.

АҚШ клублари кураши ва Интер Миами позицияси

Сўнгги ойларда матбуотда Кевин Де Бруйненинг Лионель Месси тўп сурадиган Интер Миами жамоасига ўтиши мумкинлиги ҳақида кўплаб хабарлар тарқалган эди. Бироқ GOAL.com хабар беришича, Флорида штати клуби футболчи учун кураш олиб бормаяпти. Жамоа раҳбарияти унинг вакиллари билан музокаралар ўтказмаган ва яқин вақт ичида трансфер устида иш бошлаш ниятида ҳам эмас.

Шунга қарамай, АҚШ чемпионатига кўчиб ўтиш эҳтимоли йўққа чиққани йўқ. Айни пайтда Чикаго Фире ва Сан Диего ФК клублари тажрибали плеймейкерни ўз сафига қўшиб олиш учун фаоллик кўрсатмоқда. Хусусан, Чикаго Фире футболчи Англиядаги фаолиятини якунлаган пайтдаёқ уни ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилган эди, бироқ ўшанда тажрибали хавбек Италияни танлаганди.

Неаполдаги қийин мавсум ва келажакдаги режалар

Эслатиб ўтамиз, Кевин Де Бруйне Манчестер Сити сафида ўн йиллик ёрқин фаолиятини якунлагач, 2025-йилнинг ёзида эркин агент сифатида Наполи сафига қўшилган эди. У Италияга келишидан олдин ҳам MLS вариантларини кўриб чиққан, бироқ якунда неаполликлар билан икки йиллик битим имзолаганди.

Бироқ Италиядаги дебют мавсуми футболчи учун кўнгилдагидек ўтмади. Мушакларидаги жароҳатлар сабабли унинг ўйин амалиёти кескин қисқарди. А Серия доирасидаги 18 та учрашувнинг атиги 13 тасида асосий таркибда майдонга тушган бўлишига қарамай, у 5 та гол уриш ва 2 та голли узатмани амалга оширишга эришди.

Эндиликда Кевин Де Бруйне учун якуний қарор молиявий шартлар ва унга таклиф этилаётган спорт лойиҳасининг қай даражада жиддийлигига боғлиқ бўлади. Наполи эса трансфер нархи бўйича муносиб таклиф тушса, фахрий футболчи билан хайрлашиш вариантини кўриб чиқишга тайёр.

Кевин Де БруйнеНаполиMLSТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиЛиверпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиБугун, 18:13Тоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинТоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкинБугун, 17:59Марк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиБугун, 17:37Манчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаБугун, 17:34Габби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиГабби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиБугун, 17:11Нюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танладиНюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танладиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда