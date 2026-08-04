Кевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкин
35 ёшли Кевин Де Бруйне жорий ёзда Наполи сафини тарк етиб, фаолиятини АҚШнинг Мажор Леагуе Соксер турнирида давом еттириши мумкин. Наполи билан шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар амал қилса-да, томонлар ўзаро келишув асосида ёзда хайрлашишга тайёр. Интер Миами футболчи учун кураш олиб бормаётган бўлса, Чикаго Фире ва Сан Диего ФК унинг трансфери учун фаоллик кўрсатмоқда.
Наполи сафида атиги бир мавсум тўп сурган тажрибали яримҳимоячи Кевин Де Бруйне фаолиятини Шимолий Америкада давом эттириши мумкин. Фичажес нашри маълумотига кўра, 35 ёшли белгиялик футболчи жорий ёзги трансферлар даврида Италия клубини тарк этиш вариантини жиддий ўйламоқда. Унинг хизматига АҚШнинг Мажор Леагуе Соксер турнири вакиллари қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарчи футболчининг Неапол клуби билан имзолаган шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган бўлса-да, томонлар ёзда ўзаро келишув асосида хайрлашишга тайёр. Италия жамоаси раҳбарияти таркибдаги энг юқори маош олувчилардан бири бўлган яримҳимоячининг кетишига қарши эмас, бу эса клубга молиявий юкламани камайтириш имконини беради.
АҚШ клублари кураши ва Интер Миами позициясиСўнгги ойларда матбуотда Кевин Де Бруйненинг Лионель Месси тўп сурадиган Интер Миами жамоасига ўтиши мумкинлиги ҳақида кўплаб хабарлар тарқалган эди. Бироқ GOAL.com хабар беришича, Флорида штати клуби футболчи учун кураш олиб бормаяпти. Жамоа раҳбарияти унинг вакиллари билан музокаралар ўтказмаган ва яқин вақт ичида трансфер устида иш бошлаш ниятида ҳам эмас.
Шунга қарамай, АҚШ чемпионатига кўчиб ўтиш эҳтимоли йўққа чиққани йўқ. Айни пайтда Чикаго Фире ва Сан Диего ФК клублари тажрибали плеймейкерни ўз сафига қўшиб олиш учун фаоллик кўрсатмоқда. Хусусан, Чикаго Фире футболчи Англиядаги фаолиятини якунлаган пайтдаёқ уни ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилган эди, бироқ ўшанда тажрибали хавбек Италияни танлаганди.
Неаполдаги қийин мавсум ва келажакдаги режаларЭслатиб ўтамиз, Кевин Де Бруйне Манчестер Сити сафида ўн йиллик ёрқин фаолиятини якунлагач, 2025-йилнинг ёзида эркин агент сифатида Наполи сафига қўшилган эди. У Италияга келишидан олдин ҳам MLS вариантларини кўриб чиққан, бироқ якунда неаполликлар билан икки йиллик битим имзолаганди.
Бироқ Италиядаги дебют мавсуми футболчи учун кўнгилдагидек ўтмади. Мушакларидаги жароҳатлар сабабли унинг ўйин амалиёти кескин қисқарди. А Серия доирасидаги 18 та учрашувнинг атиги 13 тасида асосий таркибда майдонга тушган бўлишига қарамай, у 5 та гол уриш ва 2 та голли узатмани амалга оширишга эришди.
Эндиликда Кевин Де Бруйне учун якуний қарор молиявий шартлар ва унга таклиф этилаётган спорт лойиҳасининг қай даражада жиддийлигига боғлиқ бўлади. Наполи эса трансфер нархи бўйича муносиб таклиф тушса, фахрий футболчи билан хайрлашиш вариантини кўриб чиқишга тайёр.
…