DeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этди
DeepSeek V4-Флаш модели битта тест вазифасини бажариш ўртача 0,03 доллар туриши билан дунёдаги енг арзон йирик тил моделларидан бирига айланди. Артифисиал Аналйсис маълумотларига кўра, бу кўрсаткич Anthropic компаниясининг Claude Fable 5 моделидаги 3,15 доллардан 100 мартадан ортиқ арзон. Моделнинг нархи 1 миллион кириш токени учун 0,14 доллар ва 1 миллион чиқиш токени учун 0,28 доллар етиб белгиланган.
Сунъий интеллект бозорида нарх борасидаги кескин рақобат янги босқичга кўтарилди. Хитойнинг DeepSeek компанияси ўзининг янги V4-Флаш тил моделини чиқариб, бутун дунёдаги мутахассислар эътиборини тортди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ишланма тест вазифаларини бажариш нархи бўйича дунёдаги энг арзон йирик тил моделларидан бирига айланди ва харажатларни кескин камайтириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Артифисиал Аналйсис тадқиқот компанияси маълумотларига кўра, DeepSeek V4-Флаш ёрдамида битта тест вазифасини бажариш ўртача 0,03 долларни ташкил этади. Бу кўрсаткич рақобатчилар маҳсулотлари билан солиштирганда рекорд даражада паст эканини кўрсатади. Жумладан, Anthropic компаниясининг Claude Fable 5 моделида худди шундай вазифа 3,15 долларга тушади, яни янги хитойча модел бу борада 100 мартадан ортиқ арзонроқ эканлигини намойиш этди.
Нарх сиёсати ва ҳисоблаш харажатлариМутахассисларнинг таъкидлашича, оддийгина токен нархларини солиштириш ҳар доим ҳам тўғри натижа бермайди. Ҳақиқий харажатларни баҳолаш учун моделнинг жавоб олиш учун талаб қиладиган ҳисоблаш ҳажми ҳам муҳим рол ўйнайди. Янги моделнинг токенлар бўйича нархи ҳам етарлича ҳамёнбоп бўлиб, 1 миллион кириш токени учун 0,14 доллар ва 1 миллион чиқиш токени учун 0,28 доллар этиб белгиланган.
Таққослаш учун, Мооншот AI компаниясининг Кими K3 моделида битта тест нархи 0,86 долларни ташкил қилса, OpenAI GPT-5.6 Сол моделида бу кўрсаткич 1,86 долларгача етади. Бу эса DeepSeek'нинг янги ечими харажатларни оптималлаштириш бўйича бозорда етакчилардан бирига айланганини кўрсатади.
Имкониятлар ва сифат кўрсаткичлариДастлаб превиев-форматида мавжуд бўлган DeepSeek-V4-Флаш ва унинг Pro версияси расмий релиздан сўнг аввалги тузилма ҳамда ўлчамларини сақлаб қолди. Эътиборлиси, ишлаб чиқувчилар фақатгина пост-тренинг жараёнини қайта ишга туширишди, холос.
Intelligence Индех рейтингига кўра, V4-Флаш дастурлаш, мантиқий вазифалар ва оффис сценарийларини ўз ичига олган 9 та тест натижаларига кўра 100 баллдан 50 балл тўплади. Бу кўрсаткич Google Gemini 3.6 Флаш даражасига тенг. Бироқ у 57 балл тўплаган Кими K3 ҳамда ундан ҳам юқори натижа кўрсатган Claude Опус 5, Claude Fable 5 ва OpenAI GPT-5.6 моделларидан бироз ортда қолади.
Бозордаги рақобат ва келажакдаги режаларЭслатиб ўтамиз, DeepSeek 2025 йил бошида R1 модели чиққандан сўнг бутун дунёга машҳур бўлиб кетган эди. Шундан кейин компания Мооншот AI, МиниМах, Z.AI, БйтеДансе ва Алибаба каби қаттиқ рақобатчилар босимига дуч келди. Ҳозирги вақтда компания янада унумдор бўлган V4-Pro моделини тайёрламоқда, бироқ унинг чиқарилиш санаси ҳозирча сир сақланмоқда.
Шу билан бирга, Алибаба компанияси ҳам ўзининг янги флагмани Qwen3.8-Max моделини тақдим этиб, Хитойнинг сунъий интеллект бозоридаги рақобатни янада кучайтирди. Бундай шароитда DeepSeek томонидан тақдим этилган арзон ва самарали ечимлар компанияга ўз позицияларини сақлаб қолиш ва мустаҳкамлаш имконини беради.
…