DeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этди

·22·Техно
DeepSeek дунёдаги энг арзон тил моделларидан бирини тақдим этди
Қисқача

DeepSeek V4-Флаш модели битта тест вазифасини бажариш ўртача 0,03 доллар туриши билан дунёдаги енг арзон йирик тил моделларидан бирига айланди. Артифисиал Аналйсис маълумотларига кўра, бу кўрсаткич Anthropic компаниясининг Claude Fable 5 моделидаги 3,15 доллардан 100 мартадан ортиқ арзон. Моделнинг нархи 1 миллион кириш токени учун 0,14 доллар ва 1 миллион чиқиш токени учун 0,28 доллар етиб белгиланган.

Сунъий интеллект бозорида нарх борасидаги кескин рақобат янги босқичга кўтарилди. Хитойнинг DeepSeek компанияси ўзининг янги V4-Флаш тил моделини чиқариб, бутун дунёдаги мутахассислар эътиборини тортди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ишланма тест вазифаларини бажариш нархи бўйича дунёдаги энг арзон йирик тил моделларидан бирига айланди ва харажатларни кескин камайтириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Артифисиал Аналйсис тадқиқот компанияси маълумотларига кўра, DeepSeek V4-Флаш ёрдамида битта тест вазифасини бажариш ўртача 0,03 долларни ташкил этади. Бу кўрсаткич рақобатчилар маҳсулотлари билан солиштирганда рекорд даражада паст эканини кўрсатади. Жумладан, Anthropic компаниясининг Claude Fable 5 моделида худди шундай вазифа 3,15 долларга тушади, яни янги хитойча модел бу борада 100 мартадан ортиқ арзонроқ эканлигини намойиш этди.

Нарх сиёсати ва ҳисоблаш харажатлари

Мутахассисларнинг таъкидлашича, оддийгина токен нархларини солиштириш ҳар доим ҳам тўғри натижа бермайди. Ҳақиқий харажатларни баҳолаш учун моделнинг жавоб олиш учун талаб қиладиган ҳисоблаш ҳажми ҳам муҳим рол ўйнайди. Янги моделнинг токенлар бўйича нархи ҳам етарлича ҳамёнбоп бўлиб, 1 миллион кириш токени учун 0,14 доллар ва 1 миллион чиқиш токени учун 0,28 доллар этиб белгиланган.

Таққослаш учун, Мооншот AI компаниясининг Кими K3 моделида битта тест нархи 0,86 долларни ташкил қилса, OpenAI GPT-5.6 Сол моделида бу кўрсаткич 1,86 долларгача етади. Бу эса DeepSeek'нинг янги ечими харажатларни оптималлаштириш бўйича бозорда етакчилардан бирига айланганини кўрсатади.

Имкониятлар ва сифат кўрсаткичлари

Дастлаб превиев-форматида мавжуд бўлган DeepSeek-V4-Флаш ва унинг Pro версияси расмий релиздан сўнг аввалги тузилма ҳамда ўлчамларини сақлаб қолди. Эътиборлиси, ишлаб чиқувчилар фақатгина пост-тренинг жараёнини қайта ишга туширишди, холос.

Intelligence Индех рейтингига кўра, V4-Флаш дастурлаш, мантиқий вазифалар ва оффис сценарийларини ўз ичига олган 9 та тест натижаларига кўра 100 баллдан 50 балл тўплади. Бу кўрсаткич Google Gemini 3.6 Флаш даражасига тенг. Бироқ у 57 балл тўплаган Кими K3 ҳамда ундан ҳам юқори натижа кўрсатган Claude Опус 5, Claude Fable 5 ва OpenAI GPT-5.6 моделларидан бироз ортда қолади.

Бозордаги рақобат ва келажакдаги режалар

Эслатиб ўтамиз, DeepSeek 2025 йил бошида R1 модели чиққандан сўнг бутун дунёга машҳур бўлиб кетган эди. Шундан кейин компания Мооншот AI, МиниМах, Z.AI, БйтеДансе ва Алибаба каби қаттиқ рақобатчилар босимига дуч келди. Ҳозирги вақтда компания янада унумдор бўлган V4-Pro моделини тайёрламоқда, бироқ унинг чиқарилиш санаси ҳозирча сир сақланмоқда.

Шу билан бирга, Алибаба компанияси ҳам ўзининг янги флагмани Qwen3.8-Max моделини тақдим этиб, Хитойнинг сунъий интеллект бозоридаги рақобатни янада кучайтирди. Бундай шароитда DeepSeek томонидан тақдим этилган арзон ва самарали ечимлар компанияга ўз позицияларини сақлаб қолиш ва мустаҳкамлаш имконини беради.

DeepSeekСунъий интеллектТехнологияларНейротармоқХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаҲиндистон машҳур тўлов тизими УПИ учун янги бизнес моделини жорий қилмоқдаБугун, 18:59Falcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаFalcon 9 босқичи Ойга қулайди: NASA ва SpaceX янги режаларни ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:59Spotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиSpotify обуначилари сони илк бор 300 миллиондан ошдиБугун, 18:59Рунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиРунваре сунъий интеллект учун кўчма маълумотлар марказини тақдим этдиБугун, 18:23NASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиNASA ва Роскосмос ХКС бўйича ҳамкорликни узайтирмоқчиБугун, 17:57Base Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилдиBase Повер уй аккумуляторлари учун яна 1 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди