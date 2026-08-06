ChatGPT қисқа ҳикоялар ёзишда инсонларни ортда қолдирди
Вилланова Университети олимлари тадқиқотида ChatGPT яратган қисқа ҳикоялар ўқувчилар томонидан инсонлар ёзган матнларга қараганда қизиқарлилиги ва жалб этиш қобилияти бўйича юқорироқ баҳоланди. Биринчи тажрибада 18 дан 81 ёшгача бўлган 1682 нафар иштирокчи қатнашиб, муаллиф инсон деб тахмин қилинган ChatGPT ҳикоялари энг юқори баллни олди.
Вилланова Университети олимлари раҳбарлигида ўтказилган янги илмий тадқиқот шуни кўрсатдики, сунъий интеллект томонидан яратилган қисқа ҳикоялар ўқувчилар томонидан инсонлар ёзган матнларга қараганда юқорироқ баҳоланган. Эксперимент давомида ChatGPT матнлари ўзининг қизиарлилиги ва ўқувчини жалб эта олиш қобилияти бўйича юқори натижа кўрсатди. Бу эса замонавий генератив сунъий интеллект технологияларининг матн яратиш борасидаги имкониятлари нақадар ошиб бораётганини яна бир бор тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, биринчи тажрибада 18 дан 81 ёшгача бўлган 1682 нафар иштирокчи қатнашди. Уларга таниқли адабий журналлар ва тўпламлардан олинган учта инсон ҳикояси ҳамда уларга мос келувчи, сунъий интеллект ёрдамида ёзилган учта матн намойиш этилди. Ўқувчиларга матннинг муаллифи ким эканлиги ҳақида маълумот берилди, бироқ бу маълумот баъзан атайлаб нотўғри кўрсатилди. Натижада, ўртача ҳисобда нейротармоқ яратган ҳикоялар сифат ва жалб этиш параметрлари бўйича инсонникидан баландроқ балл олди.
Муаллифлик алдови ва психологик омилларТадқиқот шуни кўрсатдики, матнни баҳолашда муаллиф ким деган тахмин ҳал қилувчи рол ўйнаган. Иштирокчилар қайси матнни инсон ёзган деб ўйласа, унинг асл келиб чиқишидан қатъи назар, ўша матнга юқори баҳо беришган. Шу сабабли энг юқори баллни айнан инсонники деб хато ўйланган ChatGPT ҳикоялари қўлга киритган. Бу инсон психологиясида сунъий интеллект маҳсулотларига нисбатан маълум бир стереотип мавжудлигини кўрсатади.
Кейинги босқичда олимлар ўқувчилар муаллиф ҳақида ҳеч қандай ишоратсиз матннинг келиб чиқишини ўзлари аниқлай олишларини текшириб кўрдилар. Ўтказилган қўшимча тажрибалардан бирида 424 нафар иштирокчи қатнашди ва уларнинг тўғри топиш аниқлиги атиги 39,93 фоизни ташкил этди. Бу кўрсаткич ҳатто тасодифий тахмин қилиш даражасидан ҳам паст бўлиб чиқди.
Сунъий интеллект матнларини фарқлаш қийинлашмоқдаИккинчи шунга ўхшаш экспериментда эса 481 нафар киши синовдан ўтказилди ва натижа 51,97 фоизни ташкил этди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу рақам ҳам статистик жиҳатдан тасодифий топишдан фарқ қилмайди. Бу шуни англатадики, ўртача ўқувчи учун нейротармоқ ва инсон қаламига мансуб матнни бир-биридан фарқлаш деярли имконсиз вазифадир.
Тадқиқот муаллифлари мазкур тажриба адабий маҳорат, оригиналлик ёки йирик ҳажмли асарлар ёзиш қобилиятини қиёслашга қаратилмаганини алоҳида қайд этдилар. У фақатгина икки жиҳатни — ўқувчиларнинг матн сифатига берган баҳоси ва унинг келиб чиқишини аниқлаш қанчалик мураккаблигини кўрсатиб берди. Олинган натижалар махсус текширув усулларисисиз одамлар генератив сунъий интеллект ёзган матнларни яхши ажрата олмаслигидан далолат беради.
…