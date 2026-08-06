ChatGPT қисқа ҳикоялар ёзишда инсонларни ортда қолдирди

·48·Техно
ChatGPT қисқа ҳикоялар ёзишда инсонларни ортда қолдирди
Қисқача

Вилланова Университети олимлари тадқиқотида ChatGPT яратган қисқа ҳикоялар ўқувчилар томонидан инсонлар ёзган матнларга қараганда қизиқарлилиги ва жалб этиш қобилияти бўйича юқорироқ баҳоланди. Биринчи тажрибада 18 дан 81 ёшгача бўлган 1682 нафар иштирокчи қатнашиб, муаллиф инсон деб тахмин қилинган ChatGPT ҳикоялари энг юқори баллни олди.

Вилланова Университети олимлари раҳбарлигида ўтказилган янги илмий тадқиқот шуни кўрсатдики, сунъий интеллект томонидан яратилган қисқа ҳикоялар ўқувчилар томонидан инсонлар ёзган матнларга қараганда юқорироқ баҳоланган. Эксперимент давомида ChatGPT матнлари ўзининг қизиарлилиги ва ўқувчини жалб эта олиш қобилияти бўйича юқори натижа кўрсатди. Бу эса замонавий генератив сунъий интеллект технологияларининг матн яратиш борасидаги имкониятлари нақадар ошиб бораётганини яна бир бор тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, биринчи тажрибада 18 дан 81 ёшгача бўлган 1682 нафар иштирокчи қатнашди. Уларга таниқли адабий журналлар ва тўпламлардан олинган учта инсон ҳикояси ҳамда уларга мос келувчи, сунъий интеллект ёрдамида ёзилган учта матн намойиш этилди. Ўқувчиларга матннинг муаллифи ким эканлиги ҳақида маълумот берилди, бироқ бу маълумот баъзан атайлаб нотўғри кўрсатилди. Натижада, ўртача ҳисобда нейротармоқ яратган ҳикоялар сифат ва жалб этиш параметрлари бўйича инсонникидан баландроқ балл олди.

Муаллифлик алдови ва психологик омиллар

Тадқиқот шуни кўрсатдики, матнни баҳолашда муаллиф ким деган тахмин ҳал қилувчи рол ўйнаган. Иштирокчилар қайси матнни инсон ёзган деб ўйласа, унинг асл келиб чиқишидан қатъи назар, ўша матнга юқори баҳо беришган. Шу сабабли энг юқори баллни айнан инсонники деб хато ўйланган ChatGPT ҳикоялари қўлга киритган. Бу инсон психологиясида сунъий интеллект маҳсулотларига нисбатан маълум бир стереотип мавжудлигини кўрсатади.

Кейинги босқичда олимлар ўқувчилар муаллиф ҳақида ҳеч қандай ишоратсиз матннинг келиб чиқишини ўзлари аниқлай олишларини текшириб кўрдилар. Ўтказилган қўшимча тажрибалардан бирида 424 нафар иштирокчи қатнашди ва уларнинг тўғри топиш аниқлиги атиги 39,93 фоизни ташкил этди. Бу кўрсаткич ҳатто тасодифий тахмин қилиш даражасидан ҳам паст бўлиб чиқди.

Сунъий интеллект матнларини фарқлаш қийинлашмоқда

Иккинчи шунга ўхшаш экспериментда эса 481 нафар киши синовдан ўтказилди ва натижа 51,97 фоизни ташкил этди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу рақам ҳам статистик жиҳатдан тасодифий топишдан фарқ қилмайди. Бу шуни англатадики, ўртача ўқувчи учун нейротармоқ ва инсон қаламига мансуб матнни бир-биридан фарқлаш деярли имконсиз вазифадир.

Тадқиқот муаллифлари мазкур тажриба адабий маҳорат, оригиналлик ёки йирик ҳажмли асарлар ёзиш қобилиятини қиёслашга қаратилмаганини алоҳида қайд этдилар. У фақатгина икки жиҳатни — ўқувчиларнинг матн сифатига берган баҳоси ва унинг келиб чиқишини аниқлаш қанчалик мураккаблигини кўрсатиб берди. Олинган натижалар махсус текширув усулларисисиз одамлар генератив сунъий интеллект ёзган матнларни яхши ажрата олмаслигидан далолат беради.

ChatGPTСунъий интеллектТехнологияТадқиқотМатн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди