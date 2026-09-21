Xiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi Mijia Инстант Ҳот Ватер Диспенсер Pro номли янги ақлли қурилма Хитой бозорида тақдим этилди, у атиги уч сонияда қайноқ сув ҳосил қила олади.
- Ушбу технологик янгиликнинг нархи 60 долларни ташкил этади ва савдолари 28-сентабрдан бошланиши кутилмоқда.
- Қурилма сувни резервуарда сақламасдан, балки узатиш жараёнида иситувчи замонавий оқимли иситиш тизимига эга.
Xiaomi компанияси Хитой бозорида атиги уч сония ичида қайноқ сув ҳосил қилиш имкониятига эга бўлган янги Mijia Инстант Ҳот Ватер Диспенсер Pro ақлли қурилмасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технологик янгиликнинг нархи 60 долларни ташкил этиб, унинг савдолари жорий йилнинг 28-сентябридан бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати унинг замонавий оқимли иситиш тизимидан иборатлигидир. Анъанавий қурилмалардан фарқли ўлароқ, ушбу диспенсер олдиндан қиздирилиб, резервуарда сақланадиган сувни эмас, балки бевосита уни узатиш жараёнида иситиб бериш хусусиятига эга.
Техник имкониятлар ва иситиш режимлариИшлаб чиқарувчи маълумотига кўра, иситиш элементи ичидаги сув нормал атмосфер босимида нақ 100 даражагача қизийди. Бунда сув ўтказувчи асосий контур, иситгич ҳамда резервуар тўлиқ озиқ-овқат учун мўлжалланган зангламайдиган пўлатдан ясалган бўлиб, бу фойдаланиш хавфсизлигини таъминлайди.
Фойдаланувчилар қулайлиги учун қурилмада стандарт ҳолатда тўртта ҳарорат режими мавжуд:
- Хона ҳароратидаги сув учун 25 даража
- Болалар аралашмаларини тайёрлашга мўлжалланган 45 даража
- Чой дамлаш учун қулай бўлган 75 даража
- Тўғридан-тўғри қайнаган сув — 100 даража
Қўшимча қулайликлар ва автоматлаштиришMijia Инстант Ҳот Ватер Диспенсер Pro ҳажми 2,8 литр бўлган қулай ечиб олинадиган резервуар билан жиҳозланган. Зарурат туғилганда, фойдаланувчи махсус мослашувчан шланг ёрдамида уни катта ҳажмли идишга ёки бошқа ташқи сув манбаига улаши ҳам мумкин.
Қурилманинг олд қисмида замонавий рақамли ЛEД-экран мавжуд бўлиб, у стакан тагликка қўйилиши билан автоматик тарзда ёнади. Ушбу дисплей орқали танланган ҳарорат режимини ҳамда иш жараёнининг боришини кузатиб бориш жуда осон.
Бундан ташқари, қурилма ички сув қувурларини мустақил равишда ювиб тозалайдиган автоматик тозалаш функцияси билан ҳам бойитилган. Тозалаш жараёнининг бориши ҳам тўғридан-тўғри ўрнатилган дисплейда кўрсатиб турилади.
Изоҳлар 0
…