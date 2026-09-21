Xiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этди

·12·Техно
Xiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi Mijia Инстант Ҳот Ватер Диспенсер Pro номли янги ақлли қурилма Хитой бозорида тақдим этилди, у атиги уч сонияда қайноқ сув ҳосил қила олади.
  • Ушбу технологик янгиликнинг нархи 60 долларни ташкил этади ва савдолари 28-сентабрдан бошланиши кутилмоқда.
  • Қурилма сувни резервуарда сақламасдан, балки узатиш жараёнида иситувчи замонавий оқимли иситиш тизимига эга.

Xiaomi компанияси Хитой бозорида атиги уч сония ичида қайноқ сув ҳосил қилиш имкониятига эга бўлган янги Mijia Инстант Ҳот Ватер Диспенсер Pro ақлли қурилмасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технологик янгиликнинг нархи 60 долларни ташкил этиб, унинг савдолари жорий йилнинг 28-сентябридан бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати унинг замонавий оқимли иситиш тизимидан иборатлигидир. Анъанавий қурилмалардан фарқли ўлароқ, ушбу диспенсер олдиндан қиздирилиб, резервуарда сақланадиган сувни эмас, балки бевосита уни узатиш жараёнида иситиб бериш хусусиятига эга.

Техник имкониятлар ва иситиш режимлари

Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, иситиш элементи ичидаги сув нормал атмосфер босимида нақ 100 даражагача қизийди. Бунда сув ўтказувчи асосий контур, иситгич ҳамда резервуар тўлиқ озиқ-овқат учун мўлжалланган зангламайдиган пўлатдан ясалган бўлиб, бу фойдаланиш хавфсизлигини таъминлайди.

Фойдаланувчилар қулайлиги учун қурилмада стандарт ҳолатда тўртта ҳарорат режими мавжуд:

  • Хона ҳароратидаги сув учун 25 даража
  • Болалар аралашмаларини тайёрлашга мўлжалланган 45 даража
  • Чой дамлаш учун қулай бўлган 75 даража
  • Тўғридан-тўғри қайнаган сув — 100 даража
Шунингдек, эгаси қўлда исталган аниқ ҳароратни танлаб, уни турли хил ичимликлар ёки кундалик маиший эҳтиёжлар учун мослаштириши мумкин.

Қўшимча қулайликлар ва автоматлаштириш

Mijia Инстант Ҳот Ватер Диспенсер Pro ҳажми 2,8 литр бўлган қулай ечиб олинадиган резервуар билан жиҳозланган. Зарурат туғилганда, фойдаланувчи махсус мослашувчан шланг ёрдамида уни катта ҳажмли идишга ёки бошқа ташқи сув манбаига улаши ҳам мумкин.

Қурилманинг олд қисмида замонавий рақамли ЛEД-экран мавжуд бўлиб, у стакан тагликка қўйилиши билан автоматик тарзда ёнади. Ушбу дисплей орқали танланган ҳарорат режимини ҳамда иш жараёнининг боришини кузатиб бориш жуда осон.

Бундан ташқари, қурилма ички сув қувурларини мустақил равишда ювиб тозалайдиган автоматик тозалаш функцияси билан ҳам бойитилган. Тозалаш жараёнининг бориши ҳам тўғридан-тўғри ўрнатилган дисплейда кўрсатиб турилади.

XiaomiMijiaСмарт технологияларМаиший техникаХитой гаджетлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиXiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиБугун, 21:23Vivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиVivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиБугун, 20:50NASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳоладиNASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳоладиБугун, 20:26Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиБугун, 19:55Google янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтдиGoogle янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтдиБугун, 19:30Vivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиVivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиБугун, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди