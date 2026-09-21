NASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳолади

·0·Техно
NASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳолади

NASAнинг Реактив ҳаракатлар лабораторияси (ЖПЛ) геофизиклари Ер марказининг мавсумий силжишини ўлчашда янги, юқори аниқликдаги усулни ишлаб чиқди. Ушбу ёндашув глобал координаталар тизимлари, сунъий йўлдош навбатгарлиги ва геодезик ўлчовларнинг аниқлигини сақлашда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Ернинг масса маркази сув, муз ва ҳавонинг яримарлараро қайта тақсимланиши натижасида мунтазам равишда силжиб туради. Илмий гуруҳ илгари мавжуд бўлган баҳолашлардаги ноаниқликларни бартараф этишга муваффақ бўлди. Муаммо шундаки, аввалги ёндашувларда ер устидаги геодезик станциялар тармоғи маркази Ернинг геометрик марказига яқин деб қабул қилинган эди.

Янги методика ва аввалги хатолар

Бироқ атмосфера, океанлар, қор ва қуруқликдаги сув қатлами сайёрамизнинг қаттиқ қобиғини деформация қилади, натижада бу марказ ҳам ўз ўрнини ўзгартиради. Қўшимча хатолик сунъий йўлдош лазер масофасини ўлчаш станцияларининг бир текисда жойлашмагани сабабли юзага келган, чунки уларнинг ярми Европа ва Шимолий Америкада жойлашган.

Олимлар ГПС кузатувларини бир нечта паст орбитали сунъий йўлдошларнинг маълумотлари билан бирлаштирди ва Ер қобиғининг сув ҳамда муз таъсиридаги деформацияларини бир вақтнинг ўзида ҳисобга олди. Бундай ёндашув масса марказининг ўзидаги ҳаракатни ер устидаги станциялар силжишидан ажратиб олиш имконини берди.

Сайёрадаги мавсумий ўзгаришлар кўлами

Янги баҳоларга кўра, Ер масса марказининг йиллик кўчиши бундан 8 йил олдин тахмин қилинган қийматнинг деярли ярмига тенг экани маълум бўлди. Бу шуни англатадики, яримарлар ўртасида қайта тақсимланадиган сув ва ҳаво массаси аввал ўйланганидан камроқ бўлиши мумкин.

Ишлаб чиқилган методика ўлчанган ҳаракатни аниқ мавсумий жараёнлар билан боғлашга имкон беради. Хусусан, март ойида Шимолий Америка ва Евроосиёда қор тўпланиши марказни Шимолий қутб томон деярли 3 миллиметрга суради. Апрел ойида эса Amazonка ҳавзасида тўпланадиган 2,4 минг гигатонна ёмғир суви уни Жанубий Америка томон тахминан 2,2 миллиметрга силжитади.

Ноябр ойида Жануби-Шарқий Осиёдаги муссонларнинг мавсумий чўққиси қайта тақсимланишга яна 600 гигатонна атрофида сув қўшади. Шунингдек, атмосфера массалари ҳам ўз ҳиссасини қўшиб, декабрь ва июн ойларида турли минтақаларда ҳаво баландлиги ва зичлиги мувозанатини ўзгартиради.

Олинган натижалар Ернинг гравитациявий майдони ўзгаришларини ўлчовчи ГРАСE-ФО сунъий йўлдошлари маълумотлари билан таққослаб текширилди. Натижада континентлар ва атмосфера миқёсидаги мавсумий ўзгаришлар сайёранинг ягона таянч нуқтаси ҳаракати сифатида миллиметр аниқлигида кузатилди.

NASAЕр марказиГеодезияКосмик тадқиқотларГПС
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиБугун, 19:55Google янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтдиGoogle янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтдиБугун, 19:30Vivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиVivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиБугун, 18:56Huawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этдиHuawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этдиБугун, 15:25iPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиiPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиБугун, 13:51Xiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиXiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди