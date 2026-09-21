Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёслади

·48·Спорт
Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан миллий жамоадаги кутилмаган учрашувини кинога ўхшатди, чунки Зидане 15 йил олдин уни Реал Мадрид базасига олиб борган эди.
  • Дидиер Десчампснинг истеъфоси ва Зиданенинг мураббий этиб тайинланиши франсуз футболида янги даврни бошлаб берди.
  • Мбаппе янги мураббий қўл остида Франсия билан Европа чемпионатига тайёргарлик кўришга тайёрлигини билдирди.

Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе ёшлигида Реал Мадрид базасига таклиф қилган Зинедине Зидане билан миллий жамоадаги кутилмаган учрашувини кинодаги воқеаларга ўхшатди. Goal.com хабар беришича, Франция терма жамоасида бош мураббий ўзгаргач, футболчи бу воқеани ўзига хос тарзда хотирлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кинематографик учрашув ва янги давр

Дидиер Десчампснинг истеъфога чиқиши ва унинг ўрнига Зинедине Зидане тайинланиши французлар футболида янги саҳна очди. Десчампс 14 йиллик фаолиятидан сўнг июль ойида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати ярим финалидаги мағлубиятдан кейин терма жамоадан кетган эди.

Килиан Мбаппе ас нашрига берган интервюсида Зидане билан бундан 15 йил олдинги илк учрашувини эсга олди. Ошкора қилинишича, ўшанда машҳур ярим ҳимоячи ёш футболчини Реал Мадрид машғулотлар мажмуасига шахсан ўзи олиб борган эди.

"У мени Реал Мадридга, машғулотлар базасига олиб борган биринчи шахс эди. Ўшанда 13 ёки 14 ёшда эдим, демак бундан анча вақт ўтган. Энди у менинг терма жамоадаги мураббийим. Бу худди кинога ўхшайди, лекин бу ажойиб ва ҳақиқат", — деди Мбаппе.

Олдинда Европа чемпионати ва Миллатлар лигаси

Франция терма жамоаси янги бош мураббий қўст остида Туркия қарши Миллатлар лигаси баҳсларига тайёргарлик кўрмоқда. Жамоа олдида аниқ мақсадлар турибди ва футболчилар янги мутахассис қўл остида муваффақият қозонишга интилмоқда.

"Биз Франция билан янги жараённи бошлаяпмиз. Олдимизда Европа чемпионатига тайёргарлик кўриш учун икки йил бор ва ҳозирги эътиборимиз шунга қаратилган. Бу янги мураббий билан бошланган янги давр", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.

Клубдаги вазият ва ҳакамлар ҳақидаги фикрлар

Халқаро танаффусдан ташқари, Килиан Мбаппе мавсум бошини жуда сермаҳсул ўтказиб, 8 учрашувда 8 та гол уришга муваффақ бўлди. Бироқ унинг клуби охирги турда Атлетико Мадридга қарши дербида 2:1 ҳисобида мағлубиятга учради.

Ушбу мағлубиятдан кейин Реал Мадрид мураббийи Жозе Моуринью ҳакамлар қароридан норозилигини билдирган эди. Шунга қарамай, Мбаппе ҳакамлик можаросига аралашмасликни афзал кўрди ва ўз фикрини билдирмаслигини айтди.

"Менинг ўз фикрларим бор, лекин уларни ўзимда сақлайман. Мен ҳеч қачон бундай футболчи бўлмаганман ва бошқа бўлмайман ҳам. Ҳакам ҳам инсон ва хатога йўл қўяди, лекин мен бу масалага чуқурроқ кирмоқчи эмасман", — деди Килиан Мбаппе.

Килиан МбаппеЗинедине ЗиданеРеал МадридФранция терма жамоасиФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Бугун, 19:48«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнгБугун, 19:31«Катта пул берса яна чиқаман»: Маҳмуд Мурадов Долидзедан учралган мағлубиятига изоҳ берди«Катта пул берса яна чиқаман»: Маҳмуд Мурадов Долидзедан учралган мағлубиятига изоҳ бердиБугун, 19:28«У қўрқяпти ва 15 миллион сўраяпти»: Арман Царукян Жастин Гэйжини очиқ жангга чорлади«У қўрқяпти ва 15 миллион сўраяпти»: Арман Царукян Жастин Гэйжини очиқ жангга чорладиБугун, 19:20Тарихий йўлланма: Ўзбекистон аёллар миллий жамоаси Осиё ўйинлари чоракфиналига чиқдиТарихий йўлланма: Ўзбекистон аёллар миллий жамоаси Осиё ўйинлари чоракфиналига чиқдиБугун, 19:17Дастлабки олтин медаль нақд: Абдулваҳоб Рашидов Осиё ўйинлари чемпионига айланди!Дастлабки олтин медаль нақд: Абдулваҳоб Рашидов Осиё ўйинлари чемпионига айланди!Бугун, 19:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди