Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан миллий жамоадаги кутилмаган учрашувини кинога ўхшатди, чунки Зидане 15 йил олдин уни Реал Мадрид базасига олиб борган эди.
- Дидиер Десчампснинг истеъфоси ва Зиданенинг мураббий этиб тайинланиши франсуз футболида янги даврни бошлаб берди.
- Мбаппе янги мураббий қўл остида Франсия билан Европа чемпионатига тайёргарлик кўришга тайёрлигини билдирди.
Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе ёшлигида Реал Мадрид базасига таклиф қилган Зинедине Зидане билан миллий жамоадаги кутилмаган учрашувини кинодаги воқеаларга ўхшатди. Goal.com хабар беришича, Франция терма жамоасида бош мураббий ўзгаргач, футболчи бу воқеани ўзига хос тарзда хотирлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кинематографик учрашув ва янги даврДидиер Десчампснинг истеъфога чиқиши ва унинг ўрнига Зинедине Зидане тайинланиши французлар футболида янги саҳна очди. Десчампс 14 йиллик фаолиятидан сўнг июль ойида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати ярим финалидаги мағлубиятдан кейин терма жамоадан кетган эди.
Килиан Мбаппе ас нашрига берган интервюсида Зидане билан бундан 15 йил олдинги илк учрашувини эсга олди. Ошкора қилинишича, ўшанда машҳур ярим ҳимоячи ёш футболчини Реал Мадрид машғулотлар мажмуасига шахсан ўзи олиб борган эди.
"У мени Реал Мадридга, машғулотлар базасига олиб борган биринчи шахс эди. Ўшанда 13 ёки 14 ёшда эдим, демак бундан анча вақт ўтган. Энди у менинг терма жамоадаги мураббийим. Бу худди кинога ўхшайди, лекин бу ажойиб ва ҳақиқат", — деди Мбаппе.
Олдинда Европа чемпионати ва Миллатлар лигасиФранция терма жамоаси янги бош мураббий қўст остида Туркия қарши Миллатлар лигаси баҳсларига тайёргарлик кўрмоқда. Жамоа олдида аниқ мақсадлар турибди ва футболчилар янги мутахассис қўл остида муваффақият қозонишга интилмоқда.
"Биз Франция билан янги жараённи бошлаяпмиз. Олдимизда Европа чемпионатига тайёргарлик кўриш учун икки йил бор ва ҳозирги эътиборимиз шунга қаратилган. Бу янги мураббий билан бошланган янги давр", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.
Клубдаги вазият ва ҳакамлар ҳақидаги фикрларХалқаро танаффусдан ташқари, Килиан Мбаппе мавсум бошини жуда сермаҳсул ўтказиб, 8 учрашувда 8 та гол уришга муваффақ бўлди. Бироқ унинг клуби охирги турда Атлетико Мадридга қарши дербида 2:1 ҳисобида мағлубиятга учради.
Ушбу мағлубиятдан кейин Реал Мадрид мураббийи Жозе Моуринью ҳакамлар қароридан норозилигини билдирган эди. Шунга қарамай, Мбаппе ҳакамлик можаросига аралашмасликни афзал кўрди ва ўз фикрини билдирмаслигини айтди.
"Менинг ўз фикрларим бор, лекин уларни ўзимда сақлайман. Мен ҳеч қачон бундай футболчи бўлмаганман ва бошқа бўлмайман ҳам. Ҳакам ҳам инсон ва хатога йўл қўяди, лекин мен бу масалага чуқурроқ кирмоқчи эмасман", — деди Килиан Мбаппе.
Изоҳлар 0
…