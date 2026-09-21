Vivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Vivo компанияси дунёда илк бор MediaTek Dimensity 9600 Pro процессорли X500 Pro ва X500 Pro Max смартфонларини тақдим этди.
- Ушбу қурилмалар 144 Гц гача мослашувчан янгиланиш частотали ва Долбй Висион, HDR10+ технологияларини қўллаб-қувватловчи БОЕ Q11 дисплейлари билан жиҳозланган.
- X500 Pro Max моделида 200 мегапикселли Зеисс APО-телефото камера мавжуд бўлиб, X500 Pro эса 85 мм фокус масофали Зеисс APО-телевик билан таъминланган.
Хитойнинг таниқли Vivo компанияси мобил бозорида катта қизиқиш уйғотаётган янги флагман смартфонлари — Vivo X500 Pro ҳамда X500 Pro Max моделларини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилмалар дунёда илк бор энг сўнгги юқори унумдор MediaTek Dimensity 9600 Pro процессор базасида ишлайди ва илғор технологиялари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Илғор экран технологиялари ва турли ўлчамларҲозирги кунда фойдаланувчилар талабидан келиб чиққан ҳолда, янги моделлар экран борасида ҳам жиддий янгиланишларни олди. Смартфонлар БОE компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган янги Q11 люминесцент материалидаги дисплейлар билан жиҳозланган. Ушбу панел 144 Hz гача бўлган мослашувчан янгиланиш частотасини ва 1 нит минимал аппарат ёрқинлигини қўллаб-қувватлайди.
Шунингдек, экранлар Долбй Висион, HDR10+, Циркульар Polarизатион 2.0 технологиялари ҳамда СГС кўзни ҳимоя қилиш сертификатига эга бўлди. X500 Pro 6,36 дюймли компакт экранга эга бўлса, X500 Pro Max модели 6,85 дюймли ҳамда 2K ўлчамли Q11 Зеисс Мастер Колор Скреэн дисплейи билан таъминланди.
Профессионал Зеисс камералариСмартфонларнинг асосий эътибор қаратилган жиҳати бу уларнинг камера имкониятлари ҳисобланади. Ҳар икки янги қурилма такомиллаштирилган Зеисс оптик тизимлари билан жиҳозланган. Асосий модулда ВКС 4.0 технологияси, Зеисс Т* қопламаси ва кераксиз ёруғликни тўсувчи махсус кўк шиша қўлланилган. Янги БлуеТоуч 900 сенсор эса 17 EV гача бўлган динамик диапазонни таъминлайди.
X500 Pro Max моделининг энг асосий ўзига хослиги 1/1,4 дюймли Блуепринт х Samsung HP0 сенсорига асосланган 200 мегапикселли Зеисс APО-телефотонинг мавжудлигидир. У сифатни йўқотмаган ҳолда тўрт каррали аппарат зумини тақдим этади. Оддий X500 Pro ҳам Блуепринт х Sony ЛЙTIA 610 сенсорли Зеисс APО-телевик билан жиҳозланган бўлиб, у учун 85 мм фокус масофаси эълон қилинган.
Батарея қуввати ва тақдимот тафсилотлариҚурилмаларнинг автономлиги ҳам юқори даражада ҳал этилган. X500 Pro модели 6510 мА·ч сиғимли аккумулятор билан ишласа, X500 Pro Max дарҳол 8000 мА·ч батареяни олди. Ҳар икки смартфон 90 ваттли симли ва 40 ваттли симсиз қувват олиш технологияларини қўллаб-қувватлайди.
Харидорларга ушбу флагманларни тўртта жозибали рангда харид қилиш таклиф этилади: Суннй Дай, Сунсет Глов, Нигҳт Пҳотограпҳй ҳамда Эарт Эчо. Шунингдек, тадбир доирасида ушбу сериянинг база модели бўлган оддий Vivo X500 смартфони ҳам омма эътиборига ҳавола этилди.
Изоҳлар 0
…