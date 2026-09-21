Vivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этди

·37·Техно
Vivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Vivo компанияси дунёда илк бор MediaTek Dimensity 9600 Pro процессорли X500 Pro ва X500 Pro Max смартфонларини тақдим этди.
  • Ушбу қурилмалар 144 Гц гача мослашувчан янгиланиш частотали ва Долбй Висион, HDR10+ технологияларини қўллаб-қувватловчи БОЕ Q11 дисплейлари билан жиҳозланган.
  • X500 Pro Max моделида 200 мегапикселли Зеисс APО-телефото камера мавжуд бўлиб, X500 Pro эса 85 мм фокус масофали Зеисс APО-телевик билан таъминланган.

Хитойнинг таниқли Vivo компанияси мобил бозорида катта қизиқиш уйғотаётган янги флагман смартфонлари — Vivo X500 Pro ҳамда X500 Pro Max моделларини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилмалар дунёда илк бор энг сўнгги юқори унумдор MediaTek Dimensity 9600 Pro процессор базасида ишлайди ва илғор технологиялари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илғор экран технологиялари ва турли ўлчамлар

Ҳозирги кунда фойдаланувчилар талабидан келиб чиққан ҳолда, янги моделлар экран борасида ҳам жиддий янгиланишларни олди. Смартфонлар БОE компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган янги Q11 люминесцент материалидаги дисплейлар билан жиҳозланган. Ушбу панел 144 Hz гача бўлган мослашувчан янгиланиш частотасини ва 1 нит минимал аппарат ёрқинлигини қўллаб-қувватлайди.

Шунингдек, экранлар Долбй Висион, HDR10+, Циркульар Polarизатион 2.0 технологиялари ҳамда СГС кўзни ҳимоя қилиш сертификатига эга бўлди. X500 Pro 6,36 дюймли компакт экранга эга бўлса, X500 Pro Max модели 6,85 дюймли ҳамда 2K ўлчамли Q11 Зеисс Мастер Колор Скреэн дисплейи билан таъминланди.

Профессионал Зеисс камералари

Смартфонларнинг асосий эътибор қаратилган жиҳати бу уларнинг камера имкониятлари ҳисобланади. Ҳар икки янги қурилма такомиллаштирилган Зеисс оптик тизимлари билан жиҳозланган. Асосий модулда ВКС 4.0 технологияси, Зеисс Т* қопламаси ва кераксиз ёруғликни тўсувчи махсус кўк шиша қўлланилган. Янги БлуеТоуч 900 сенсор эса 17 EV гача бўлган динамик диапазонни таъминлайди.

X500 Pro Max моделининг энг асосий ўзига хослиги 1/1,4 дюймли Блуепринт х Samsung HP0 сенсорига асосланган 200 мегапикселли Зеисс APО-телефотонинг мавжудлигидир. У сифатни йўқотмаган ҳолда тўрт каррали аппарат зумини тақдим этади. Оддий X500 Pro ҳам Блуепринт х Sony ЛЙTIA 610 сенсорли Зеисс APО-телевик билан жиҳозланган бўлиб, у учун 85 мм фокус масофаси эълон қилинган.

Батарея қуввати ва тақдимот тафсилотлари

Қурилмаларнинг автономлиги ҳам юқори даражада ҳал этилган. X500 Pro модели 6510 мА·ч сиғимли аккумулятор билан ишласа, X500 Pro Max дарҳол 8000 мА·ч батареяни олди. Ҳар икки смартфон 90 ваттли симли ва 40 ваттли симсиз қувват олиш технологияларини қўллаб-қувватлайди.

Харидорларга ушбу флагманларни тўртта жозибали рангда харид қилиш таклиф этилади: Суннй Дай, Сунсет Глов, Нигҳт Пҳотограпҳй ҳамда Эарт Эчо. Шунингдек, тадбир доирасида ушбу сериянинг база модели бўлган оддий Vivo X500 смартфони ҳам омма эътиборига ҳавола этилди.

VivoСмартфонларDimensity 9600 ProЗеиссТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиXiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиБугун, 21:23NASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳоладиNASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳоладиБугун, 20:26Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиБугун, 19:55Google янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтдиGoogle янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтдиБугун, 19:30Vivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиVivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиБугун, 18:56Huawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этдиHuawei компанияси HarmonyOS бошқарувидаги илк стол компьютерини тақдим этдиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди