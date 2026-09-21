Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқарди

·53·Техно
Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi компанияси Хитойда 220 долларлик янги Mijia уч камерали музлатгичини сотувга чиқарди.
  • Ушбу 271 литрли қурилма ихчам ўлчами (0,34 кв.м) ва функсионаллиги билан ажралиб туради, жумладан, ҳарорати -20 дан 5 даражагача созланадиган қўшимча зона мавжуд.
  • Музлатгич 360 градуслик ҳаво айланиш тизими, частота-созланадиган компрессор, бешта ҳарорат датчиги ва 99,99 фоизгача антибактериал ҳимояни таъминловчи кумуш ионли модул билан жиҳозланган.

Маиший техника бозорида ўз ўрнига эга бўлган Xiaomi бренди Хитойда янги Xiaomi Mijia уч камерали музлатгичини сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда қурилманинг нархи 1499 юанни ёки тахминан 220 долларни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янги маиший техника воситаси ихчамлиги ва функционаллиги билан ажралиб туради. Умумий ҳажми 271 литр бўлган қурилма ер майдонидан атиги 0,34 квадрат метр жой эгаллайди, бу эса кичик ўлчамли ошхоналар учун катта қулайлик яратади.

Ички тузилма ва ҳажмлар тақсимоти

Музлатгичнинг асосий қисмлари турли эҳтиёжларга мослаб тақсимланган. Хусусан, асосий совитиш камераси 151 литрга мўлжалланган бўлса, музлатиш камераси 85 литр ҳажмни эгаллайди. Қолган 35 литр эса алоҳида ҳарорати бошқариладиган зонага тўғри келади.

Ушбу махсус зона -20 дан 5 даражагача бўлган оралиқда ҳароратни бир даража аниқлигида созлаш имконини беради. Марказий қисмни қўшимча совитиш жойи сифатида ишлатиш ёки уни тўғридан-тўғри музлатиш режимига ўтказиш мумкин.

Техник имкониятлар ва энергияни тежаш

Агар марказий қисм музлатиш режимига ўтказилса, музлатгичнинг умумий сиғими янада ортади. Қурилма ичида фойдаланувчиларнинг қулайлиги учун созланадиган жавонлар, иккита тортма ва маҳсулотларни саралаш учун махсус вона тақдим этилган.

Технологик жиҳатдан модел 360 градуслик ҳаво айланиш тизими билан жиҳозланган бўлиб, у муз ҳосил бўлишининг олдини олади. Шунингдек, унда частота-созланадиган компрессор, вентилятор ва бешта ҳарорат датчиги мавжуд.

Кумуш ионларига асосланган махсус модул 99,99 фоизгача антибактериал ҳимояни таъминлаб, нохуш ҳидларни йўқ қилишга ёрдам беради. Биринчи синф энергия самарадорлигига эга бўлган ушбу музлатгич суткасига атиги 0,64 кВ⋅соат электр токи сарфлайди ва унинг шовқин даражаси 36 десибелдан ошмайди.

XiaomiMijiaМузлатгичТехнологияМаиший техника
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиXiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиБугун, 21:56Vivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиVivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиБугун, 20:50NASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳоладиNASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳоладиБугун, 20:26Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиБугун, 19:55Google янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтдиGoogle янги Googleбоок ноутбуклари билан бозорга қайтдиБугун, 19:30Vivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиVivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиБугун, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди