Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi компанияси Хитойда 220 долларлик янги Mijia уч камерали музлатгичини сотувга чиқарди.
- Ушбу 271 литрли қурилма ихчам ўлчами (0,34 кв.м) ва функсионаллиги билан ажралиб туради, жумладан, ҳарорати -20 дан 5 даражагача созланадиган қўшимча зона мавжуд.
- Музлатгич 360 градуслик ҳаво айланиш тизими, частота-созланадиган компрессор, бешта ҳарорат датчиги ва 99,99 фоизгача антибактериал ҳимояни таъминловчи кумуш ионли модул билан жиҳозланган.
Маиший техника бозорида ўз ўрнига эга бўлган Xiaomi бренди Хитойда янги Xiaomi Mijia уч камерали музлатгичини сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда қурилманинг нархи 1499 юанни ёки тахминан 220 долларни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янги маиший техника воситаси ихчамлиги ва функционаллиги билан ажралиб туради. Умумий ҳажми 271 литр бўлган қурилма ер майдонидан атиги 0,34 квадрат метр жой эгаллайди, бу эса кичик ўлчамли ошхоналар учун катта қулайлик яратади.
Ички тузилма ва ҳажмлар тақсимотиМузлатгичнинг асосий қисмлари турли эҳтиёжларга мослаб тақсимланган. Хусусан, асосий совитиш камераси 151 литрга мўлжалланган бўлса, музлатиш камераси 85 литр ҳажмни эгаллайди. Қолган 35 литр эса алоҳида ҳарорати бошқариладиган зонага тўғри келади.
Ушбу махсус зона -20 дан 5 даражагача бўлган оралиқда ҳароратни бир даража аниқлигида созлаш имконини беради. Марказий қисмни қўшимча совитиш жойи сифатида ишлатиш ёки уни тўғридан-тўғри музлатиш режимига ўтказиш мумкин.
Техник имкониятлар ва энергияни тежашАгар марказий қисм музлатиш режимига ўтказилса, музлатгичнинг умумий сиғими янада ортади. Қурилма ичида фойдаланувчиларнинг қулайлиги учун созланадиган жавонлар, иккита тортма ва маҳсулотларни саралаш учун махсус вона тақдим этилган.
Технологик жиҳатдан модел 360 градуслик ҳаво айланиш тизими билан жиҳозланган бўлиб, у муз ҳосил бўлишининг олдини олади. Шунингдек, унда частота-созланадиган компрессор, вентилятор ва бешта ҳарорат датчиги мавжуд.
Кумуш ионларига асосланган махсус модул 99,99 фоизгача антибактериал ҳимояни таъминлаб, нохуш ҳидларни йўқ қилишга ёрдам беради. Биринчи синф энергия самарадорлигига эга бўлган ушбу музлатгич суткасига атиги 0,64 кВ⋅соат электр токи сарфлайди ва унинг шовқин даражаси 36 десибелдан ошмайди.
Изоҳлар 0
…