Дитто иловаси танишувларда скейпинг ўрнига сунъий интеллектни жорий этмоқда
УК Беркелей университетини тарк этган Аллен Ванг ва Эрик Лю асос солган Дитто платформаси танишувларда чексиз скейп қилиш ўрнига сунъий интеллект орқали реал учрашувлар ташкил этади. Фойдаланувчилар оддий iMessage орқали чатбот билан мулоқот қилиб, шахсий маълумотлари, қизиқишлари ва танишув афзалликларини тақдим этади, алгоритм эса уларнинг характери ва мослигини таҳлил қилади.
Ген З авлод вакиллари Tinder ва Hinge каби анъанавий танишув иловаларидаги чексиз скейп қилиш жараёнидан чарчагани боис сунъий интеллектга асосланган муқобил ечимларни синаб кўрмоқда. УК Беркелей университетини тарк этган Аллен Ванг ва Эрик Лю томонидан асос солинган Дитто платформаси ёшларга ортиқча хабарлар ёзиш ва вақт сарфлашсиз реал учрашувларни ташкил этишга ихтисослашган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, сўнгги йилларда йигирма ёшли фойдаланувчилар орасида танишув иловаларига нисбатан ҳафсаласи пир бўлиш ҳолати кескин ошган. Асосчилар ўз тенгдошлари дуч келаётган бу муаммони бартараф этиш мақсадида мутлақо янги ёндашувни ишлаб чиқишди. Янги лойиҳа доирасида фойдаланувчилар танишув жараёнидан бутунлай воз кечиб, оддий iMessage орқали сунъий интеллект билан мулоқотга киришадилар.
Сунъий интеллект қандай ишлайди?Дитто чатботи фойдаланувчиларни рўйхатдан ўтказиш жараёнида уларнинг шахсий маълумотлари, қизиқишлари ва танишув афзалликларини аниқлайди. Баъзи фойдаланувчилар ҳатто ўзларининг севимли актриса ёки актёрлари суратларини ҳам юклаб, сунъий интеллектга ўзининг дидини тушунтиришда ёрдам беради. Алгоритм шунчаки ўхшаш хоббиларни эмас, балки бу қизиқишлар ортида ётган инсон характерини таҳлил қилади.
Масалан, очиқ спорт турлари билан шуғулланувчи йигит ҳамда скейтбордингга қизиқувчи қиз сиртқи жиҳатдан фарқ қилсада, чуқур таҳлилда уларнинг ҳар иккиси саргузаштларни хуш кўрадиган ва ўзига хос шахслар эканлиги аниқланади. Асосчининг таъкидлашича, тўғри сигналлар ёрдамида инсонлар орасидаги кимёвий мосликни олдиндан башорат қилиш мумкин.
Ҳафтада бир марта реал учрашувПлатформа ҳар чоршанба куни соат 19:00 да фойдаланувчиларга мос жуфтликни, белгиланган вақт ва манзилни тақдим этади. Фойдаланувчининг вазифаси фақат белгиланган жойга бориб, суҳбатлашишдан иборат бўлади. Учрашувдан сўнг йиғилган фикр-мулоҳазалар асосида сунъий интеллект ўзининг жуфтлаштириш қобилиятини янада яхшилаб боради.
Ҳозирги кунга келиб Дитто платформасида 150 мингдан ортиқ киши рўйхатдан ўтган бўлиб, уларнинг тахминан 20 фоизи реал учрашувларга бормоқда. Анъанавий иловалар билан солиштирганда бу кўрсаткич юқори натижа ҳисобланади. Шунингдек, илова ёшлар орасида оммабаш бўлган эстетик коллажлар кўринишида фойдаланувчиларга бир-бири ҳақида маълумот беради.
…