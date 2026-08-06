Дитто иловаси танишувларда скейпинг ўрнига сунъий интеллектни жорий этмоқда

·34·Техно
Дитто иловаси танишувларда скейпинг ўрнига сунъий интеллектни жорий этмоқда
Қисқача

УК Беркелей университетини тарк этган Аллен Ванг ва Эрик Лю асос солган Дитто платформаси танишувларда чексиз скейп қилиш ўрнига сунъий интеллект орқали реал учрашувлар ташкил этади. Фойдаланувчилар оддий iMessage орқали чатбот билан мулоқот қилиб, шахсий маълумотлари, қизиқишлари ва танишув афзалликларини тақдим этади, алгоритм эса уларнинг характери ва мослигини таҳлил қилади.

Ген З авлод вакиллари Tinder ва Hinge каби анъанавий танишув иловаларидаги чексиз скейп қилиш жараёнидан чарчагани боис сунъий интеллектга асосланган муқобил ечимларни синаб кўрмоқда. УК Беркелей университетини тарк этган Аллен Ванг ва Эрик Лю томонидан асос солинган Дитто платформаси ёшларга ортиқча хабарлар ёзиш ва вақт сарфлашсиз реал учрашувларни ташкил этишга ихтисослашган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, сўнгги йилларда йигирма ёшли фойдаланувчилар орасида танишув иловаларига нисбатан ҳафсаласи пир бўлиш ҳолати кескин ошган. Асосчилар ўз тенгдошлари дуч келаётган бу муаммони бартараф этиш мақсадида мутлақо янги ёндашувни ишлаб чиқишди. Янги лойиҳа доирасида фойдаланувчилар танишув жараёнидан бутунлай воз кечиб, оддий iMessage орқали сунъий интеллект билан мулоқотга киришадилар.

Сунъий интеллект қандай ишлайди?

Дитто чатботи фойдаланувчиларни рўйхатдан ўтказиш жараёнида уларнинг шахсий маълумотлари, қизиқишлари ва танишув афзалликларини аниқлайди. Баъзи фойдаланувчилар ҳатто ўзларининг севимли актриса ёки актёрлари суратларини ҳам юклаб, сунъий интеллектга ўзининг дидини тушунтиришда ёрдам беради. Алгоритм шунчаки ўхшаш хоббиларни эмас, балки бу қизиқишлар ортида ётган инсон характерини таҳлил қилади.

Масалан, очиқ спорт турлари билан шуғулланувчи йигит ҳамда скейтбордингга қизиқувчи қиз сиртқи жиҳатдан фарқ қилсада, чуқур таҳлилда уларнинг ҳар иккиси саргузаштларни хуш кўрадиган ва ўзига хос шахслар эканлиги аниқланади. Асосчининг таъкидлашича, тўғри сигналлар ёрдамида инсонлар орасидаги кимёвий мосликни олдиндан башорат қилиш мумкин.

Ҳафтада бир марта реал учрашув

Платформа ҳар чоршанба куни соат 19:00 да фойдаланувчиларга мос жуфтликни, белгиланган вақт ва манзилни тақдим этади. Фойдаланувчининг вазифаси фақат белгиланган жойга бориб, суҳбатлашишдан иборат бўлади. Учрашувдан сўнг йиғилган фикр-мулоҳазалар асосида сунъий интеллект ўзининг жуфтлаштириш қобилиятини янада яхшилаб боради.

Ҳозирги кунга келиб Дитто платформасида 150 мингдан ортиқ киши рўйхатдан ўтган бўлиб, уларнинг тахминан 20 фоизи реал учрашувларга бормоқда. Анъанавий иловалар билан солиштирганда бу кўрсаткич юқори натижа ҳисобланади. Шунингдек, илова ёшлар орасида оммабаш бўлган эстетик коллажлар кўринишида фойдаланувчиларга бир-бири ҳақида маълумот беради.

Сунъий интеллектТанишув иловалариГен ЗТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди