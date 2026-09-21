Samsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришади

·12·Техно
Samsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung К&Т, Кайрос Повер учун 50 мегаваттли намойиш реакторини қуришда ёрдам бериш учун танланди.
  • Ушбу ҳамкорлик доирасида Samsung К&Т Кайрос Поверга 100 миллион долларгача капитал ва муҳандислик хизматларини тақдим этади.
  • Кайрос Повер 2035-йилга бориб тахминан ярим гигаватт электр энергиясини ишлаб чиқаришга қодир бўлган кичик атом реактори тармоқларини қуришни режалаштирмоқда.

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва маълумотлар марказлари учун электр энергиясига бўлган талабнинг кескин ошиши энергетика ва технология бозорида янги ҳамкорликларни юзага келтирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ядровий технологиялар бўйича стартап саналган Кайрос Повер компанияси Google корпорацияси учун мўлжалланган 50 мегаваттли намойиш реакторини қуришда ёрдам бериш учун Samsung К&Т муҳандислик фирмасини танлади. Ушбу ҳамкорлик энергетика соҳасида йирик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Томонлар ўртасидаги келишувга кўра, Samsung К&Т Кайрос Повер компаниясига капитал киритиш ва бепул муҳандислик хизматларини кўрсатишни ўз зиммасига олади. Кайрос Повер вакилларининг маълум қилишича, ушбу пакетнинг умумий қиймқи 100 миллион долларгача баҳоланмоқда. Шундан 70 миллион доллари тўғридан-тўғри капитал инвестицияни ташкил этади. Samsung К&Т дунё бўйлаб ўндан ортиқ ядро реакторларини қуришда қатнашган улкан тажрибага эга.

Google ва атом энергияси

Google корпорацияси 2024-йилнинг кузида Кайрос Повер билан йирик шартнома имзолаган эди. Унга кўра, стартап 2035-йилга бориб тахминан ярим гигаватт электр энергиясини ишлаб чиқаришга қодир бўлган кичик атом реактори тармоқларини қуриши керак. Ҳозирги вақтда Кайрос Повер Теннесси штатининг Оук-Риж шаҳрида иккита реактор қурилишини олиб бормоқда.

Биринчи объект — Ҳермес 1 деб номланган кам қувватли намойиш реактори бўлиб, у компанияга тижорат дизайнини такомиллаштиришга ёрдам беради. Иккинчи объект — Ҳермес 2 эса Кайрос компаниясининг илк тижорат миқёсидаги реактори ҳисобланади. Айнан Ҳермес реакторлари ишлаб чиқарадиган қувват Google билан тузилган шартноманинг дастлабки 50 мегаваттини қоплайди. 2024-йил ноябрь ойида АҚШ Ядровий тартибга солиш комиссияси ушбу реакторларни қуриш учун расман рухсат берган эди.

Технологик хусусиятлар ва хавфсизлик

Ҳермес 2 реактори фторли туз билан совутиладиган юқори ҳароратли қурилма бўлади. Бундай дизайн йиллар давомида муҳокама қилинган бўлса-да, ҳали бирор марта тижорат миқёсида қурилмаган. Фторли тузларнинг қайнаш нуқтаси юқори бўлиб, бу босим даражасини паст сақлашга ёрдам беради ва қисмлар ишдан чиққан тақдирда ҳам юқори босимли портлаш хавфини камайтиради.

Шунингдек, стартап ТРИСО деб номланган нисбатан янги ядро ёнилғи туридан фойдаланмоқда. Унда ураннинг митти доначалари керамика ва углерод қатламлари билан ўралган бўлиб, шарлар кўринишида юкланади. Ушбу тизим ядровий эриш хавфининг олдини олишга мўлжалланган. Компания ўзининг биринчи электр станциясини ишга тушириш учун тахминан беш йил вақтга эга.

Кайрос ПоверSamsungGoogleАтом реакториТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиHuawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиБугун, 23:26Xiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиXiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиБугун, 21:56Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиXiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиБугун, 21:23Vivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиVivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиБугун, 20:50NASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳоладиNASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳоладиБугун, 20:26Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди