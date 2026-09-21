Samsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung К&Т, Кайрос Повер учун 50 мегаваттли намойиш реакторини қуришда ёрдам бериш учун танланди.
- Ушбу ҳамкорлик доирасида Samsung К&Т Кайрос Поверга 100 миллион долларгача капитал ва муҳандислик хизматларини тақдим этади.
- Кайрос Повер 2035-йилга бориб тахминан ярим гигаватт электр энергиясини ишлаб чиқаришга қодир бўлган кичик атом реактори тармоқларини қуришни режалаштирмоқда.
Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва маълумотлар марказлари учун электр энергиясига бўлган талабнинг кескин ошиши энергетика ва технология бозорида янги ҳамкорликларни юзага келтирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ядровий технологиялар бўйича стартап саналган Кайрос Повер компанияси Google корпорацияси учун мўлжалланган 50 мегаваттли намойиш реакторини қуришда ёрдам бериш учун Samsung К&Т муҳандислик фирмасини танлади. Ушбу ҳамкорлик энергетика соҳасида йирик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Томонлар ўртасидаги келишувга кўра, Samsung К&Т Кайрос Повер компаниясига капитал киритиш ва бепул муҳандислик хизматларини кўрсатишни ўз зиммасига олади. Кайрос Повер вакилларининг маълум қилишича, ушбу пакетнинг умумий қиймқи 100 миллион долларгача баҳоланмоқда. Шундан 70 миллион доллари тўғридан-тўғри капитал инвестицияни ташкил этади. Samsung К&Т дунё бўйлаб ўндан ортиқ ядро реакторларини қуришда қатнашган улкан тажрибага эга.
Google ва атом энергиясиGoogle корпорацияси 2024-йилнинг кузида Кайрос Повер билан йирик шартнома имзолаган эди. Унга кўра, стартап 2035-йилга бориб тахминан ярим гигаватт электр энергиясини ишлаб чиқаришга қодир бўлган кичик атом реактори тармоқларини қуриши керак. Ҳозирги вақтда Кайрос Повер Теннесси штатининг Оук-Риж шаҳрида иккита реактор қурилишини олиб бормоқда.
Биринчи объект — Ҳермес 1 деб номланган кам қувватли намойиш реактори бўлиб, у компанияга тижорат дизайнини такомиллаштиришга ёрдам беради. Иккинчи объект — Ҳермес 2 эса Кайрос компаниясининг илк тижорат миқёсидаги реактори ҳисобланади. Айнан Ҳермес реакторлари ишлаб чиқарадиган қувват Google билан тузилган шартноманинг дастлабки 50 мегаваттини қоплайди. 2024-йил ноябрь ойида АҚШ Ядровий тартибга солиш комиссияси ушбу реакторларни қуриш учун расман рухсат берган эди.
Технологик хусусиятлар ва хавфсизликҲермес 2 реактори фторли туз билан совутиладиган юқори ҳароратли қурилма бўлади. Бундай дизайн йиллар давомида муҳокама қилинган бўлса-да, ҳали бирор марта тижорат миқёсида қурилмаган. Фторли тузларнинг қайнаш нуқтаси юқори бўлиб, бу босим даражасини паст сақлашга ёрдам беради ва қисмлар ишдан чиққан тақдирда ҳам юқори босимли портлаш хавфини камайтиради.
Шунингдек, стартап ТРИСО деб номланган нисбатан янги ядро ёнилғи туридан фойдаланмоқда. Унда ураннинг митти доначалари керамика ва углерод қатламлари билан ўралган бўлиб, шарлар кўринишида юкланади. Ушбу тизим ядровий эриш хавфининг олдини олишга мўлжалланган. Компания ўзининг биринчи электр станциясини ишга тушириш учун тахминан беш йил вақтга эга.
Изоҳлар 0
…