Huawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечди

·12·Техно
Huawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечди

Хитойнинг технология гиганти Huawei ўзининг сунъий интеллект (СИ) йўналишидаги процессорларини халқаро бозорга тўлақонли олиб чиқиш режасидан воз кечди. ixbt.com маълумотига кўра, бунга асосий сабаб сифатида ички бозордаги ўта юқори талабни қондириш имкони мавжуд эмаслиги кўрсатилмоқда, чунки мавжуд қувватлар фақат маҳаллий эҳтиёжларни қоплашга зўрға етмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сўнгги йилларда компания нафақат смартфонлар савдосида, балки сунъий интеллект учун мўлжалланган махсус чипларни ишлаб чиқишда ҳам улкан муваффақиятларга эришди. Бироқ юзага келган тақчиллик муаммоси бевосита Huawei маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи асосий ҳамкор — СМИК компаниясининг имкониятлари билан боғлиқ. Ички бозордаги талабнинг ниҳоятда катталиги сабабли томонлар бошқа мамлакатлар бозорига чиқиб ресурсларни сочишдан маъно кўрмаяпти.

Ascend линияси ва ички бозор устуворлиги

Ҳозирги кунда Huawei ўзининг Ascend процессорлари қаторини такомиллаштириш устида жадал иш олиб бормоқда. Хусусан, компания яқин келажакда боз чиқарилиши кутилаётган Ascend 960 моделлари устида ишни якунлаётган бўлса-да, келгуси авлодга мансуб Ascend 970 ва 980 чипларининг баъзи техник тавсифларини ҳам эълон қилиб улгурди.

Гарчи кенг кўламли халқаро экспансион жараёни тўхтатилган бўлса-да, мутахассислар таъкидлашича, Huawei айрим танланган чет эллик мижозларга ўз маҳсулотларининг минимал қисмини етказиб беришда давом этмоқда. Бироқ компания ушбу етказиб бериш жараёнларининг тафсилотлари ва ҳажмини сир сақламоқда ҳамда буни расмий халқаро бозорга чиқиш сифатида баҳоламаяпти.

HuaweiСунъий интеллектЧипСМИКТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришадиSamsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришадиБугун, 23:23Xiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиXiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиБугун, 21:56Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиXiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиБугун, 21:23Vivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиVivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиБугун, 20:50NASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳоладиNASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳоладиБугун, 20:26Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди