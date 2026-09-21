Хитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойлик тадқиқотчилар сув остида электр энергияси ишлаб чиқаришга қодир бўлган ноёб перовскит фотоелектрик тизимини яратишди.
- Ушбу технология ўн метргача чуқурликда ишлашга қодир бўлиб, автоном датчиклар, камералар ва алоқа воситаларини узлуксиз энергия билан таъминлайди.
- Лаборатория синовларида майдони 0,0895 квадрат сантиметр бўлган мини фотоелемент 34,71 фоизлик ФИК, 28,79 квадрат сантиметрлик модул эса 29,4 фоиз самарадорликни кўрсатди.
Хитойлик тадқиқотчилар сув остида электр энергиясини ишлаб чиқаришга қодир бўлган ноёб перовскит фотоэлектрик тизимини яратишди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги технология ўн метргача чуқурликда ишлаш имкониятига эга бўлиб, турли хил автоном датчиклар, камералар ҳамда алоқа воситаларини узлуксиз энергия билан таъминлаш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, сув ости қуёш энергетикасининг асосий муаммоси чуқурлик ортиб борган сари ёруғлик спектрининг ўзгаришидир. Сув қизил рангли нурларни фаол ютади ва натижада анъанавий кремнийли қуёш элементларининг самарадорлиги кескин пасаяди. Ўн метр чуқурликда эса қизил нурлар деярли қолмай, асосан кўк ва яшил тўлқинлар устунлик қилади.
Инновацион материал ва юқори самарадорликАна шу муаммони ҳал қилиш мақсадида олимлар тақиқланган зонасининг кенглиги 1,96 эВ бўлган перовскит материалини танладилар. У сув остида сақланиб қоладиган кўк-яшил спектрга яхшироқ мослашади ва ҳатто суст ёритланиш шароитида ҳам юқори самарадорлик кўрсатади. Материалнинг барқарорлигини ошириш учун унинг тузилишига махсус моддалар қўшилди.
Лаборатория синовлари давомида майдони атиги 0,0895 квадрат сантиметр бўлган мини фотоэлемент 34,71 фоизлик фойдали иш коэффициенти (ФИК) қайд этди. Майдони каттароқ бўлган 28,79 квадрат сантиметрлик модулнинг самарадорлиги эса 29,4 фоизни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар сув ости қурилмалари учун катта истиқбол очади.
Чидамлилик ва амалдаги синовларАгрессив денгиз муҳитида ишлаш учун қуёш элементлари кўп қатламли ҳимоя қобиғи, хусусан, бутилкаучук, ҳимоя шишаси ва шаффоф эпокси қатрони билан ўралди. Сунъий денгиз сувида 1,000 соат давомида сақлангандан сўнг ҳам қурилма ўзининг дастлабки самарадорлигининг 99,58 фоизини сақлаб қолди.
Тизимнинг ҳисобланган хизмат муддати ҳам юқори баҳоланди. 25 даража Цельсий ҳароратида T80 кўрсаткичи 48,904 соатни ташкил этди, бу эса қарийб 5,6 йил давомида узлуксиз ишлаш имконини беради. Жанубий Хитой денгизида ўтказилган реал синовлар давомида батареялар 2, 6 ва 10 метр чуқурликда литий-ион аккумуляторларини муваффақиятли қувватлантириб, ўзининг амалдаги самарадорлигини тўлиқ тасдиқлади.
Изоҳлар 0
…