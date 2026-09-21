Хитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилди

·12·Техно
Хитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойлик тадқиқотчилар сув остида электр энергияси ишлаб чиқаришга қодир бўлган ноёб перовскит фотоелектрик тизимини яратишди.
  • Ушбу технология ўн метргача чуқурликда ишлашга қодир бўлиб, автоном датчиклар, камералар ва алоқа воситаларини узлуксиз энергия билан таъминлайди.
  • Лаборатория синовларида майдони 0,0895 квадрат сантиметр бўлган мини фотоелемент 34,71 фоизлик ФИК, 28,79 квадрат сантиметрлик модул эса 29,4 фоиз самарадорликни кўрсатди.

Хитойлик тадқиқотчилар сув остида электр энергиясини ишлаб чиқаришга қодир бўлган ноёб перовскит фотоэлектрик тизимини яратишди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги технология ўн метргача чуқурликда ишлаш имкониятига эга бўлиб, турли хил автоном датчиклар, камералар ҳамда алоқа воситаларини узлуксиз энергия билан таъминлаш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, сув ости қуёш энергетикасининг асосий муаммоси чуқурлик ортиб борган сари ёруғлик спектрининг ўзгаришидир. Сув қизил рангли нурларни фаол ютади ва натижада анъанавий кремнийли қуёш элементларининг самарадорлиги кескин пасаяди. Ўн метр чуқурликда эса қизил нурлар деярли қолмай, асосан кўк ва яшил тўлқинлар устунлик қилади.

Инновацион материал ва юқори самарадорлик

Ана шу муаммони ҳал қилиш мақсадида олимлар тақиқланган зонасининг кенглиги 1,96 эВ бўлган перовскит материалини танладилар. У сув остида сақланиб қоладиган кўк-яшил спектрга яхшироқ мослашади ва ҳатто суст ёритланиш шароитида ҳам юқори самарадорлик кўрсатади. Материалнинг барқарорлигини ошириш учун унинг тузилишига махсус моддалар қўшилди.

Лаборатория синовлари давомида майдони атиги 0,0895 квадрат сантиметр бўлган мини фотоэлемент 34,71 фоизлик фойдали иш коэффициенти (ФИК) қайд этди. Майдони каттароқ бўлган 28,79 квадрат сантиметрлик модулнинг самарадорлиги эса 29,4 фоизни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар сув ости қурилмалари учун катта истиқбол очади.

Чидамлилик ва амалдаги синовлар

Агрессив денгиз муҳитида ишлаш учун қуёш элементлари кўп қатламли ҳимоя қобиғи, хусусан, бутилкаучук, ҳимоя шишаси ва шаффоф эпокси қатрони билан ўралди. Сунъий денгиз сувида 1,000 соат давомида сақлангандан сўнг ҳам қурилма ўзининг дастлабки самарадорлигининг 99,58 фоизини сақлаб қолди.

Тизимнинг ҳисобланган хизмат муддати ҳам юқори баҳоланди. 25 даража Цельсий ҳароратида T80 кўрсаткичи 48,904 соатни ташкил этди, бу эса қарийб 5,6 йил давомида узлуксиз ишлаш имконини беради. Жанубий Хитой денгизида ўтказилган реал синовлар давомида батареялар 2, 6 ва 10 метр чуқурликда литий-ион аккумуляторларини муваффақиятли қувватлантириб, ўзининг амалдаги самарадорлигини тўлиқ тасдиқлади.

Қуёш батареясиПеровскитСув ости энергетикасиХитой технологиялариЯнги кашфиёт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиHuawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиКеча, 23:26Samsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришадиSamsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришадиКеча, 23:23Xiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиXiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиКеча, 21:56Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиXiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиКеча, 21:23Vivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиVivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиКеча, 20:50NASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳоладиNASA Ер марказининг мавсумий силжишини икки баравар кам баҳоладиКеча, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди