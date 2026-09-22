SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатди

·5·Техно
SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатди

Жаҳон тижорий космонавтика бозори Falcon 9 ракетасининг аста-секин муомаладан чиқишига тайёргарлик кўра бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX расман эълон қилмаган бўлса-да, соҳа вакиллари ушбу афсонавий ташувчи учун янги тижорий миссияларни буюртма қилиш амалда имконсиз бўлиб қолганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Йиллар давомида Falcon 9 жаҳон космонавтикасининг асосий ишчи отига айланди. Ракета 700 га яқин парвозни амалга ошириб, орбитага давлат ва тижорий сунъий йўлдошлар, илмий аппаратлар, ой миссиялари ҳамда кичик космик қурилмалар гуруҳларини муваффақиятли олиб чиқди. Компаниянинг ўзининг Starlink тармоғи ҳам айнан шу ракета ёрдамида қурилган бўлиб, эндиликда SpaceX ўз устуворликларини босқичма-босқич Starship томон бурмоқда.

SpaceX президенти Гвинн Шотвелл аввалроқ компания ўнинг муваффақиятли маҳсулотларини атайлаб янги технологиялар билан алмаштиришини, акс ҳолда буни рақобатдошлар қилишини таъкидлаган эди. Ўтиш даврининг илк белгилари йил бошидаёқ сезила бошлаган, ўшанда компания 2028-йил охири — 2029-йил бошидан кейинги қўшма парвозлар дастури учун аризаларни қабул қилишни тўхтатган эди.

Тижорий бозор ва кичик операторлар дуч келаётган қийинчиликлар

Сўнгги маълумотларга кўра, эндиликда алоҳида тижорий миссияни харид қилиш ҳам мушкуллашган, бу эса келгусидаги парвозларни режалаштиришни кескин мураккаблаштирмоқда. Энг оғир оқибатларни кичик сунъий йўлдош компаниялари ҳис қилиши кутилмоқда, чунки бир нечта буюртмачига битта ракетани бўлишиш имконини берувчи ридешаре дастури улар учун космосга чиқишнинг асосий йўли эди.

Италиянинг Авио компанияси раҳбари Жуилио Ранцо собиқ мижозлар муқобил излаб ўзларига мурожаат қилаётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Falcon 9 дан фойдаланиш имконияти йўқолиб бораётгани сабабли бозор "вечорка тугади" деган вазиятга дуч келган. Айниқса, 2029–2031-йиллар оралиғи энг қалтис давр бўлиши тахмин қилинмоқда.

Муқобил ракеталар ва бозорнинг келажаги

Соҳа мутахассислари бўшаб қолган бўшлиқни янги ташувчилар эгаллашига умид қилмоқда. Rocket Lab компанияси Neutron ракетасини тайёрламоқда, Relativity Space Terran R устида ишлаётган бўлса, Европада Исар Аэроспасе ва ПЛД Спасе ўз ракеталарини яратмоқда. Бироқ асосий муаммо илк парвозда эмас, балки мунтазам парвозлар жадвалига тезда чиқиб олишда қолмоқда.

Сўнгги йиллар тажрибаси кўрсатишича, бу босқич кутилганидан кўра кўпроқ вақт талаб қилмоқда. Blue Origin компаниясининг New Glenn ва УЛА нинг Вулкан ракеталари дебют парвозларини амалга оширган бўлса-да, юқори частотада учмаяпти, Европанинг Ариане 6 ракетаси эса ҳали режалаштирилган тижорий темпига етгани йўқ.

Шу сабабли, 2029–2031-йиллар оралиғида Falcon 9 тижорий бозордан деярли ғойиб бўлиши, Starship эса ички вазифаларни бажариши, янги ракеталар эса етарлича парвоз частотасини йиғишга улгурмаслиги мумкин. Айрим компаниялар ҳозирдан қувватларни захиралашга киришган: Д-Орбит муқобил операторлар билан келишувларга эришган бўлса, Портал Спасе Сйстеms ўзининг Супернова миссияси учун Falcon 9 ни сотиб олиб, бўш юк кўтариш қувватининг бир қисмини бошқа буюртмачиларга қайта сотмоқда.

SpaceXFalcon 9StarshipКосмосТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камерасиVivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камерасиБугун, 00:27Хитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиХитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиКеча, 23:58Huawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиHuawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиКеча, 23:26Samsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришадиSamsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришадиКеча, 23:23Xiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиXiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиКеча, 21:56Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиXiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиКеча, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди