SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатди
Жаҳон тижорий космонавтика бозори Falcon 9 ракетасининг аста-секин муомаладан чиқишига тайёргарлик кўра бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX расман эълон қилмаган бўлса-да, соҳа вакиллари ушбу афсонавий ташувчи учун янги тижорий миссияларни буюртма қилиш амалда имконсиз бўлиб қолганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Йиллар давомида Falcon 9 жаҳон космонавтикасининг асосий ишчи отига айланди. Ракета 700 га яқин парвозни амалга ошириб, орбитага давлат ва тижорий сунъий йўлдошлар, илмий аппаратлар, ой миссиялари ҳамда кичик космик қурилмалар гуруҳларини муваффақиятли олиб чиқди. Компаниянинг ўзининг Starlink тармоғи ҳам айнан шу ракета ёрдамида қурилган бўлиб, эндиликда SpaceX ўз устуворликларини босқичма-босқич Starship томон бурмоқда.
SpaceX президенти Гвинн Шотвелл аввалроқ компания ўнинг муваффақиятли маҳсулотларини атайлаб янги технологиялар билан алмаштиришини, акс ҳолда буни рақобатдошлар қилишини таъкидлаган эди. Ўтиш даврининг илк белгилари йил бошидаёқ сезила бошлаган, ўшанда компания 2028-йил охири — 2029-йил бошидан кейинги қўшма парвозлар дастури учун аризаларни қабул қилишни тўхтатган эди.
Тижорий бозор ва кичик операторлар дуч келаётган қийинчиликларСўнгги маълумотларга кўра, эндиликда алоҳида тижорий миссияни харид қилиш ҳам мушкуллашган, бу эса келгусидаги парвозларни режалаштиришни кескин мураккаблаштирмоқда. Энг оғир оқибатларни кичик сунъий йўлдош компаниялари ҳис қилиши кутилмоқда, чунки бир нечта буюртмачига битта ракетани бўлишиш имконини берувчи ридешаре дастури улар учун космосга чиқишнинг асосий йўли эди.
Италиянинг Авио компанияси раҳбари Жуилио Ранцо собиқ мижозлар муқобил излаб ўзларига мурожаат қилаётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Falcon 9 дан фойдаланиш имконияти йўқолиб бораётгани сабабли бозор "вечорка тугади" деган вазиятга дуч келган. Айниқса, 2029–2031-йиллар оралиғи энг қалтис давр бўлиши тахмин қилинмоқда.
Муқобил ракеталар ва бозорнинг келажагиСоҳа мутахассислари бўшаб қолган бўшлиқни янги ташувчилар эгаллашига умид қилмоқда. Rocket Lab компанияси Neutron ракетасини тайёрламоқда, Relativity Space Terran R устида ишлаётган бўлса, Европада Исар Аэроспасе ва ПЛД Спасе ўз ракеталарини яратмоқда. Бироқ асосий муаммо илк парвозда эмас, балки мунтазам парвозлар жадвалига тезда чиқиб олишда қолмоқда.
Сўнгги йиллар тажрибаси кўрсатишича, бу босқич кутилганидан кўра кўпроқ вақт талаб қилмоқда. Blue Origin компаниясининг New Glenn ва УЛА нинг Вулкан ракеталари дебют парвозларини амалга оширган бўлса-да, юқори частотада учмаяпти, Европанинг Ариане 6 ракетаси эса ҳали режалаштирилган тижорий темпига етгани йўқ.
Шу сабабли, 2029–2031-йиллар оралиғида Falcon 9 тижорий бозордан деярли ғойиб бўлиши, Starship эса ички вазифаларни бажариши, янги ракеталар эса етарлича парвоз частотасини йиғишга улгурмаслиги мумкин. Айрим компаниялар ҳозирдан қувватларни захиралашга киришган: Д-Орбит муқобил операторлар билан келишувларга эришган бўлса, Портал Спасе Сйстеms ўзининг Супернова миссияси учун Falcon 9 ни сотиб олиб, бўш юк кўтариш қувватининг бир қисмини бошқа буюртмачиларга қайта сотмоқда.
Изоҳлар 0
…