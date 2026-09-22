Килиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритди
Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе Франция терма жамоасидаги жамоадоши Усмон Дембеле билан муносабатларида совуқлик юзага келгани ҳақидаги миш-мишларни қатъиян рад этди. ЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида футболчи келгусидаги нуфузли мукофот учун рақобат уларнинг дўстлигига путур етказа олмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги пайтларда матбуотда икки юлдуз футболчи ўртасида зиддият борлиги ҳақидаги хабарлар кўпайиб кетган эди. Бунга Мбаппе уларнинг карьера йўлларидаги фарқлар ҳақида айтган сўзлари сабаб бўлган. Бироқ Реал Мадрид ҳужумчиси бу гаплар нотўғри талқин қилинганини ва Дембеле билан яқин дўст эканини билдирди.
Дўстлик ва шахсий рақобатФранция терма жамоасини Жаҳон чемпионати ярим финалига олиб чиққан бу икки футболчи эндиликда 2026-йилги Олтин тўп учун асосий даъвогарлардан ҳисобланади. Октябр ойида Лондонда бўлиб ўтадиган тақдирлаш маросими олдидан уларнинг ҳаракати жамоатчилик эътиборида қолмоқда.
Мбаппенинг фикрича, улар ўртасида ҳеч қандай таранглик мавжуд эмас. "Мен у билан бу ҳақда гаплашдим, ҳеч қандай муаммо йўқ. У менинг дўстимсиз, бу борада жуда хотиржамман", — дея таъкидлади ҳужумчи РФИ хабарига кўра.
Карьера йўлларидаги фарқларФутболчиларнинг келажакдаги соврин учун кураши уларнинг ўзига хос ривожланиш босқичлари билан ҳам қизиқарлидир. Мбаппе ўзининг ёшлигидан чўққига чиққанини айтган бўлса, Дембеле жароҳатлар билан боғлиқ қийин даврларни бошдан кечириб, Парижда ўзининг энг юқори спорт формасига чиққанини қайд этди.
Франциялик ҳужумчи жамоадошининг бу машаққатли йўлини ҳурмат қилишини, унинг ҳозирги муваффақияти эса қийинчиликларни енгиб ўтгани натижаси эканини эътироф этди. Баъзилар бу таққослашни салбий маънода тушунган бўлса-да, Мбаппе буни шунчаки факт эканини билдирди.
Жорий мавсумдаги рақобат фақат Дембеле билан чекланиб қолмайди. Олтин тўп учун курашда Барселона юлдузи Ламине Ямал ва Гарри Кейн каби футболчилар ҳам асосий давогарлар қаторида турибди. Шунга қарамай, Мбаппе ўтган йилдаги шахсий статистикаси ва энг йирик мусобақалардаги тўпурарлиги унга устунлик беришига ишонади.
Изоҳлар 0
…