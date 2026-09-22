Килиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритди

·3·Спорт
Килиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритди

Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе Франция терма жамоасидаги жамоадоши Усмон Дембеле билан муносабатларида совуқлик юзага келгани ҳақидаги миш-мишларни қатъиян рад этди. ЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида футболчи келгусидаги нуфузли мукофот учун рақобат уларнинг дўстлигига путур етказа олмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги пайтларда матбуотда икки юлдуз футболчи ўртасида зиддият борлиги ҳақидаги хабарлар кўпайиб кетган эди. Бунга Мбаппе уларнинг карьера йўлларидаги фарқлар ҳақида айтган сўзлари сабаб бўлган. Бироқ Реал Мадрид ҳужумчиси бу гаплар нотўғри талқин қилинганини ва Дембеле билан яқин дўст эканини билдирди.

Дўстлик ва шахсий рақобат

Франция терма жамоасини Жаҳон чемпионати ярим финалига олиб чиққан бу икки футболчи эндиликда 2026-йилги Олтин тўп учун асосий даъвогарлардан ҳисобланади. Октябр ойида Лондонда бўлиб ўтадиган тақдирлаш маросими олдидан уларнинг ҳаракати жамоатчилик эътиборида қолмоқда.

Мбаппенинг фикрича, улар ўртасида ҳеч қандай таранглик мавжуд эмас. "Мен у билан бу ҳақда гаплашдим, ҳеч қандай муаммо йўқ. У менинг дўстимсиз, бу борада жуда хотиржамман", — дея таъкидлади ҳужумчи РФИ хабарига кўра.

Карьера йўлларидаги фарқлар

Футболчиларнинг келажакдаги соврин учун кураши уларнинг ўзига хос ривожланиш босқичлари билан ҳам қизиқарлидир. Мбаппе ўзининг ёшлигидан чўққига чиққанини айтган бўлса, Дембеле жароҳатлар билан боғлиқ қийин даврларни бошдан кечириб, Парижда ўзининг энг юқори спорт формасига чиққанини қайд этди.

Франциялик ҳужумчи жамоадошининг бу машаққатли йўлини ҳурмат қилишини, унинг ҳозирги муваффақияти эса қийинчиликларни енгиб ўтгани натижаси эканини эътироф этди. Баъзилар бу таққослашни салбий маънода тушунган бўлса-да, Мбаппе буни шунчаки факт эканини билдирди.

Жорий мавсумдаги рақобат фақат Дембеле билан чекланиб қолмайди. Олтин тўп учун курашда Барселона юлдузи Ламине Ямал ва Гарри Кейн каби футболчилар ҳам асосий давогарлар қаторида турибди. Шунга қарамай, Мбаппе ўтган йилдаги шахсий статистикаси ва энг йирик мусобақалардаги тўпурарлиги унга устунлик беришига ишонади.

Килиан МбаппеУсмон ДембелеРеал МадридОлтин топФранция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариЎзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариБугун, 01:02Аббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиАббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиБугун, 00:59«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтдиБугун, 00:56Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКилиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКеча, 21:16Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Кеча, 19:48«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнгКеча, 19:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди