Рафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атади
Барселона сардори Рафиня ўз жамоадоши Ламин Ямални футбол оламидаги энг нуфузли шахсий соврин — “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб эълон қилди. Те Гуардиан ва Ла Gazzetta делло Sport нашрларига берган интервюсида бразилиялик вингер ёш иқтидор эгаси охирги бир йил ичида барча кутилмалардан ошиб кетганини ва ҳам клуб, ҳам терма жамоа миқёсида ўзининг жаҳон даражасидаги футболчи эканини исботлаганини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жамоа сардори сифатида тажрибали футболчидан ёш иқтидор эгасининг имкониятлари ҳақида сўралганда, у иккиланмасдан шундай жавоб берди: «Шубҳасиз, ҳа». Рафиня бу қўллаб-қувватлаш шунчаки клубдаги жамоадошлик ришталари билан боғлиқ эмаслигини, балки 17 ёшли футболчининг ноёб фазилатларга эгалиги билан изоҳланишини билдирди.
Майдондаги сеҳр ва жамоавий муваффақиятларРафинянинг фикрича, Ямалнинг ёшига қарамай кўрсатаётган ўйини ва унинг майдондаги таъсири мутлақо алоҳида эътирофга лойиқ. Унинг сўзларига кўра, бундай нуфузли соврин учун асосий мезонлар шахсий кўрсаткичлар ва жамоавий муваффақиятлар уйғунлигидан иборат бўлиб, испаниялик футболчининг совринлари ва статистикаси буни яққол кўрсатиб турибди.
«Ламин барчасига эга. У нафақат ўтган мавсумда, балки умумий ҳисобда ҳам ажойиб рақамларни қайд этди ва учта титулни қўлга киритди», — деди бразилиялик футболчи. Халқаро майдондаги муваффақиятлар кўпинча овоз берувчи журналистлар танловида ҳал қилувчи омил бўлиши сабабли, Ямалнинг натижалари бу борада жиддий устунликка эга.
Рақобат ва холисликКўпчилик бу баёнотни клубдаги ҳамкорлик туфайли субъектив баҳолаши мумкинлигини инобатга олиб, Рафиня ўз фикри мутлақо холис эканини билдирди. Унинг таъкидлашича, ҳатто улар рақиб жамоаларда тўп сурган тақдирда ҳам, Ямалнинг майдондаги ҳаракатлари ва эришган натижалари унинг бу мукофотга ҳақлилигини очиқ кўрсатиб турибди.
«Нима бўлишидан қатъи назар, у ғалаба қозониши керак. Бошқалар ўз ўйинчисини ҳимоя қилади, лекин мен учун ғолиб аниқ. Ҳаттоки унинг жамоадоши бўлмаганимда ҳам, барибир у бунга лойиқлигини айтган бўлардим», — дея қўшимча қилди Рафиня.
Якунда Барселона сардори Ламин Ямал нафақат каталонияликлар клуби, балки Испания терма жамоасининг ҳам энг муҳим футболчиларидан бирига айланганини эслатиб ўтди. Унинг майдонда кўрсатган ўйини, қайд этган статистикаси ва қўлга киритган совринлари “Олтин тўп”ни қўлга киритиш учун етарли асос эканини қайд этди.
Изоҳлар 0
…