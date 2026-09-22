Рафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атади

·12·Спорт
Рафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атади

Барселона сардори Рафиня ўз жамоадоши Ламин Ямални футбол оламидаги энг нуфузли шахсий соврин — “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб эълон қилди. Те Гуардиан ва Ла Gazzetta делло Sport нашрларига берган интервюсида бразилиялик вингер ёш иқтидор эгаси охирги бир йил ичида барча кутилмалардан ошиб кетганини ва ҳам клуб, ҳам терма жамоа миқёсида ўзининг жаҳон даражасидаги футболчи эканини исботлаганини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жамоа сардори сифатида тажрибали футболчидан ёш иқтидор эгасининг имкониятлари ҳақида сўралганда, у иккиланмасдан шундай жавоб берди: «Шубҳасиз, ҳа». Рафиня бу қўллаб-қувватлаш шунчаки клубдаги жамоадошлик ришталари билан боғлиқ эмаслигини, балки 17 ёшли футболчининг ноёб фазилатларга эгалиги билан изоҳланишини билдирди.

Майдондаги сеҳр ва жамоавий муваффақиятлар

Рафинянинг фикрича, Ямалнинг ёшига қарамай кўрсатаётган ўйини ва унинг майдондаги таъсири мутлақо алоҳида эътирофга лойиқ. Унинг сўзларига кўра, бундай нуфузли соврин учун асосий мезонлар шахсий кўрсаткичлар ва жамоавий муваффақиятлар уйғунлигидан иборат бўлиб, испаниялик футболчининг совринлари ва статистикаси буни яққол кўрсатиб турибди.

«Ламин барчасига эга. У нафақат ўтган мавсумда, балки умумий ҳисобда ҳам ажойиб рақамларни қайд этди ва учта титулни қўлга киритди», — деди бразилиялик футболчи. Халқаро майдондаги муваффақиятлар кўпинча овоз берувчи журналистлар танловида ҳал қилувчи омил бўлиши сабабли, Ямалнинг натижалари бу борада жиддий устунликка эга.

Рақобат ва холислик

Кўпчилик бу баёнотни клубдаги ҳамкорлик туфайли субъектив баҳолаши мумкинлигини инобатга олиб, Рафиня ўз фикри мутлақо холис эканини билдирди. Унинг таъкидлашича, ҳатто улар рақиб жамоаларда тўп сурган тақдирда ҳам, Ямалнинг майдондаги ҳаракатлари ва эришган натижалари унинг бу мукофотга ҳақлилигини очиқ кўрсатиб турибди.

«Нима бўлишидан қатъи назар, у ғалаба қозониши керак. Бошқалар ўз ўйинчисини ҳимоя қилади, лекин мен учун ғолиб аниқ. Ҳаттоки унинг жамоадоши бўлмаганимда ҳам, барибир у бунга лойиқлигини айтган бўлардим», — дея қўшимча қилди Рафиня.

Якунда Барселона сардори Ламин Ямал нафақат каталонияликлар клуби, балки Испания терма жамоасининг ҳам энг муҳим футболчиларидан бирига айланганини эслатиб ўтди. Унинг майдонда кўрсатган ўйини, қайд этган статистикаси ва қўлга киритган совринлари “Олтин тўп”ни қўлга киритиш учун етарли асос эканини қайд этди.

БарселонаЛамин ЯмалРафиняОлтин топФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нодирбек Якуббоев Ҳиндистонлик рақибини таслим этиб, Ўзбекистонга тарихий ғалаба келтирдиНодирбек Якуббоев Ҳиндистонлик рақибини таслим этиб, Ўзбекистонга тарихий ғалаба келтирдиБугун, 01:09Ўзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариЎзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариБугун, 01:02Аббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиАббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиБугун, 00:59«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтдиБугун, 00:56Килиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиКилиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиБугун, 00:52Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКилиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКеча, 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди