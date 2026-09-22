Киберхавфсизлик: уй роутерлари махфийлигида жиддий "кўр зона" аниқланди

·10·Техно
Киберхавфсизлик: уй роутерлари махфийлигида жиддий "кўр зона" аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Кйберневс тадқиқот маркази АҚШ бозоридаги 25 та роутер ишлаб чиқарувчисининг махфийлик сиёсатини ўрганиб, қурилмаларнинг қандай ахборот тўплаши ҳақида ноаниқлик мавжудлигини аниқлади.
  • Кўпгина брендлар роутерлар учун алоҳида ҳужжатлар ўрнига умумий қоидаларни қўллайди, бу эса ДНС-сўровлар ва интернет-трафикни таҳлил қилишда шаффофликнинг йўқлигига олиб келади.

Кйберневс халқаро тадқиқот маркази таҳлилчилари АҚШ бозоридаги 25 та йирик маиший роутер ишлаб чиқарувчиларининг махфийлик сиёсатини ўрганиб чиқиб, кутилмаган муаммога дуч келишди. Маълум бўлишича, технология брендлари фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини қандай йиғишини батафсил ёритган бўлса-да, қурилмаларнинг ўзи қандай ахборотни тўплаши ҳақида кўпинча индамайди ёки ноаниқ маълумот беради. Уй тармоғидан ўтувчи барча маълумотлар учун асосий шлюз бўлган бундай қурилмаларда шаффофликнинг етишмаслиги рақамли хавфсизлик мутахассисларини ташвишга солмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таъкидлаш жоизки, ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тадқиқот қурилмаларнинг амалдаги техник фаолиятини, яни тармоқ трафиги, прошивка ёки ускунанинг хатти-ҳаракатларини амалда текширмаган. Экспертлар фақатгина ишлаб чиқарувчиларнинг оммавий юридик ҳужжатлари ва махфийлик сиёсатини баҳолашди. Асосий муаммо шундаки, аксарият брендлар фақат роутерлар учун алоҳида ҳужжат тузмайди. Уларнинг ўрнига интернет-дўкон, мобил иловалар, булутли хизматлар, кузатув камералари ва ақлли уй қурилмалари учун мўлжалланган ягона умумий қоида қўлланилади.

ДНС-сўровлар ва интернет трафиги сир сақланмоқда

Тадқиқотнинг энг диққатга сазовор натижаларидан бири ДНС-сўровлар билан боғлиқ. Таҳлил қилинган 25 та ишлаб чиқарувчининг бирортаси ҳам ўз роутери фойдаланувчининг домен номларига мурожаатларини қайд этиш-қайт этмаслигини тўғридан-тўғри кўрсатмаган. ДНС трафиги веб-саҳифаларнинг аниқ мазмунини очиб бермаса-да, доменларга мурожаат қилиш тарихи фойдаланувчининг одатлари, қизиқишлари ва фаоллиги ҳақида кўп нарсаларни айтиб беришга қодир.

Интернет-трафикни таҳлил қилиш масаласида ҳам шундай ноаниқлик ҳукмронлик қилмоқда. 20 та компаниянинг ҳужжатлари Деэп Паккет Инспектион (ДПИ) технологиясидан фойдаланилиш ёки фойдаланилмаслиги ҳақида аниқ жавоб бермайди:

  • Google Nest ва Убиқуити Cloud бундай таҳлил қўлланилмаслигини очиқ-ойдин эълон қилган.
  • Amazon Эеро, МСИ Радих ва АТ&Т Турбо Ҳотспот эса айрим конфигурацияларда ушбу технологиядан фойдаланиш имкониятини истисно этмайди.
Бироқ электрон почта манзили ёки ҳисоб қайдномаси номи каби оддий шахсий маълумотларни йиғиш жараёни ҳужжатларда анча батафсил баён этилган. Компанияларнинг 84 фоизи э-маил йиғишини билдирган, деярли ярми эса исм, электрон почта, телефон рақами ва почта манзилидан иборат тўртта тоифадаги маълумотни тўғридан-тўғри олишини кўрсатган.

Геолокация ва баҳолаш натижалари

Тадқиқотчилар қурилманинг аниқ геолокацияси ва атрофдаги Wi-Fi тармоқлари маълумотларига ҳам алоҳида эътибор қаратишди. Етти компания қурилманинг аниқ жойлашувини аниқлашга рухсат беришини билдирган бўлса, яна олтитаси буни муайян шартлар остида бажаришини маълум қилган. Жисмоний жойлашувни аниқлашда қўл келиши мумкин бўлган яқин атрофдаги Wi-Fi кириш нуқталари идентификаторларини (ССИД ва БССИД) фақат Д-Линк ва Amazon Эеро очиқ тилга олган.

Шубҳа ва ноаниқлик даражасини баҳолаш учун Кйберневс ҳар бир брендга 0 дан 66 баллгача бўлган шкалада баҳо қўйди. Натижага кўра, энг юқори балларни Д-Линк (56), Омада / ТП-Линк (55), Amazon Эеро (53), шунингдек Xiaomi Mesh, Вйзе ва Кудй (ҳар бири 52 баллдан) қўлга киритди. Энг паст кўрсаткичлар эса Asus (34), МСИ Радих (38) ва Google Nest (39) брендларига тўғри келди.

Мутахассислар ушбу рейтинг энг махфий роутерларни эмас, балки компанияларнинг юридик ҳужжатларидаги шаффофлик даражасини баҳолашини алоҳида таъкидлашмоқда. Бироқ уй тармоғининг барча трафиги ўтадиган қурилмалар учун бундай ҳуқуқий ноаниқлик оддий фойдаланувчиларнинг шахсий ҳаёти хавфсизлигига нисбатан жиддий саволларни туғдиради.

РоутерКиберхавфсизликМахфийликТехнологияларКйберневс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung келгуси йилда HBM4 хотираси ишлаб чиқаришни кескин оширадиSamsung келгуси йилда HBM4 хотираси ишлаб чиқаришни кескин оширадиБугун, 01:55Тундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки ноёб хотира билан тақдим этилдиТундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки ноёб хотира билан тақдим этилдиБугун, 01:23SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиSpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиБугун, 00:51Vivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камерасиVivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камерасиБугун, 00:27Хитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиХитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиКеча, 23:58Huawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиHuawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди