Vivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камераси

·14·Техно
Vivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камераси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Vivo компанияси Vivo X500 номли янги флагман смартфонини тақдим этди, у 7500 мА·ч сиғимли батареяси, 1/1,28 дюймли Блуепринт × Sony ЛЙTIA-828 бош камераси ва СИПА 5.5 стабилизация тизими билан ажралиб туради.
  • Қурилма 90 W симли ва 40 W симсиз тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди, шунингдек, IP68 ва IP69 стандартларига мувофиқ сув ва чангдан ҳимояланган.

Хитойда мобил қурилмалар бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлган Vivo компанияси ўзининг янги флагман туркумидаги базавий модел — Vivo X500 смартфонини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма илғор техник хусусиятлари, кучли камера имкониятлари ва рекорд даражадаги аккумулятори билан бир қаторда ўрта ўлчамдаги қулай экран дизайнини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфоннинг энг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири унинг оптик тизимидир. Қурилманинг бош камераси Vivo X500 сериясидаги энг йирик асосий датчик бўлган 1/1,28 дюймли Блуепринт × Sony ЛЙTIA-828 сенсорига эга бўлди. Шунингдек, камера СИПА 5.5 даражасидаги илғор стабилизация тизими билан жиҳозланган бўлиб, ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, унинг самарадорлиги махсус гимбал (подвес) ишига тенглаштирилган.

Фото ва видео имкониятлари

Қурилманинг имкониятлари фақатгина асосий сенсор билан чекланиб қолмайди. Смартфонга ўрнатилган телемотор ҳам Sony ЛЙTIA-610 датчигига асосланган бўлиб, у X500 Pro модели билан бир хил даражада ишлайди. Ушбу телефото камера ҳам СИПА 5.5 стабилизациясини қўллаб-қувватлайди, сониясига 120 кадр тезликда 4K форматида видео ёзиб олиш имконини беради ва ташқи телеконвертерни улаш имкониятига эга.

Бундан ташқари, фойдаланувчилар турли хил рангли профиллар ёрдамида кинематографик режимда 4K Ливе видеоларини ёзиб олиш имкониятига эга бўлишади. Тасвирларни қайта ишлаш жараёни учун қурилмага махсус Блуепринт V3+ процессори ҳам ўрнатилган бўлиб, бу суратларнинг янада тиниқ ва сифатли чиқишини таъминлайди.

Техник тавсифлар ва нархлар

Аккумулятор ҳажми бўйича ҳам янги модел бозорда сезиларли рақобатбардошлигини намойиш этади. Қурилма 7500 мА·ч сиғимли ўта йирик батарея билан таъминланган бўлиб, у 90 В қувватга эга симли ҳамда 40 В қувватли симсиз тезкор қувват олиш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Корпус замонавий IP68 ва IP69 стандартлари асосида сув ва чангдан тўлиқ ҳимояланган.

Смартфон юзасида 144 Hz кадрлар частотасига ва 1,5K рухсатга эга бўлган текис 6,59 дюймли ЛТПС дисплей жойлашган. Аппарат қисми MediaTek Dimensity 9600M процессорига таянади. Шунингдек, Vivo X500 янги ОригинОС 7 операцион тизимида ишлайдиган илк қурилма бўлиб, компания унинг дастурий таъминоти олти йил давомида ҳам ўзининг дастлабки равонлигини сақлаб қолишини кафолатлайди.

Харидорларга тўртта ранг вариантида тақдим этиладиган смартфон уч хил хотира конфигурациясида сотувга чиқарилади. Жумладан, 12/256 GB ҳажмли версияси тахминан 820 АҚШ долларидан бошланиб, 12/512 GB талқини 895 долларни, энг юқори 12 GB / 1 TB хотирага эга версияси эса 1045 долларни ташкил этади.

VivoСмартфонSonyТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиХитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиКеча, 23:58Huawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиHuawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиКеча, 23:26Samsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришадиSamsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришадиКеча, 23:23Xiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиXiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиКеча, 21:56Xiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиXiaomi компанияси 220 долларлик янги уч камерали музлатгични чиқардиКеча, 21:23Vivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиVivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиКеча, 20:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди