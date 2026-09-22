Vivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камераси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Vivo компанияси Vivo X500 номли янги флагман смартфонини тақдим этди, у 7500 мА·ч сиғимли батареяси, 1/1,28 дюймли Блуепринт × Sony ЛЙTIA-828 бош камераси ва СИПА 5.5 стабилизация тизими билан ажралиб туради.
- Қурилма 90 W симли ва 40 W симсиз тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди, шунингдек, IP68 ва IP69 стандартларига мувофиқ сув ва чангдан ҳимояланган.
Хитойда мобил қурилмалар бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлган Vivo компанияси ўзининг янги флагман туркумидаги базавий модел — Vivo X500 смартфонини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма илғор техник хусусиятлари, кучли камера имкониятлари ва рекорд даражадаги аккумулятори билан бир қаторда ўрта ўлчамдаги қулай экран дизайнини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфоннинг энг асосий эътиборга молик жиҳатларидан бири унинг оптик тизимидир. Қурилманинг бош камераси Vivo X500 сериясидаги энг йирик асосий датчик бўлган 1/1,28 дюймли Блуепринт × Sony ЛЙTIA-828 сенсорига эга бўлди. Шунингдек, камера СИПА 5.5 даражасидаги илғор стабилизация тизими билан жиҳозланган бўлиб, ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, унинг самарадорлиги махсус гимбал (подвес) ишига тенглаштирилган.
Фото ва видео имкониятлариҚурилманинг имкониятлари фақатгина асосий сенсор билан чекланиб қолмайди. Смартфонга ўрнатилган телемотор ҳам Sony ЛЙTIA-610 датчигига асосланган бўлиб, у X500 Pro модели билан бир хил даражада ишлайди. Ушбу телефото камера ҳам СИПА 5.5 стабилизациясини қўллаб-қувватлайди, сониясига 120 кадр тезликда 4K форматида видео ёзиб олиш имконини беради ва ташқи телеконвертерни улаш имкониятига эга.
Бундан ташқари, фойдаланувчилар турли хил рангли профиллар ёрдамида кинематографик режимда 4K Ливе видеоларини ёзиб олиш имкониятига эга бўлишади. Тасвирларни қайта ишлаш жараёни учун қурилмага махсус Блуепринт V3+ процессори ҳам ўрнатилган бўлиб, бу суратларнинг янада тиниқ ва сифатли чиқишини таъминлайди.
Техник тавсифлар ва нархларАккумулятор ҳажми бўйича ҳам янги модел бозорда сезиларли рақобатбардошлигини намойиш этади. Қурилма 7500 мА·ч сиғимли ўта йирик батарея билан таъминланган бўлиб, у 90 В қувватга эга симли ҳамда 40 В қувватли симсиз тезкор қувват олиш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Корпус замонавий IP68 ва IP69 стандартлари асосида сув ва чангдан тўлиқ ҳимояланган.
Смартфон юзасида 144 Hz кадрлар частотасига ва 1,5K рухсатга эга бўлган текис 6,59 дюймли ЛТПС дисплей жойлашган. Аппарат қисми MediaTek Dimensity 9600M процессорига таянади. Шунингдек, Vivo X500 янги ОригинОС 7 операцион тизимида ишлайдиган илк қурилма бўлиб, компания унинг дастурий таъминоти олти йил давомида ҳам ўзининг дастлабки равонлигини сақлаб қолишини кафолатлайди.
Харидорларга тўртта ранг вариантида тақдим этиладиган смартфон уч хил хотира конфигурациясида сотувга чиқарилади. Жумладан, 12/256 GB ҳажмли версияси тахминан 820 АҚШ долларидан бошланиб, 12/512 GB талқини 895 долларни, энг юқори 12 GB / 1 TB хотирага эга версияси эса 1045 долларни ташкил этади.
Изоҳлар 0
…