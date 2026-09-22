Тундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки ноёб хотира билан тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки сунъий интеллект вазифалари учун мўлжалланган 768 GB асосий SSD ва 85 GB аиДAPTИВ кеш-хотирасига эга ноёб икки қисмли SSD конфигурацияси билан тақдим этилди.
- Ryzen AI Max+ 395 процессори ва 160 W қувват лимити билан жиҳозланган бу қурилма, 64 GB тезкор хотира ёрдамида ГПТ-ОСС-120B каби катта МоЕ синфидаги моделларни локал тарзда ишга тушириш имконини беради.
Тундеробот компанияси ўзининг янги AI Мастер M7000 мобил иш станциясини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, қурилма нафақат кучли техник хусусиятлари, балки сунъий интеллект вазифалари учун мўлжалланган ноодатий икки қисмли SSD конфигурацияси билан ҳам эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ноутбук асоси сифатида Ryzen AI Max+ 395 процессори танланган. Ушбу процессор учун белгиланган қувват лимити 160 Вни ташкил этади ки, бу шунга ўхшаш APУ моделларининг ўртача кўрсаткичидан сезиларли даражада юқори ҳисобланади. Қурилма унумдорлиги талабчан фойдаланувчилар ва профессионал вазифалар учун мўлжалланганини кўрсатади.
Ноёб хотира архитектураси ва имкониятлариҚурилманинг асосий ўзига хослиги унинг диск қуйи тизимида яширинган. Нақд 768 GB ҳажмли одатий маълумотлар омбори билан бир қаторда, қурилмага яна 85 GB ҳажмга эга махсус аиДAPTИВ кеш-хотираси қўшилган. Дастурий таъминот ушбу кешни тезкор хотира ва асосий SSD ўртасидаги оралиқ бўғин сифатида ишлатишга созланган.
Махсус дастурий таъминот бу иккинчи блокда сунъий интеллект моделларининг локал кешини ва бошқа муҳим маълумотларни сақлаши мумкин. Ноутбук 64 GB тезкор хотира (RAM) билан жиҳозланган бўлиб, мазкур ноодатий SSD конфигурацияси эвазига фойдаланувчилар ўз компьютерида ГПТ-ОСС-120B ҳамда бошқа МоE синфидаги 120B даражадаги моделларни бевосита локал тарзда ишга тушириш имкониятига эга бўладилар.
Дисплей ва асосий техник хусусиятларПортатив иш станцияси 16 дюймли экран билан жиҳозланган бўлиб, у 1600p пикселлар сонини ва 165 Hz юқори янгланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса график ва мультимедиа маълумотлари билан ишлашда юқори аниқлик ҳамда силлиқликни таъминлайди.
Қурилманинг автономлигини таъминлаш учун 99 В⋅соат сиғимли аккумулятор ўрнатилган. Шунингдек, замонавий фойдаланувчилар учун USB4 ва ОКуЛинк портлари мавжуд бўлиб, улар ташқи қурилмалар ва тезюрар маълумот узатиш тармоқларини улаш имконини беради. Ушбу имкониятларнинг барчаси 2,45 кг оғирликдаги корпусга жойлаштирилган.
Ҳозирча Тундеробот компанияси AI Мастер M7000 ноутбукининг нархи ва савдога чиқиш санаси ҳақида расмий маълумотларни тақдим этгани йўқ. Шунга қарамай, мобил сунъий интеллект иш станциялари бозорида бундай гибрид хотира ечимининг пайдо бўлиши технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Изоҳлар 0
…