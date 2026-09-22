Тундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки ноёб хотира билан тақдим этилди

·16·Техно
Тундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки ноёб хотира билан тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки сунъий интеллект вазифалари учун мўлжалланган 768 GB асосий SSD ва 85 GB аиДAPTИВ кеш-хотирасига эга ноёб икки қисмли SSD конфигурацияси билан тақдим этилди.
  • Ryzen AI Max+ 395 процессори ва 160 W қувват лимити билан жиҳозланган бу қурилма, 64 GB тезкор хотира ёрдамида ГПТ-ОСС-120B каби катта МоЕ синфидаги моделларни локал тарзда ишга тушириш имконини беради.

Тундеробот компанияси ўзининг янги AI Мастер M7000 мобил иш станциясини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, қурилма нафақат кучли техник хусусиятлари, балки сунъий интеллект вазифалари учун мўлжалланган ноодатий икки қисмли SSD конфигурацияси билан ҳам эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ноутбук асоси сифатида Ryzen AI Max+ 395 процессори танланган. Ушбу процессор учун белгиланган қувват лимити 160 Вни ташкил этади ки, бу шунга ўхшаш APУ моделларининг ўртача кўрсаткичидан сезиларли даражада юқори ҳисобланади. Қурилма унумдорлиги талабчан фойдаланувчилар ва профессионал вазифалар учун мўлжалланганини кўрсатади.

Ноёб хотира архитектураси ва имкониятлари

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг диск қуйи тизимида яширинган. Нақд 768 GB ҳажмли одатий маълумотлар омбори билан бир қаторда, қурилмага яна 85 GB ҳажмга эга махсус аиДAPTИВ кеш-хотираси қўшилган. Дастурий таъминот ушбу кешни тезкор хотира ва асосий SSD ўртасидаги оралиқ бўғин сифатида ишлатишга созланган.

Махсус дастурий таъминот бу иккинчи блокда сунъий интеллект моделларининг локал кешини ва бошқа муҳим маълумотларни сақлаши мумкин. Ноутбук 64 GB тезкор хотира (RAM) билан жиҳозланган бўлиб, мазкур ноодатий SSD конфигурацияси эвазига фойдаланувчилар ўз компьютерида ГПТ-ОСС-120B ҳамда бошқа МоE синфидаги 120B даражадаги моделларни бевосита локал тарзда ишга тушириш имкониятига эга бўладилар.

Дисплей ва асосий техник хусусиятлар

Портатив иш станцияси 16 дюймли экран билан жиҳозланган бўлиб, у 1600p пикселлар сонини ва 165 Hz юқори янгланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса график ва мультимедиа маълумотлари билан ишлашда юқори аниқлик ҳамда силлиқликни таъминлайди.

Қурилманинг автономлигини таъминлаш учун 99 В⋅соат сиғимли аккумулятор ўрнатилган. Шунингдек, замонавий фойдаланувчилар учун USB4 ва ОКуЛинк портлари мавжуд бўлиб, улар ташқи қурилмалар ва тезюрар маълумот узатиш тармоқларини улаш имконини беради. Ушбу имкониятларнинг барчаси 2,45 кг оғирликдаги корпусга жойлаштирилган.

Ҳозирча Тундеробот компанияси AI Мастер M7000 ноутбукининг нархи ва савдога чиқиш санаси ҳақида расмий маълумотларни тақдим этгани йўқ. Шунга қарамай, мобил сунъий интеллект иш станциялари бозорида бундай гибрид хотира ечимининг пайдо бўлиши технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.

ТундероботНоутбукSSDСунъий интеллектRyzen
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиSpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиБугун, 00:51Vivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камерасиVivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камерасиБугун, 00:27Хитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиХитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиКеча, 23:58Huawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиHuawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиКеча, 23:26Samsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришадиSamsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришадиКеча, 23:23Xiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиXiaomi уч сонияда сув қиздирадиган янги диспенсерини тақдим этдиКеча, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди