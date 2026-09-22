Аббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси Тошкентда 2-3 ойлик танаффусдан сўнг муҳим ўқув-машғулот йиғинини бошлади.
- Жамоа етакчиси Аббосбек Файзуллаевнинг таъкидлашича, терма жамоага кучсиз футболчилар чақирилмайди ва ҳар бир ўйинчи ўзини кўрсатишга ҳаракат қилади.
- Мазкур йиғин 24 сентябр куни Фарғонада Эрон терма жамоасига қарши бўлиб ўтадиган ўртоқлик ўйини олдидан кучларни чархлаш вазифасини ўтайди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Тошкентда муҳим ўқув-машғулот йиғинига расман киришди. Бир неча ойлик танаффусдан сўнг пойтахтда қайта жамланган «оқ бўрилар» дастлабки кунги машғулотларни якунлади. Жамоа етакчиларидан бири, миллий терма ва ЦСКА яримҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев машғулотлардан сўнг журналистлар қаршисида чиқиш қилиб, жамоадаги ички муҳит, янги чақирилган футболчилар ва олдинда турган масъулиятли синов ҳақида тўлқинланиб гапирди: «Миллий жамоага қайтиш ҳар доим жуда ёқимли. 2-3 ойдан кейинги илк йиғинимиз бўлгани учун ҳаммада кўтаринки кайфият ҳукм сурмоқда.
Йиғинга янги футболчилар ҳам жалб этилган. Лекин шуни аниқ айта оламанки, терма жамоага кучсиз ўйинчилар чақирилмайди! Ким келган бўлса, шу либосга муносиб ва уларнинг ҳар бири ўзини кўрсатишга ҳаракат қилади». Таъкидлаш жоизки, мазкур йиғин шунчаки машғулот эмас, балки жиддий имтиҳон олдидан кучларни чархлаш вазифасини ўтайди: вакилларимиз 24 сентябрь куни Фарғонада азалий ва принципиал рақиб — Эрон миллий терма жамоасига қарши қизиқарли ўртоқлик беллашувида майдонга тушади.
Хўш, терма жамоанинг янгиланган таркиби Эронга қарши қандай тактика танлайди, Файзуллаев янги келган номлар билан тез тил топиша оладими ва Фарғонадаги супертўқнашувдан қандай натижа кутилмоқда?
«Кўтаринки кайфият, янги номлар ва Фарғонадаги синов»: Йиғиннинг 5 асосий нуқтаси
Тошкентдаги ўқув-йиғин машғулотлари ва Файзуллаевнинг баёнотидан муҳим фактлар:
2-3 ойлик танаффусдан сўнг илк дийдор: Миллий жамоа аъзолари узоқ муддатдан сўнг яна бир байроқ остида бирлашди ва дастлабки кунги тикланиш машғулотларини муваффақиятли ўтказди;
Ички кайфият аъло даражада: Футболчиларнинг руҳий ҳолати юқори, хорижий клублардан чақирилган легионерлар ва маҳаллий ўйинчилар босқичма-босқич қароргоҳга етиб келмоқда;
«Кучсизларга ўрин йўқ» уқтириши: Файзуллаев терма жамоадаги ҳар бир янги чақирув жиддий селекция маҳсули эканини ва ҳар бир футболчи асосий таркиб учун курашишга лойиқлигини таъкидлади;
Янгилар билан интеграция: Ёш иқтидорлар ва дебютантлар йиғин давомида жамоанинг асосий ўзаги билан тезкорликда тил топишиб, тактик схемага мослашиши кутилмоқда;
Эрон билан баҳсга тайёргарлик: 24 сентябрь куни Фарғонадаги замонавий стадионда Эрон терма жамоасига қарши кечадиган ўйин йиғиннинг бош амалий синови бўлади.
Ўзбекистон миллий жамоаси: Сентябрь ойидаги йиғин кўрсаткичлари
Миллий жамоанинг тайёргарлик ҳолати ва бўлажак учрашув тафсилотлари:
Мезонлар ва параметрлар
Йиғин тафсилотлари ва кўрсаткичлар
Йиғин ўтказилаётган макон
Тошкент шаҳри (Машғулот базаси)
Танаффус муддати
Охирги расмий йиғиндан сўнг 2-3 ой ўтди
Жамоа ичидаги муҳит
Юқори даражадаги бирдамлик ва ижобий кайфият
Таркиб сиёсати
Асосий етакчилар + Янги жалб этилган номзодлар
Яқинлашиб келаётган рақиб
Эрон миллий терма жамоаси (Осиё гранди)
Ўйин санаси ва жойи
2026 йил 24 сентябрь, Фарғона шаҳри
Учрашув мақоми
Халқаро ўртоқлик/назорат учрашуви
Футбол ва тактика экспертизаси: Эронга қарши баҳс нега ўта муҳим?
Миллий футбол таҳлилчилари ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:
Осиёнинг энг оғир рақибига қарши репетиция: Эрон терма жамоаси анъанавий тарзда жисмоний босим, кураш ва стандарт вазиятлардаги хавфлилиги билан ажралиб туради; уларга қарши ўйин мураббийлар штабига таркибнинг жисмоний қувватини текшириб олиш имконини беради;
Файзуллаевнинг етакчилик мақоми: Аббосбек энди нафақат истеъдодли ёш ўйинчи, балки терма жамоа ўйинини майдон марказида боғлаб берувчи, ҳужум темпини белгиловчи асосий драйверга айланган;
Янги номлар учун олтин имконият: Файзуллаев айтганидек, кучсизлар чақирилмаган бўлса, демак Эронга қарши синов янги футболчиларнинг келажакдаги расмий саралаш баҳсларига тайёр ёки тайёр эмаслигини аниқлаб беради;
Фарғонадаги футбол байрами: Тошкентдан ташқарида, водийлик ашаддий мухлислар қаршисида тўп суриш жамоага қўшимча адреналин ва руҳий қўллаб-қувватлаш бағишлайди.
Аббосбек Файзуллаевнинг ушбу қатъий баёноти миллий терма жамоамизда соғлом рақобат кучайганини ва олдиндаги беллашувга жиддий тайёргарлик кўрилаётганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, янгиланган таркиб билан Фарғонада Эронга қарши майдонга тушадиган Ўзбекистон миллий жамоаси ғалаба қозона оладими? Таркибга жалб этилган қайси янги футболчиларни майдонда кўришни кутяпсиз? Шахсий фикр ва ҳисоб бўйича тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда терма жамоамизнинг қайноқ хабарларини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…