Аббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирди

·18·Спорт
Аббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси Тошкентда 2-3 ойлик танаффусдан сўнг муҳим ўқув-машғулот йиғинини бошлади.
  • Жамоа етакчиси Аббосбек Файзуллаевнинг таъкидлашича, терма жамоага кучсиз футболчилар чақирилмайди ва ҳар бир ўйинчи ўзини кўрсатишга ҳаракат қилади.
  • Мазкур йиғин 24 сентябр куни Фарғонада Эрон терма жамоасига қарши бўлиб ўтадиган ўртоқлик ўйини олдидан кучларни чархлаш вазифасини ўтайди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси Тошкентда муҳим ўқув-машғулот йиғинига расман киришди. Бир неча ойлик танаффусдан сўнг пойтахтда қайта жамланган «оқ бўрилар» дастлабки кунги машғулотларни якунлади. Жамоа етакчиларидан бири, миллий терма ва ЦСКА яримҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев машғулотлардан сўнг журналистлар қаршисида чиқиш қилиб, жамоадаги ички муҳит, янги чақирилган футболчилар ва олдинда турган масъулиятли синов ҳақида тўлқинланиб гапирди: «Миллий жамоага қайтиш ҳар доим жуда ёқимли. 2-3 ойдан кейинги илк йиғинимиз бўлгани учун ҳаммада кўтаринки кайфият ҳукм сурмоқда.

Йиғинга янги футболчилар ҳам жалб этилган. Лекин шуни аниқ айта оламанки, терма жамоага кучсиз ўйинчилар чақирилмайди! Ким келган бўлса, шу либосга муносиб ва уларнинг ҳар бири ўзини кўрсатишга ҳаракат қилади». Таъкидлаш жоизки, мазкур йиғин шунчаки машғулот эмас, балки жиддий имтиҳон олдидан кучларни чархлаш вазифасини ўтайди: вакилларимиз 24 сентябрь куни Фарғонада азалий ва принципиал рақиб — Эрон миллий терма жамоасига қарши қизиқарли ўртоқлик беллашувида майдонга тушади.

Хўш, терма жамоанинг янгиланган таркиби Эронга қарши қандай тактика танлайди, Файзуллаев янги келган номлар билан тез тил топиша оладими ва Фарғонадаги супертўқнашувдан қандай натижа кутилмоқда?

«Кўтаринки кайфият, янги номлар ва Фарғонадаги синов»: Йиғиннинг 5 асосий нуқтаси

Тошкентдаги ўқув-йиғин машғулотлари ва Файзуллаевнинг баёнотидан муҳим фактлар:

  • 2-3 ойлик танаффусдан сўнг илк дийдор: Миллий жамоа аъзолари узоқ муддатдан сўнг яна бир байроқ остида бирлашди ва дастлабки кунги тикланиш машғулотларини муваффақиятли ўтказди;

  • Ички кайфият аъло даражада: Футболчиларнинг руҳий ҳолати юқори, хорижий клублардан чақирилган легионерлар ва маҳаллий ўйинчилар босқичма-босқич қароргоҳга етиб келмоқда;

  • «Кучсизларга ўрин йўқ» уқтириши: Файзуллаев терма жамоадаги ҳар бир янги чақирув жиддий селекция маҳсули эканини ва ҳар бир футболчи асосий таркиб учун курашишга лойиқлигини таъкидлади;

  • Янгилар билан интеграция: Ёш иқтидорлар ва дебютантлар йиғин давомида жамоанинг асосий ўзаги билан тезкорликда тил топишиб, тактик схемага мослашиши кутилмоқда;

  • Эрон билан баҳсга тайёргарлик: 24 сентябрь куни Фарғонадаги замонавий стадионда Эрон терма жамоасига қарши кечадиган ўйин йиғиннинг бош амалий синови бўлади.

Ўзбекистон миллий жамоаси: Сентябрь ойидаги йиғин кўрсаткичлари

Миллий жамоанинг тайёргарлик ҳолати ва бўлажак учрашув тафсилотлари:

Мезонлар ва параметрлар

Йиғин тафсилотлари ва кўрсаткичлар

Йиғин ўтказилаётган макон

Тошкент шаҳри (Машғулот базаси)

Танаффус муддати

Охирги расмий йиғиндан сўнг 2-3 ой ўтди

Жамоа ичидаги муҳит

Юқори даражадаги бирдамлик ва ижобий кайфият

Таркиб сиёсати

Асосий етакчилар + Янги жалб этилган номзодлар

Яқинлашиб келаётган рақиб

Эрон миллий терма жамоаси (Осиё гранди)

Ўйин санаси ва жойи

2026 йил 24 сентябрь, Фарғона шаҳри

Учрашув мақоми

Халқаро ўртоқлик/назорат учрашуви

Футбол ва тактика экспертизаси: Эронга қарши баҳс нега ўта муҳим?

Миллий футбол таҳлилчилари ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:

  • Осиёнинг энг оғир рақибига қарши репетиция: Эрон терма жамоаси анъанавий тарзда жисмоний босим, кураш ва стандарт вазиятлардаги хавфлилиги билан ажралиб туради; уларга қарши ўйин мураббийлар штабига таркибнинг жисмоний қувватини текшириб олиш имконини беради;

  • Файзуллаевнинг етакчилик мақоми: Аббосбек энди нафақат истеъдодли ёш ўйинчи, балки терма жамоа ўйинини майдон марказида боғлаб берувчи, ҳужум темпини белгиловчи асосий драйверга айланган;

  • Янги номлар учун олтин имконият: Файзуллаев айтганидек, кучсизлар чақирилмаган бўлса, демак Эронга қарши синов янги футболчиларнинг келажакдаги расмий саралаш баҳсларига тайёр ёки тайёр эмаслигини аниқлаб беради;

  • Фарғонадаги футбол байрами: Тошкентдан ташқарида, водийлик ашаддий мухлислар қаршисида тўп суриш жамоага қўшимча адреналин ва руҳий қўллаб-қувватлаш бағишлайди.

Аббосбек Файзуллаевнинг ушбу қатъий баёноти миллий терма жамоамизда соғлом рақобат кучайганини ва олдиндаги беллашувга жиддий тайёргарлик кўрилаётганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, янгиланган таркиб билан Фарғонада Эронга қарши майдонга тушадиган Ўзбекистон миллий жамоаси ғалаба қозона оладими? Таркибга жалб этилган қайси янги футболчиларни майдонда кўришни кутяпсиз? Шахсий фикр ва ҳисоб бўйича тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда терма жамоамизнинг қайноқ хабарларини барча футбол ихлосмандларига улашинг!

Ўзбекистон миллий терма жамоасиАббосбек ФайзуллаевЭрон миллий терма жамоасиФарғона 24 сентябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариЎзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариБугун, 01:02«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтдиБугун, 00:56Килиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиКилиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиБугун, 00:52Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКилиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКеча, 21:16Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Кеча, 19:48«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнгКеча, 19:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди