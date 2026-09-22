«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Англиянинг «Манчестер Сити» клуби мудофаа қўрғони Абдуқодир Ҳусановнинг жаҳон футболи чўққиси сари босиб ўтган машаққатли йўли ҳақида навбатдаги таъсирли ва эксклюзив хотиралар очиқланди. Қозоғистоннинг «Улитау» клуби ҳужумчиси Бакдаулет Зулфиқоров ASnews.kz нашрига берган ва Sports.kz сайтида ёритилган интервьюсида ўзбек юлдузи билан Минскдаги оғир даврлари, қалин дўстлиги ва унинг камтарлик фазилатлари ҳақида тўлқинланиб сўзлаб берди. Маълум бўлишича, уларнинг тақдири 2021 йилда Беларусь пойтахтида — «Энергетик-БГУ» сафида туташган.
Ўша пайтда ҳали 18 ёшга тўлмаган Ҳусанов ФИФАнинг қатъий чекловлари туфайли расман қайдномадан ўта олмаган ва хориж футболига мослашишнинг энг синовли кунларини қозоғистонлик форвард билан бир ижара уйда, машғулотлар ва кундалик рўзғор ташвишларини баҳам кўрган ҳолда ўтказган. Бугун эса у Франциянинг «Ланс» клубидаги порлоқ даври ортидан 40 миллион евро эвазига Пеп Гвардиола ихтиёрига ўтиб, «Манчестер Сити» сафида Англия кубоги ва Лига кубогини қўлга киритган суперюлдузга айланди. Шунга қарамай, Бакдаулетнинг таъкидлашича, Абдуқодир ҳамон ўша самимий, оилапарвар ва «юлдузлик касали»га чалинмаган оддий йигитлигича қолмоқда.
Хўш, Минскдаги тор квартирадан «Этиҳад»гача бўлган йўлда Ҳусановни нима ўзгартирмади, қозоғистонлик дўсти унинг ота-онаси ҳақида нималарни очиқлади ва ўзбек ҳимоячиси Тошкентга қайтганда уларни қандай учрашув кутмоқда?
«Минскдаги бир уй, 18 ёшгача бўлган тақиқ ва оддийлик»: Зулфиқоров иқрорининг 5 муҳим нуқтаси
Қозоғистонлик ҳужумчининг Ҳусанов билан боғлиқ хотираларидаги энг сара фактлар:
2021 йилги Беларусдаги синовли давр: Бакдаулет ва Абдуқодир «Энергетик-БГУ» сафида бир вақтда фаолият бошлаган бўлиб, ўша кезларда ўзбек легионери легионерликнинг илк оғир қадамларини ташлаган;
ФИФА қоидалари тўсиғи: Ҳусанов ҳали вояга етмагани (18 ёшга тўлмагани) боис клуб уни расман рўйхатдан ўтказа олмаган, аммо у машғулотларда тинимсиз тер тўккан;
Бир хонадон ва муштарак турмуш: Икки ёш футболчи битта уйда яшаб, кундалик ҳаёт, овқатланиш ва машғулотларга бирга қатнаб, бир-бирига чинакам суянч бўлган;
«Машҳурлик касали унга ёт»: Зулфиқоров Ҳусановнинг энг катта бойлиги унинг қалбида эканини айтиб, 40 миллионлик трансфердан кейин ҳам унда заррача кибр пайдо бўлмаганини урғулади;
Дўстлик ришталари ва оилавий яқинлик: Ҳатто «Сити»даги тиғиз графикка қарамай, футболчилар ижтимоий тармоқларда мунтазам алоқада бўлиб туришади ва Тошкентдаги навбатдаги дийдорни кутишмоқда.
Бир тақдир, икки карьера: Бакдаулет Зулфиқоров ва Абдуқодир Ҳусанов йўли
Минскдаги бир хонадондан бошланган икки легионернинг бугунги спорт кўрсаткичлари:
Мезонлар ва кўрсаткичлар
Бакдаулет Зулфиқоров (Қозоғистон)
Абдуқодир Ҳусанов (Ўзбекистон)
Бирга тўп сурган маскани
«Энергетик-БГУ» (Минск, 2021 йил)
«Энергетик-БГУ» (Минск, 2021 йил)
Ҳозирги клуби ва мақоми
«Улитау» (Жезқазған, Қозоғистон)
«Манчестер Сити» (Англия Премьер-лигаси)
Жорий мавсумдаги натижалари
12 ўйинда 5 гол ва 1 та голли узатма
Барча мусобақаларда 6 та учрашув
Бозор қиймати ва катта трансфери
Маҳаллий чемпионат форварди
40 миллион евролик тарихий трансфер
Қўлга киритган сўнгги совринлари
Клубнинг асосий ҳужумчиси
Англия кубоги ва Англия лига кубоги соҳиби
Инсоний хислати (дўстининг таърифи)
Садоқатли ва қадрдон дўст
Ўта камтар, самимий ва меҳрибон шахс
Футбол ва инсонийлик экспертизаси: Нега Ҳусановнинг камтарлиги унинг бош қуроли?
Европа футболи кузатувчилари ва психологларнинг хулосалари:
Мустаҳкам оилавий тарбия: Зулфиқоровнинг «унинг ота-онасини ҳам яхши биламан, оддий муҳитдан чиққан» деган таърифи Ҳусановнинг юлдузлик босимига дош беришида оилавий қадриятлар ҳал қилувчи қалқон бўлиб хизмат қилаётганини кўрсатади;
Оғир шароитлардан ўтганлик иммунитети: Минскда расмий ўйнай олмай, бир уйда қийинчиликларни кўриб улғайган спортчилар катта пуллар ва шон-шуҳрат келтирган сархушликка осонликча берилмайди;
Пеп Гвардиола тизимига мослик: «Манчестер Сити» каби гигантларда фақат истеъдод эмас, балки кийиниш хонасидаги камтарлик, мураббийга сўзсиз қулоқ солиш ва жамоавий манфаатни шахсий «мен»дан устун қўйиш биринчи ўринга қўйилади — Ҳусановда бу хислатлар туғма мавжуд;
Марказий Осиё ёшлари учун намуна: Ўзбек ҳимоячисининг 40 миллион евролик нарх ва АПЛ совринларидан кейин ҳам қадрдон дўстлари билан оддий муносабатда қолиши янги авлод спортчилари учун ҳақиқий ибрат мактабидир.
Абдуқодир Ҳусановнинг эришган ютуқлари ортида нафақат майдондаги мустаҳкам ҳимоя, балки ҳаётдаги беғубор ва камтар инсоний феъл-атвор тургани уни мухлислар учун янада севимли қилмоқда.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг жаҳон футболи элитасига чиқиб ҳам ўзининг камтарлигини сақлаб қолгани унинг «Манчестер Сити»да янада узоқ йиллар асосий таркибда қолишига ёрдам берадими? Футболчиларда «машҳурлик касали»га чалинмаслик учун энг муҳим омил нима деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамиз фахри ҳақидаги ушбу самимий, илиқ хотираларни барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…