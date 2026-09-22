«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди

·7·Спорт
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Англиянинг «Манчестер Сити» клуби мудофаа қўрғони Абдуқодир Ҳусановнинг жаҳон футболи чўққиси сари босиб ўтган машаққатли йўли ҳақида навбатдаги таъсирли ва эксклюзив хотиралар очиқланди. Қозоғистоннинг «Улитау» клуби ҳужумчиси Бакдаулет Зулфиқоров ASnews.kz нашрига берган ва Sports.kz сайтида ёритилган интервьюсида ўзбек юлдузи билан Минскдаги оғир даврлари, қалин дўстлиги ва унинг камтарлик фазилатлари ҳақида тўлқинланиб сўзлаб берди. Маълум бўлишича, уларнинг тақдири 2021 йилда Беларусь пойтахтида — «Энергетик-БГУ» сафида туташган.

Ўша пайтда ҳали 18 ёшга тўлмаган Ҳусанов ФИФАнинг қатъий чекловлари туфайли расман қайдномадан ўта олмаган ва хориж футболига мослашишнинг энг синовли кунларини қозоғистонлик форвард билан бир ижара уйда, машғулотлар ва кундалик рўзғор ташвишларини баҳам кўрган ҳолда ўтказган. Бугун эса у Франциянинг «Ланс» клубидаги порлоқ даври ортидан 40 миллион евро эвазига Пеп Гвардиола ихтиёрига ўтиб, «Манчестер Сити» сафида Англия кубоги ва Лига кубогини қўлга киритган суперюлдузга айланди. Шунга қарамай, Бакдаулетнинг таъкидлашича, Абдуқодир ҳамон ўша самимий, оилапарвар ва «юлдузлик касали»га чалинмаган оддий йигитлигича қолмоқда.

Хўш, Минскдаги тор квартирадан «Этиҳад»гача бўлган йўлда Ҳусановни нима ўзгартирмади, қозоғистонлик дўсти унинг ота-онаси ҳақида нималарни очиқлади ва ўзбек ҳимоячиси Тошкентга қайтганда уларни қандай учрашув кутмоқда?

«Минскдаги бир уй, 18 ёшгача бўлган тақиқ ва оддийлик»: Зулфиқоров иқрорининг 5 муҳим нуқтаси

Қозоғистонлик ҳужумчининг Ҳусанов билан боғлиқ хотираларидаги энг сара фактлар:

  • 2021 йилги Беларусдаги синовли давр: Бакдаулет ва Абдуқодир «Энергетик-БГУ» сафида бир вақтда фаолият бошлаган бўлиб, ўша кезларда ўзбек легионери легионерликнинг илк оғир қадамларини ташлаган;

  • ФИФА қоидалари тўсиғи: Ҳусанов ҳали вояга етмагани (18 ёшга тўлмагани) боис клуб уни расман рўйхатдан ўтказа олмаган, аммо у машғулотларда тинимсиз тер тўккан;

  • Бир хонадон ва муштарак турмуш: Икки ёш футболчи битта уйда яшаб, кундалик ҳаёт, овқатланиш ва машғулотларга бирга қатнаб, бир-бирига чинакам суянч бўлган;

  • «Машҳурлик касали унга ёт»: Зулфиқоров Ҳусановнинг энг катта бойлиги унинг қалбида эканини айтиб, 40 миллионлик трансфердан кейин ҳам унда заррача кибр пайдо бўлмаганини урғулади;

  • Дўстлик ришталари ва оилавий яқинлик: Ҳатто «Сити»даги тиғиз графикка қарамай, футболчилар ижтимоий тармоқларда мунтазам алоқада бўлиб туришади ва Тошкентдаги навбатдаги дийдорни кутишмоқда.

Бир тақдир, икки карьера: Бакдаулет Зулфиқоров ва Абдуқодир Ҳусанов йўли

Минскдаги бир хонадондан бошланган икки легионернинг бугунги спорт кўрсаткичлари:

Мезонлар ва кўрсаткичлар

Бакдаулет Зулфиқоров (Қозоғистон)

Абдуқодир Ҳусанов (Ўзбекистон)

Бирга тўп сурган маскани

«Энергетик-БГУ» (Минск, 2021 йил)

«Энергетик-БГУ» (Минск, 2021 йил)

Ҳозирги клуби ва мақоми

«Улитау» (Жезқазған, Қозоғистон)

«Манчестер Сити» (Англия Премьер-лигаси)

Жорий мавсумдаги натижалари

12 ўйинда 5 гол ва 1 та голли узатма

Барча мусобақаларда 6 та учрашув

Бозор қиймати ва катта трансфери

Маҳаллий чемпионат форварди

40 миллион евролик тарихий трансфер

Қўлга киритган сўнгги совринлари

Клубнинг асосий ҳужумчиси

Англия кубоги ва Англия лига кубоги соҳиби

Инсоний хислати (дўстининг таърифи)

Садоқатли ва қадрдон дўст

Ўта камтар, самимий ва меҳрибон шахс

Футбол ва инсонийлик экспертизаси: Нега Ҳусановнинг камтарлиги унинг бош қуроли?

Европа футболи кузатувчилари ва психологларнинг хулосалари:

  • Мустаҳкам оилавий тарбия: Зулфиқоровнинг «унинг ота-онасини ҳам яхши биламан, оддий муҳитдан чиққан» деган таърифи Ҳусановнинг юлдузлик босимига дош беришида оилавий қадриятлар ҳал қилувчи қалқон бўлиб хизмат қилаётганини кўрсатади;

  • Оғир шароитлардан ўтганлик иммунитети: Минскда расмий ўйнай олмай, бир уйда қийинчиликларни кўриб улғайган спортчилар катта пуллар ва шон-шуҳрат келтирган сархушликка осонликча берилмайди;

  • Пеп Гвардиола тизимига мослик: «Манчестер Сити» каби гигантларда фақат истеъдод эмас, балки кийиниш хонасидаги камтарлик, мураббийга сўзсиз қулоқ солиш ва жамоавий манфаатни шахсий «мен»дан устун қўйиш биринчи ўринга қўйилади — Ҳусановда бу хислатлар туғма мавжуд;

  • Марказий Осиё ёшлари учун намуна: Ўзбек ҳимоячисининг 40 миллион евролик нарх ва АПЛ совринларидан кейин ҳам қадрдон дўстлари билан оддий муносабатда қолиши янги авлод спортчилари учун ҳақиқий ибрат мактабидир.

Абдуқодир Ҳусановнинг эришган ютуқлари ортида нафақат майдондаги мустаҳкам ҳимоя, балки ҳаётдаги беғубор ва камтар инсоний феъл-атвор тургани уни мухлислар учун янада севимли қилмоқда.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусановнинг жаҳон футболи элитасига чиқиб ҳам ўзининг камтарлигини сақлаб қолгани унинг «Манчестер Сити»да янада узоқ йиллар асосий таркибда қолишига ёрдам берадими? Футболчиларда «машҳурлик касали»га чалинмаслик учун энг муҳим омил нима деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамиз фахри ҳақидаги ушбу самимий, илиқ хотираларни барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Абдукодир ҲусановМанчестер СитиЭнергетик-БГУБакдаулет Зулфиқоров
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиАббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиБугун, 00:59Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКилиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКеча, 21:16Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Кеча, 19:48«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнгКеча, 19:31«Катта пул берса яна чиқаман»: Маҳмуд Мурадов Долидзедан учралган мағлубиятига изоҳ берди«Катта пул берса яна чиқаман»: Маҳмуд Мурадов Долидзедан учралган мағлубиятига изоҳ бердиКеча, 19:28«У қўрқяпти ва 15 миллион сўраяпти»: Арман Царукян Жастин Гэйжини очиқ жангга чорлади«У қўрқяпти ва 15 миллион сўраяпти»: Арман Царукян Жастин Гэйжини очиқ жангга чорладиКеча, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди