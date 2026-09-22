Нодирбек Якуббоев Ҳиндистонлик рақибини таслим этиб, Ўзбекистонга тарихий ғалаба келтирди
Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон бош терма жамоасининг муваффақиятларига мутлақ драйверлик қилаётган ҳақиқий қаҳрамон номи яна бир бор янгради. Мусобақанинг энг муросасиз ва принципиал учрашуви — Ҳиндистонга қарши баҳсда Нодирбек Якуббоев кўрсатган фантастик перформанс бутун дунё шахмат ҳамжамиятини ҳайратда қолдирди. Учта тахтада (Абдусатторов, Синдаров ва Воҳидов иштирокида) курашлар дуранг билан тугаган кескин паллада айнан Якуббоев терма жамоамизга ҳал қилувчи ғалабани илиб берди. Бу ҳамюртимизнинг ушбу Олимпиада давомида жамоани муқаррар дурангдан қутқариб, ғалаба келтирган иккинчи супернатижасидир — аввалроқ Туркияга қарши баҳсда ҳам барча партиялар тенг тугаган вазиятда айнан Нодирбек охиригача курашиб 3 очкони нақд қилган эди.
Ҳиндистонлик кучли гроссмейстер Ниҳал Саринга қарши оқ доналарда ҳаракат қилган Якуббоев партиянинг маълум қисмида вақт ва позиция борасида жиддий босимга учраганига қарамай, мислсиз совуққонлик намойиш этди: рақибнинг «от f5» хато юришидан фойдаланиб, Саринни ферзсиз қолдирди ва партияни техник жиҳатдан бенуқсон ғалабага айлантирди. Эндиликда ушбу ёрқин зафардан сўнг Ўзбекистонни олдинда яна бир даҳшатли супербаҳс — шахмат бўйича жаҳон гиганти Хитойга қарши марказий қарама-қаршилик кутмоқда.
Хўш, Якуббоев Саринни қандай тузоққа туширди, унинг жамоавий баҳслардаги бу феноменал матонати сири нимада ва Ўзбекистон Хитой деворини ҳам худди шундай шиддат билан бузиб ўта оладими?
«Босим, қурбон берилган ферз ва иккинчи қаҳрамонлик»: Якуббоев зафарининг 5 та ҳал қилувчи нуқтаси
Олимпиаданинг энг муҳокама қилинаётган баҳсидан муҳим фактлар ва шахмат тафсилотлари:
Иккинчи ҳал қилувчи қутқарув: Туркия билан ўйинда 3 та дуранг ортидан якка ўзи ғалаба келтирган Якуббоев, Ҳиндистонга қарши ҳам айнан шу тактик қаҳрамонликни 100 фоиз такрорлади;
Оғир босимдан чиқиб кетиш: Партия давомида Ниҳал Сарин вақт дефицити ва кучли позицион ҳужум уюштирган бўлса-да, Нодирбекнинг совуққон ҳимояси синмади;
Партиянинг ҳалокатли бурилиши («От f5»): Сарин томонидан отнинг f5 катагига қўйилиши қўпол хатога айланди ва ҳиндистонлик гроссмейстер ўз шоҳининг бош қуроли — ферзидан айрилди;
Техник жиҳатдан мукаммал финиш: Рақиб ферзсиз қолгач, Нодирбек кичик устунликни ҳеч бир имконият қолдирмаган ҳолда босқичма-босқич ғалабага қадар олиб борди;
Олдинда — Хитой тўсиғи: Ҳиндистонни тиз чўктирган Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси навбатдаги турда Хитой билан турнир жадвали пешқадамлиги учун муросасиз баҳсга киришади.
Якуббоев феномени: Туркия ва Ҳиндистонга қарши ҳал қилувчи партиялар таққоси
Нодирбекнинг Олимпиададаги иккита бурилиш ясаган жамоавий ўйини таҳлили:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
Туркияга қарши баҳс
Ҳиндистонга қарши баҳс
Жамоадошлар натижаси
Қолган 3 та тахтада тўлиқ дуранг (1,5 : 1,5)
Қолган 3 та тахтада тўлиқ дуранг (1,5 : 1,5)
Рақиб мақоми ва исми
Тажрибали турк гроссмейстери
Ниҳал Сарин (Ҳиндистон топ-юлдузи)
Ўйнаган доналари
Қора ёки оқ доналарда мураккаб эндшпиль
Оқ доналарда, оғир вақт босими остида
Ҳал қилувчи вазият
Охиригача кураш ва эндшпилда ютиб кетиш
Рақибнинг «от f5» хатоси ва Сариннинг ферзсиз қолиши
Партия натижаси ва очко
1 : 0 (Якуббоев ғалабаси)
1 : 0 (Якуббоев ғалабаси)
Ўзбекистоннинг умумий ғалабаси
2,5 : 1,5
2,5 : 1,5
Шахмат экспертизаси: Нега Якуббоев жамоанинг энг муҳим фигурасига айланди?
Халқаро таҳлилчилар ва ФИДЕ гроссмейстерларининг хулосалари:
«Классик темир ирода» эгаси: Нодирбек Абдусатторов ёки Жавоҳир Синдаров очиқ ва тезкор комбинацион ҳужумлар билан ажралиб турса, Якуббоев ҳар қандай оғир ва ёпиқ вазиятни охиригача эзиб, рақиб асабини синдиришда дунёнинг энг барқарор шахматчиларидан биридир;
Сариннинг руҳий синиши: Ниҳал Сарин дунёнинг энг тез ва аниқ ҳисоблайдиган гроссмейстерларидан бири саналади; унинг вақт босимида «от f5» каби қўпол хатога йўл қўйиши Якуббоевнинг беқиёс психологик босими маҳсулидир;
3-тахтанинг бебаҳо роли: Жамоавий турнирларда 1 ва 2-тахта юлдузлари одатда бир-бирини нейтраллаштириб, кўп ҳолларда дуранг билан кифояланади; бундай пайтда айнан 3 ва 4-тахталарнинг оладиган 1 очкоси чемпионликни ҳал қилади — Нодирбек бу вазифани юз фоиз уддаламоқда;
Хитойга қарши стратегик тайёргарлик: Хитой жамоаси прагматик ва қаттиқ ҳимоявий услубга эга. Бундай рақибга қарши Якуббоевнинг эндшпилдаги матонати ва охиригача ўйнаш қобилияти яна бош қуролимизга айланиши мумкин.
Нодирбек Якуббоевнинг ушбу тарихий маҳорати Ўзбекистон шахмат термасини навбатдаги Бутунжаҳон Олимпиадаси олтин медали сари дадил етакламоқда.
Сизнингча, икки карра қаҳрамонлик кўрсатган Нодирбек Якуббоев Олимпиаданинг энг яхши шахматчиси унвонига лойиқми? Олдинда кутиб турган Хитойга қарши принципиал супержанг қайси ҳисоб билан якунланади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг шахматдаги ушбу мислсиз ғалабаси таҳлилини барча спорт ва интеллектуал ихлосмандларга улашинг!
Изоҳлар 0
…