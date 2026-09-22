Нодирбек Якуббоев Ҳиндистонлик рақибини таслим этиб, Ўзбекистонга тарихий ғалаба келтирди

·0·Спорт
Нодирбек Якуббоев Ҳиндистонлик рақибини таслим этиб, Ўзбекистонга тарихий ғалаба келтирди

Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон бош терма жамоасининг муваффақиятларига мутлақ драйверлик қилаётган ҳақиқий қаҳрамон номи яна бир бор янгради. Мусобақанинг энг муросасиз ва принципиал учрашуви — Ҳиндистонга қарши баҳсда Нодирбек Якуббоев кўрсатган фантастик перформанс бутун дунё шахмат ҳамжамиятини ҳайратда қолдирди. Учта тахтада (Абдусатторов, Синдаров ва Воҳидов иштирокида) курашлар дуранг билан тугаган кескин паллада айнан Якуббоев терма жамоамизга ҳал қилувчи ғалабани илиб берди. Бу ҳамюртимизнинг ушбу Олимпиада давомида жамоани муқаррар дурангдан қутқариб, ғалаба келтирган иккинчи супернатижасидир — аввалроқ Туркияга қарши баҳсда ҳам барча партиялар тенг тугаган вазиятда айнан Нодирбек охиригача курашиб 3 очкони нақд қилган эди.

Ҳиндистонлик кучли гроссмейстер Ниҳал Саринга қарши оқ доналарда ҳаракат қилган Якуббоев партиянинг маълум қисмида вақт ва позиция борасида жиддий босимга учраганига қарамай, мислсиз совуққонлик намойиш этди: рақибнинг «от f5» хато юришидан фойдаланиб, Саринни ферзсиз қолдирди ва партияни техник жиҳатдан бенуқсон ғалабага айлантирди. Эндиликда ушбу ёрқин зафардан сўнг Ўзбекистонни олдинда яна бир даҳшатли супербаҳс — шахмат бўйича жаҳон гиганти Хитойга қарши марказий қарама-қаршилик кутмоқда.

Хўш, Якуббоев Саринни қандай тузоққа туширди, унинг жамоавий баҳслардаги бу феноменал матонати сири нимада ва Ўзбекистон Хитой деворини ҳам худди шундай шиддат билан бузиб ўта оладими?

«Босим, қурбон берилган ферз ва иккинчи қаҳрамонлик»: Якуббоев зафарининг 5 та ҳал қилувчи нуқтаси

Олимпиаданинг энг муҳокама қилинаётган баҳсидан муҳим фактлар ва шахмат тафсилотлари:

  • Иккинчи ҳал қилувчи қутқарув: Туркия билан ўйинда 3 та дуранг ортидан якка ўзи ғалаба келтирган Якуббоев, Ҳиндистонга қарши ҳам айнан шу тактик қаҳрамонликни 100 фоиз такрорлади;

  • Оғир босимдан чиқиб кетиш: Партия давомида Ниҳал Сарин вақт дефицити ва кучли позицион ҳужум уюштирган бўлса-да, Нодирбекнинг совуққон ҳимояси синмади;

  • Партиянинг ҳалокатли бурилиши («От f5»): Сарин томонидан отнинг f5 катагига қўйилиши қўпол хатога айланди ва ҳиндистонлик гроссмейстер ўз шоҳининг бош қуроли — ферзидан айрилди;

  • Техник жиҳатдан мукаммал финиш: Рақиб ферзсиз қолгач, Нодирбек кичик устунликни ҳеч бир имконият қолдирмаган ҳолда босқичма-босқич ғалабага қадар олиб борди;

  • Олдинда — Хитой тўсиғи: Ҳиндистонни тиз чўктирган Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси навбатдаги турда Хитой билан турнир жадвали пешқадамлиги учун муросасиз баҳсга киришади.

Якуббоев феномени: Туркия ва Ҳиндистонга қарши ҳал қилувчи партиялар таққоси

Нодирбекнинг Олимпиададаги иккита бурилиш ясаган жамоавий ўйини таҳлили:

Кўрсаткичлар ва параметрлар

Туркияга қарши баҳс

Ҳиндистонга қарши баҳс

Жамоадошлар натижаси

Қолган 3 та тахтада тўлиқ дуранг (1,5 : 1,5)

Қолган 3 та тахтада тўлиқ дуранг (1,5 : 1,5)

Рақиб мақоми ва исми

Тажрибали турк гроссмейстери

Ниҳал Сарин (Ҳиндистон топ-юлдузи)

Ўйнаган доналари

Қора ёки оқ доналарда мураккаб эндшпиль

Оқ доналарда, оғир вақт босими остида

Ҳал қилувчи вазият

Охиригача кураш ва эндшпилда ютиб кетиш

Рақибнинг «от f5» хатоси ва Сариннинг ферзсиз қолиши

Партия натижаси ва очко

1 : 0 (Якуббоев ғалабаси)

1 : 0 (Якуббоев ғалабаси)

Ўзбекистоннинг умумий ғалабаси

2,5 : 1,5

2,5 : 1,5

Шахмат экспертизаси: Нега Якуббоев жамоанинг энг муҳим фигурасига айланди?

Халқаро таҳлилчилар ва ФИДЕ гроссмейстерларининг хулосалари:

  • «Классик темир ирода» эгаси: Нодирбек Абдусатторов ёки Жавоҳир Синдаров очиқ ва тезкор комбинацион ҳужумлар билан ажралиб турса, Якуббоев ҳар қандай оғир ва ёпиқ вазиятни охиригача эзиб, рақиб асабини синдиришда дунёнинг энг барқарор шахматчиларидан биридир;

  • Сариннинг руҳий синиши: Ниҳал Сарин дунёнинг энг тез ва аниқ ҳисоблайдиган гроссмейстерларидан бири саналади; унинг вақт босимида «от f5» каби қўпол хатога йўл қўйиши Якуббоевнинг беқиёс психологик босими маҳсулидир;

  • 3-тахтанинг бебаҳо роли: Жамоавий турнирларда 1 ва 2-тахта юлдузлари одатда бир-бирини нейтраллаштириб, кўп ҳолларда дуранг билан кифояланади; бундай пайтда айнан 3 ва 4-тахталарнинг оладиган 1 очкоси чемпионликни ҳал қилади — Нодирбек бу вазифани юз фоиз уддаламоқда;

  • Хитойга қарши стратегик тайёргарлик: Хитой жамоаси прагматик ва қаттиқ ҳимоявий услубга эга. Бундай рақибга қарши Якуббоевнинг эндшпилдаги матонати ва охиригача ўйнаш қобилияти яна бош қуролимизга айланиши мумкин.

Нодирбек Якуббоевнинг ушбу тарихий маҳорати Ўзбекистон шахмат термасини навбатдаги Бутунжаҳон Олимпиадаси олтин медали сари дадил етакламоқда.

Сизнингча, икки карра қаҳрамонлик кўрсатган Нодирбек Якуббоев Олимпиаданинг энг яхши шахматчиси унвонига лойиқми? Олдинда кутиб турган Хитойга қарши принципиал супержанг қайси ҳисоб билан якунланади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг шахматдаги ушбу мислсиз ғалабаси таҳлилини барча спорт ва интеллектуал ихлосмандларга улашинг!

Нодирбек ЯкуббоевБутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиНихал СаринХитой шахмат жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариЎзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариБугун, 01:02Аббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиАббосбек Файзуллаев миллий жамоа йиғини ва Эронга қарши ўйин олдидан очиқ гапирдиБугун, 00:59«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтдиБугун, 00:56Килиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиКилиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиБугун, 00:52Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКилиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКеча, 21:16Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Кеча, 19:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди