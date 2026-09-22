Samsung келгуси йилда HBM4 хотираси ишлаб чиқаришни кескин оширади
Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва тезлаткичларга бўлган талабнинг тинимсиз ўсиб бориши яримўтказгичлар бозорида янги бурилиш ясамоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Samsung компанияси келгуси йилда HBM4 турдаги юқори унумдор хотира ишлаб чиқариш ҳажмини 2,5 бараваргача оширишни режалаштирмоқда. Бу қадам глобал технология бозорида сунъий интеллект инфратузилмасини янада кенгайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда замонавий AI-тезлаткичларининг янги авлоди айнан ҲБМ технологиясига таянади. Манбага кўра, аниқ рақамлар ҳозирча ошкор этилмаган бўлса-да, Samsung хотира ишлаб чиқариш учун зарур бўлган шиша тагликлар (подложка) харидини келгуси йилда тахминан 2,5 баробар кўпайтиришни ният қилган. Демак, хотиранинг ўзини чиқариш ҳажми ҳам шунча миқдорга ортиши кутилмоқда.
Технологик янгиликлар ва 4 нм жараёнБозор иштирокчилари эътиборини тортган яна бир муҳим жиҳат шундаки, Samsung HBM4 стекларининг база кристалларини ишлаб чиқаришни 4 нанометрли технологик жараёнга ўтказишни мақсад қилган. Одатда бундай илғор технология мобил процессорлар ва СоК (кристалдаги тизим) чипларини чиқариш учун қўлланилар эди. Мазкур ёндашув ҲБМ хотиралари тарихида сезиларли қадам бўлиши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, сўнгги пайтларда жаҳон бозорида юзага келган хотира тақчиллиги инқирози қисман айнан ҲБМ маҳсулотларига бўлган улкан талаб туфайли келиб чиққан эди. Ишлаб чиқарувчилар замонавий сунъий интеллект тизимлари учун ҲБМ ҳажмини оширишга эътибор қаратиб, оддий DRAM хотирасини ишлаб чиқаришни қисқартиришга мажбур бўлишганди. Samsungнинг янги режалари эса саноатдаги ушбу тенденция давом этишини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…