Samsung келгуси йилда HBM4 хотираси ишлаб чиқаришни кескин оширади

·10·Техно
Samsung келгуси йилда HBM4 хотираси ишлаб чиқаришни кескин оширади

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши ва тезлаткичларга бўлган талабнинг тинимсиз ўсиб бориши яримўтказгичлар бозорида янги бурилиш ясамоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Samsung компанияси келгуси йилда HBM4 турдаги юқори унумдор хотира ишлаб чиқариш ҳажмини 2,5 бараваргача оширишни режалаштирмоқда. Бу қадам глобал технология бозорида сунъий интеллект инфратузилмасини янада кенгайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда замонавий AI-тезлаткичларининг янги авлоди айнан ҲБМ технологиясига таянади. Манбага кўра, аниқ рақамлар ҳозирча ошкор этилмаган бўлса-да, Samsung хотира ишлаб чиқариш учун зарур бўлган шиша тагликлар (подложка) харидини келгуси йилда тахминан 2,5 баробар кўпайтиришни ният қилган. Демак, хотиранинг ўзини чиқариш ҳажми ҳам шунча миқдорга ортиши кутилмоқда.

Технологик янгиликлар ва 4 нм жараён

Бозор иштирокчилари эътиборини тортган яна бир муҳим жиҳат шундаки, Samsung HBM4 стекларининг база кристалларини ишлаб чиқаришни 4 нанометрли технологик жараёнга ўтказишни мақсад қилган. Одатда бундай илғор технология мобил процессорлар ва СоК (кристалдаги тизим) чипларини чиқариш учун қўлланилар эди. Мазкур ёндашув ҲБМ хотиралари тарихида сезиларли қадам бўлиши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, сўнгги пайтларда жаҳон бозорида юзага келган хотира тақчиллиги инқирози қисман айнан ҲБМ маҳсулотларига бўлган улкан талаб туфайли келиб чиққан эди. Ишлаб чиқарувчилар замонавий сунъий интеллект тизимлари учун ҲБМ ҳажмини оширишга эътибор қаратиб, оддий DRAM хотирасини ишлаб чиқаришни қисқартиришга мажбур бўлишганди. Samsungнинг янги режалари эса саноатдаги ушбу тенденция давом этишини кўрсатмоқда.

SamsungHBM4ХотираСунъий интеллектТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки ноёб хотира билан тақдим этилдиТундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки ноёб хотира билан тақдим этилдиБугун, 01:23SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиSpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиБугун, 00:51Vivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камерасиVivo X500 тақдим этилди: кучли аккумулятор ва Зеисс камерасиБугун, 00:27Хитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиХитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиКеча, 23:58Huawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиHuawei сунъий интеллект чиплари бозорида халқаро режалардан воз кечдиКеча, 23:26Samsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришадиSamsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришадиКеча, 23:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди