Ўзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 6-турида Ўзбекистоннинг эркаклар терма жамоаси турнир фаворити Ҳиндистонни 2,5 : 1,5 ҳисобида мағлуб этди.
- Шунингдек, «Ўзбекистон-2» ёшлар жамоаси Испанияни 2,5 : 1,5 ҳисобида сенсацион тарзда енгди.
- Аёллар баҳсида бош жамоа Грузияга ютқазган бўлса-да, «Ўзбекистон-2» ва «Ўзбекистон-3» жамоалари мос равишда Шимолий Македония ва Швеция устидан ғалаба қозонди.
Самарқанд мезбонлигида ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида кучлар нисбатини белгилаб берувчи ҳал қилувчи 6-тур беллашувлари ниҳоясига етди. Бутун дунё нигоҳи қадалган эркаклар ўртасидаги марказий тўқнашувда Ўзбекистон бош миллий терма жамоаси турнирнинг бош фаворити ҳисобланган Ҳиндистон термасини 2,5 : 1,5 ҳисобида доғда қолдириб, муҳим ғалабани тантана қилди. Абдусатторов, Синдаров ва Воҳидовнинг дуранглари фонида Нодирбек Якуббоевнинг Ниҳал Сарин устидан қозонган ғалабаси жамоавий муваффақиятни нақд қилди.
Куннинг иккинчи катта сенсациясини «Ўзбекистон-2» ёшлар жамоаси қайд этди: ҳамюртларимиз кучли Испания термасини 2,5 : 1,5 ҳисобида мағлубиятга учратиб, кутилмаган натижа кўрсатди. Аёллар баҳсида эса бош терма жамоамиз Грузиянинг тажрибали гроссмейстерлари қаршилигини енга олмаган бўлса-да (0,5 : 3,5), иккинчи ва учинчи жамоаларимиз мос равишда Шимолий Македония (3,5 : 0,5) ҳамда Швеция (2,5 : 1,5) термалари устидан ишончли ғалабаларни расмийлаштирди. Хўш, 6-турдан кейин медаллар пойгасидаги кучлар нисбати қандай кўриниш олди, ёшларимизнинг шиддати бош таркибларга етиб оладими ва Олимпиада бош кубоги Самарқандда қоладими?
«Ҳиндистон грандининг мағлубияти ва ёшларнинг шиддати»: 6-турнинг 5 муҳим нуқтаси
Самарқанддаги тарихий турда қайд этилган энг асосий воқеалар ва натижалар:
Ҳиндистон бош таркиби мағлуб этилди: Дунё рейтинги юлдузлари (Гукеш, Прагнанандҳа, Эригаиси) жамланган Ҳиндистон 1,5 : 2,5 ҳисобида Ўзбекистонга имкониятни бой берди;
Нодирбек Якуббоев — баҳс қаҳрамони: 3-доскада Ниҳал Саринни таслим этган (1:0) Якуббоев Ўзбекистонга чемпионлик руҳини тақдим этди;
«Ўзбекистон-2»дан Испания устидан сенсация: Абдималик Абдисалимов Максим Чигаевни енгиб (1:0), қолган уч доскадаги дуранглар эвазига Испания 2,5 : 1,5 ҳисобида таслим этилди;
Аёллар термасидаги қарама-қарши кураш: Бош жамоамиз Грузияга 0,5 : 3,5 ҳисобида ютқазди (ягона ярим очко Афруза Ҳамдамова ҳисобига ёзилди), аммо Ўзбекистон-2 ва Ўзбекистон-3 жамоалари ғалаба қозонди;
Қизларимиз Швеция ва Шимолий Македонияни енгди: Нилуфар Якуббаева, Маржона Маликова, Барчиной Шокиржонова ҳамда Анна Крамлингни ютган Озода Шаҳзодованинг ўйинлари тур зебу-зийнатига айланди.
46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси (Самарқанд): 6-тур тўлиқ қайдномаси
Ўзбекистоннинг эркаклар ва аёллар терма жамоалари қайд этган барча баҳслар кўрсаткичи:
Жамоалар қарама-қаршилиги
Ҳисоб
Доскалардаги ҳал қилувчи натижалар
Баҳс мақоми
Ўзбекистон — Ҳиндистон (Эркаклар)
2,5 : 1,5
Н.Якуббоев 1:0 Н.Сарин; Н.Абдусатторов 0,5:0,5; Ж.Синдаров 0,5:0,5; Ш.Воҳидов 0,5:0,5
Тарихий ғалаба
Испания — Ўзбекистон-2 (Эркаклар)
1,5 : 2,5
А.Абдисалимов 1:0 М.Чигаев; Ж.Ваҳидов, М.Суяров, Ҳ.Бегмуратов — дуранг
Катта сенсация
Австралия — Ўзбекистон-3 (Эркаклар)
2,5 : 1,5
А.Омонов 1:0 Д.Смердон; С.Сайдалиев 0,5:0,5
Кичик ҳисобдаги мағлубият
Грузия — Ўзбекистон (Аёллар)
3,5 : 0,5
А.Ҳамдамова 0,5:0,5 Н.Загнидзе
Мағлубият
Ш.Македония — Ўзбекистон-2 (Аёллар)
0,5 : 3,5
Н.Якуббаева (1:0), М.Маликова (1:0), М.Халилова (1:0), А.Салимова (0,5:0,5)
Йирик ғалаба
Швеция — Ўзбекистон-3 (Аёллар)
1,5 : 2,5
Б.Шокиржонова (1:0), О.Шаҳзодова 1:0 А.Крамлинг; М.Бобомуродова (0,5:0,5)
Иродали ғалаба
Шахмат экспертизаси: Нима учун 6-тур мусобақа тақдирида бурилиш ясади?
Халқаро гроссмейстерлар ва экспертларнинг асосий хулосалари:
Ҳиндистон тўсиғининг синдирилиши: Ҳиндистон жамоаси ушбу Олимпиаданинг рейтинги энг баланд ва олтин медалга бош даъвогари эди; уларни тўғридан-тўғри учрашувда енгиш Ўзбекистонни турнир жадвали чўққисига мустаҳкам ўрнатди;
Ўзбекистон шахмат захирасининг беқиёслиги: Испаниядек номдор терма устидан иккинчи таркибимизнинг ғалаба қозониши мамлакатда фақат 4-5 та эмас, балки иккита тўлиқ рақобатбардош Олимпиада жамоаси шаклланганини кўрсатди;
Аёллар шахматидаги тажриба дарси: Грузия термаси аёллар шахматида дунёнинг энг совриндор ва кучли мактабларидан бири саналади; бу мағлубият ёш қизларимиз учун катта тажриба бўлиб, иккинчи ва учинчи жамоаларимизнинг ишончли ғалабалари умумий кайфиятни кўтарди;
Озода Шаҳзодованинг маҳорати: Швециянинг машҳур шахматчилар оиласи вакиласи Анна Крамлинг устидан қозонилган ғалаба мухлислар ва медиа оламида энг кўп муҳокама қилинадиган партиялардан бири бўлди.
Самарқанддаги 6-тур баҳслари Ўзбекистон терма жамоаларининг Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида олтин медаллар учун энг асосий даъвогар эканини бутун дунёга яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, Ҳиндистон ва Испания каби грандларни мағлуб этган Ўзбекистон эркаклар терма жамоалари Самарқанд Олимпиадасида бир вақтнинг ўзида шоҳсупага кўтарила оладими? 3-доскада ғалаба келтирган Нодирбек Якуббоев ва Испанияни ютган Абдималик Абдисалимовнинг маҳоратига қандай баҳо берасиз? Шахсий таҳлил ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ўзбек шахматининг ушбу тарихий зафарларини барча интеллектуал спорт ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…