Apple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлди
Apple компанияси ўзининг тарихидаги илк буклама смартфонини жорий йилнинг сентябрь ойида тақдим этиши кутилмоқда. Авваллари ушбу қурилма учун iPhone Фолд номи асосий вариант сифатида кўрилган бўлса, сўнгги ойларда инсайдерлар орасида iPhone Ultra номи тобора кўпроқ тилга олинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Bloomberg нашрининг таниқли таҳлилчиси ва инсайдери Mark Gurmanнинг маълумотига кўра, Apple компанияси ичида мазкур эгилувчан гаджетни ҳақиқатдан ҳам iPhone Ultra деб аташмоқда. Шу билан бирга, мутахассис бу ном қуришманинг бозорга чиқариладиган якуний тижорий номи бўлишини кафолатламаслигини алоҳида таъкидлади.
Ички муҳитдаги яширинлик ва ишчи номларБундай эҳтиёткорлик сабаби Apple корпорациясининг ўта ёпиқ сиёсати билан изоҳланади. Кўпинча компания ходимларининг ўзлари ҳам, агар бевосита ушбу маҳсулотни ишлаб чиқиш жараёнида қатнашишмаса, келгусидаги қурилмалар ҳақида олдиндан маълумотга эга бўлишмайди.
Бундан ташқари, ички белгилашлар шунчаки қулай ишчи ном сифатида ишлатилиши ҳам мумкин. Айниқса, бундай атамалар кўплаб тармоқ сиздиришлари таъсирида шаклланиши одатий ҳолга айланган.
Ўзгариб турган норасмий номланишларЭслатиб ўтамиз, Apple'нинг буклама смартфони ўзининг норасмий номини бир неча бор ўзгартирган эди. Дастлабки сиздирилган маълумотларда iPhone Фолд белгиси ишлатилган бўлса, 2026-йилнинг баҳорида таниқли инсайдер Digital Chat Station қурилма айнан iPhone Ultra номи остида сотувга чиқишини маълум қилганди.
Mark Gurman буклама iPhone нинг эълони ва савдолари анъанавий тарзда сентябрь ойида — iPhone 18 Pro ҳамда Pro Max моделлари билан бир вақтда режалаштирилганини тасдиқлади. Бироқ, дастлабки партиялар миқдори чекланган бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.
Техник хусусиятлар ҳақида нималар маълум?Янги қурилма ҳақида ҳозирнинг ўзида кўплаб тафсилотлар ошкор улгурган. Жумладан, яна бир инсайдер Мажин Бу аллақачон Apple логотипи туширилган макетнинг жонли суратларини тарқатиб, унинг оммавий ишлаб чиқарилиши июль ойида бошланишини хабар қилган эди.
Кутилаётган асосий техник хусусиятлар сирасига тахминан 7,7 дюймли ички экран, Фасе ИД технологиясидан воз кечиш ҳамда ёқиш тугмасига ўрнатилган Тоуч ИД датчигининг қайтиши киради.
…