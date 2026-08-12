Apple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлди

·0·Техно
Apple компаниясининг илк буклама телефонига қандай ном берилиши маълум бўлди

Apple компанияси ўзининг тарихидаги илк буклама смартфонини жорий йилнинг сентябрь ойида тақдим этиши кутилмоқда. Авваллари ушбу қурилма учун iPhone Фолд номи асосий вариант сифатида кўрилган бўлса, сўнгги ойларда инсайдерлар орасида iPhone Ultra номи тобора кўпроқ тилга олинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Bloomberg нашрининг таниқли таҳлилчиси ва инсайдери Mark Gurmanнинг маълумотига кўра, Apple компанияси ичида мазкур эгилувчан гаджетни ҳақиқатдан ҳам iPhone Ultra деб аташмоқда. Шу билан бирга, мутахассис бу ном қуришманинг бозорга чиқариладиган якуний тижорий номи бўлишини кафолатламаслигини алоҳида таъкидлади.

Ички муҳитдаги яширинлик ва ишчи номлар

Бундай эҳтиёткорлик сабаби Apple корпорациясининг ўта ёпиқ сиёсати билан изоҳланади. Кўпинча компания ходимларининг ўзлари ҳам, агар бевосита ушбу маҳсулотни ишлаб чиқиш жараёнида қатнашишмаса, келгусидаги қурилмалар ҳақида олдиндан маълумотга эга бўлишмайди.

Бундан ташқари, ички белгилашлар шунчаки қулай ишчи ном сифатида ишлатилиши ҳам мумкин. Айниқса, бундай атамалар кўплаб тармоқ сиздиришлари таъсирида шаклланиши одатий ҳолга айланган.

Ўзгариб турган норасмий номланишлар

Эслатиб ўтамиз, Apple'нинг буклама смартфони ўзининг норасмий номини бир неча бор ўзгартирган эди. Дастлабки сиздирилган маълумотларда iPhone Фолд белгиси ишлатилган бўлса, 2026-йилнинг баҳорида таниқли инсайдер Digital Chat Station қурилма айнан iPhone Ultra номи остида сотувга чиқишини маълум қилганди.

Mark Gurman буклама iPhone нинг эълони ва савдолари анъанавий тарзда сентябрь ойида — iPhone 18 Pro ҳамда Pro Max моделлари билан бир вақтда режалаштирилганини тасдиқлади. Бироқ, дастлабки партиялар миқдори чекланган бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

Техник хусусиятлар ҳақида нималар маълум?

Янги қурилма ҳақида ҳозирнинг ўзида кўплаб тафсилотлар ошкор улгурган. Жумладан, яна бир инсайдер Мажин Бу аллақачон Apple логотипи туширилган макетнинг жонли суратларини тарқатиб, унинг оммавий ишлаб чиқарилиши июль ойида бошланишини хабар қилган эди.

Кутилаётган асосий техник хусусиятлар сирасига тахминан 7,7 дюймли ички экран, Фасе ИД технологиясидан воз кечиш ҳамда ёқиш тугмасига ўрнатилган Тоуч ИД датчигининг қайтиши киради.

AppleiPhone UltraiPhone ФолдMark GurmanТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Камчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаКамчатка ўқувчи ва абонентлари сунъий йўлдош алоқасига ўтказилмоқдаБугун, 16:51ҲМД компанияси афсонавий Нокиа N95 дизайнидаги янги слайдерни тайёрламоқдаҲМД компанияси афсонавий Нокиа N95 дизайнидаги янги слайдерни тайёрламоқдаБугун, 16:22Сунъий интеллект кодлашни тезлаштирган даврда Блакксмит қиймати кескин ошдиСунъий интеллект кодлашни тезлаштирган даврда Блакксмит қиймати кескин ошдиБугун, 16:21Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиRedmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиБугун, 15:52SpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаSpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаБугун, 15:27Ақлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиАқлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди