Samsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилди

·0·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилди

Samsung компаниясининг келгуси йилдаги энг илғор флагмани бўлмиш Galaxy S27 Ultra смартфонининг юқори сифатли илк рендерлари интернетда эълон қилинди. AndroidҲеадлинес нашри ва таниқли инсайдер ОнЛеакс ҳамкорлигида тақдим этилган ушбу тасвирлар янги қурилманинг ташқи кўринишидаги сезиларли ўзгаришларни фош қилди. Ушбу сиздириб юборилган маълумотлар технология ихлосмандлари ва таҳлилчиларнинг жиддий эътиборини тортиб, флагман смартфонлар бозоридаги янги дизайн тенденцияларини муҳокама қилишга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Камерадаги янги ёндашув ва "плато" дизайни

ixbt.com маълумотига кўра, Galaxy S27 Ultra моделининг энг асосий ва кўзга ташланадиган ўзгариши бу унинг орқа панелидаги камера блокидир. Бунгача қўлланилган алоҳида ва вертикал жойлашган объективлар ўрнига, қурилма корпусининг юқори қисмида кенг қавариқ қисм — ўзига хос "плато"га эга бўлди. Гарчи объективларнинг ўзига хос жойлашуви Samsung услубида қолган бўлса-да, умумий концепция жиҳатидан бу ечим Google ва Apple компаниясининг сўнгги флагманларидаги дизайнни эслатиб юборади.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай катталаштирилган қавариқ қисм муҳандисларга қўшимча ички макон тақдим этиши мумкин. Бу бўшлиқ камералар имкониятларини кенгайтириш, самаралироқ совутиш тизимини ўрнатиш ҳамда симсиз қувват олиш компонентларини жойлаштириш учун қўл келади. Шу билан бирга, эълон қилинган рендерларга таяниб айтиш мумкинки, телефотокамералардан бири нисбатан кичик ўлчамда сақланиб қолади.

Корпус ўлчамлари ва С Пен тақдири

ОнЛеакс маълумотларига кўра, Galaxy S27 Ultra моделининг умумий корпус ўлчамлари аввалги авлодга нисбатан деярли ўзгармайди. Смартфон қомати тахминан 163,76 × 78,25 × 7,97 миллиметрни ташкил қилади. Таққослаш учун, ўтган йилдаги Galaxy S26 Ultra 163,6 × 78,1 × 7,9 миллиметр ўлчамларга эга бўлган бўлиб, фарқ атиги улуш миллиметрларни ташкил этади.

Бироқ, асосий камера блокининг соҳасида мутлақо бошқа манзара кузатилади. Камера қавариқ қисмини ҳисобга олган ҳолда смартфоннинг умумий қалинлиги тахминан 12,53 миллиметргача етади. Бу шуни англатадики, камера блоки асосий корпусдан қарийб 4,56 миллиметрга бўртиб чиқиб туради. Олд қисм эса ўзгаришсиз қолган бўлиб, корпус ва дисплейнинг умумий шакли аввалги флагмандагидек сақланиб қолган.

Шунингдек, фойдаланувчилар орасида машҳур бўлган С Пен стилуси ҳам ўз ўрнида қолади. Тегишли махсус уяси аввалги моделлардаги каби ўз жойида мавжуд бўлиб, Samsung ўзининг имзо хусусиятидан воз кечмаганини кўрсатади. AndroidҲеадлинес тақдим этган солиштирув тасвирларида Samsung Galaxy S27 Ultra модели Honor 600 Pro билан жуда ўхшаш эканлиги ҳам кўрсатиб ўтилган.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфонларОнЛеаксТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиApple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиКеча, 19:57Apple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиApple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиКеча, 19:29Apple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиApple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиКеча, 19:21Apple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этдиApple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этдиКеча, 18:52Max миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилдиКеча, 18:29Россияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилдиРоссияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилдиКеча, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда