Samsung Galaxy S27 Ultra рендерлари ошкор этилди
Samsung компаниясининг келгуси йилдаги энг илғор флагмани бўлмиш Galaxy S27 Ultra смартфонининг юқори сифатли илк рендерлари интернетда эълон қилинди. AndroidҲеадлинес нашри ва таниқли инсайдер ОнЛеакс ҳамкорлигида тақдим этилган ушбу тасвирлар янги қурилманинг ташқи кўринишидаги сезиларли ўзгаришларни фош қилди. Ушбу сиздириб юборилган маълумотлар технология ихлосмандлари ва таҳлилчиларнинг жиддий эътиборини тортиб, флагман смартфонлар бозоридаги янги дизайн тенденцияларини муҳокама қилишга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Камерадаги янги ёндашув ва "плато" дизайниixbt.com маълумотига кўра, Galaxy S27 Ultra моделининг энг асосий ва кўзга ташланадиган ўзгариши бу унинг орқа панелидаги камера блокидир. Бунгача қўлланилган алоҳида ва вертикал жойлашган объективлар ўрнига, қурилма корпусининг юқори қисмида кенг қавариқ қисм — ўзига хос "плато"га эга бўлди. Гарчи объективларнинг ўзига хос жойлашуви Samsung услубида қолган бўлса-да, умумий концепция жиҳатидан бу ечим Google ва Apple компаниясининг сўнгги флагманларидаги дизайнни эслатиб юборади.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай катталаштирилган қавариқ қисм муҳандисларга қўшимча ички макон тақдим этиши мумкин. Бу бўшлиқ камералар имкониятларини кенгайтириш, самаралироқ совутиш тизимини ўрнатиш ҳамда симсиз қувват олиш компонентларини жойлаштириш учун қўл келади. Шу билан бирга, эълон қилинган рендерларга таяниб айтиш мумкинки, телефотокамералардан бири нисбатан кичик ўлчамда сақланиб қолади.
Корпус ўлчамлари ва С Пен тақдириОнЛеакс маълумотларига кўра, Galaxy S27 Ultra моделининг умумий корпус ўлчамлари аввалги авлодга нисбатан деярли ўзгармайди. Смартфон қомати тахминан 163,76 × 78,25 × 7,97 миллиметрни ташкил қилади. Таққослаш учун, ўтган йилдаги Galaxy S26 Ultra 163,6 × 78,1 × 7,9 миллиметр ўлчамларга эга бўлган бўлиб, фарқ атиги улуш миллиметрларни ташкил этади.
Бироқ, асосий камера блокининг соҳасида мутлақо бошқа манзара кузатилади. Камера қавариқ қисмини ҳисобга олган ҳолда смартфоннинг умумий қалинлиги тахминан 12,53 миллиметргача етади. Бу шуни англатадики, камера блоки асосий корпусдан қарийб 4,56 миллиметрга бўртиб чиқиб туради. Олд қисм эса ўзгаришсиз қолган бўлиб, корпус ва дисплейнинг умумий шакли аввалги флагмандагидек сақланиб қолган.
Шунингдек, фойдаланувчилар орасида машҳур бўлган С Пен стилуси ҳам ўз ўрнида қолади. Тегишли махсус уяси аввалги моделлардаги каби ўз жойида мавжуд бўлиб, Samsung ўзининг имзо хусусиятидан воз кечмаганини кўрсатади. AndroidҲеадлинес тақдим этган солиштирув тасвирларида Samsung Galaxy S27 Ultra модели Honor 600 Pro билан жуда ўхшаш эканлиги ҳам кўрсатиб ўтилган.
…