Apple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилди

·5·Техно
Apple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилди

Дунёнинг етакчи технология гигантларидан бири бўлган Apple компанияси ўзининг навбатдаги анъанавий кузги тақдимоти ўтказиладиган санани расман эълон қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, узоқ кутилган тадбир жорий йилнинг 9-сентябрь куни бўлиб ўтади ва унда янги авлод қурилмалари намойиш этилиши кутилмоқда. Мазкур эълон глобал технология бозорида катта қизиқиш уйғотиб, миллионлаб фойдаланувчилар ва экспертлар эътиборини ўзига қаратди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания анъанасига кўра, бўлажак тадбир АҚШнинг Купертино шаҳридаги Apple Парк кампусида жойлашган Стив Жобс номидаги театрда бўлиб ўтади. Тақдимот Тошкент вақти билан кечки соат 22:00 да бошланиши режалаштирилган. Тадбир учун махсус танланган «Сурприсе анд шине» (Кутилмаган ҳодиса ва порлаш) шиори эса Apple мухлисларини яна-да ҳайратга солишга тайёрланаётганидан дарак беради.

Кутилаётган янги қурилмалар ва ўзгаришлар

Apple одатдагидек бўлажак премера тафсилотларини сир сақламоқда ва расман ҳеч қандай техник хусусиятларни ошкор этмаган. Бироқ, сентябрь ойи анъанавий равишда янги смартфонлар премераси вақти эканлигини ҳисобга олсак, асосий эътибор айнан янги флагман қурилмаларга қаратилиши мантиқан тўғри ҳисобланади. Шунга қарамай, тармоқда тарқалган сўнгги маълумотлар ва таҳлилчиларнинг прогнозларида қизиқарли ўзгаришлар тилга олинган.

Хусусан, инсайдерлик маълумотларига кўра, бу йилги кузги анжуманда базавий iPhone моделлари анъанавий жадвалдан бироз фарқ қилиши мумкин. Миш-мишларга таяниб айтганда, стандарт базавий смартфонлар кузда эмас, балки келгуси йилнинг баҳорги тақдимотларида iPhone э линияси билан биргаликда намойиш этилиши кутилмоқда. Шунингдек, бу сафар Apple тарихидаги илк букланадиган iPhone қурилмаси ҳам кенг жамоатчиликка кўрсатилиши эҳтимоли юқори.

Бошқа гаджетлар ва тақдимот аҳамияти

Смартфонлардан ташқари, 9-сентябрдаги тадбирда бошқа турдаги илғор гаджетлар ҳам тақдим этилиши кутилмоқда. Жумладан, янги авлод ақлли соатлари, шунингдек, сўнгги ойларда интернет тармоқларида фаол муҳокама қилинган стол усти дисплейи каби мутлақо янги турдаги қурилмалар ҳам премера рўйхатидан жой олиши мумкин. Бу эса компания ўз экотизимини янада кенгайтиришга интилаётганини кўрсатади.

Apple маҳсулотларининг тақдимот санаси эълон қилиниши нафақат технология ихлосмандлари, балки бутун дунё бўйлаб қатор савдо ва етказиб бериш тармоқлари учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Янги гаджетларнинг бозорда пайдо бўлиши рақобат муҳитини жонлантириб, бошқа брендларни ҳам янада кучлироқ қарорлар қабул қилишга ундайди. Қайд этилган тадбир ҳақидаги барча сўнгги ва аниқ тафсилотлар тез орада ўз тасдиғини топади.

AppleiPhoneТақдимотТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиАстрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиКеча, 23:57АҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиАҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиКеча, 22:23Apple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказадиApple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказадиКеча, 21:54Xiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиXiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиКеча, 21:21Samsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилдиКеча, 20:57Янги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаЯнги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаКеча, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда