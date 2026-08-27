Apple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилди
Дунёнинг етакчи технология гигантларидан бири бўлган Apple компанияси ўзининг навбатдаги анъанавий кузги тақдимоти ўтказиладиган санани расман эълон қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, узоқ кутилган тадбир жорий йилнинг 9-сентябрь куни бўлиб ўтади ва унда янги авлод қурилмалари намойиш этилиши кутилмоқда. Мазкур эълон глобал технология бозорида катта қизиқиш уйғотиб, миллионлаб фойдаланувчилар ва экспертлар эътиборини ўзига қаратди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания анъанасига кўра, бўлажак тадбир АҚШнинг Купертино шаҳридаги Apple Парк кампусида жойлашган Стив Жобс номидаги театрда бўлиб ўтади. Тақдимот Тошкент вақти билан кечки соат 22:00 да бошланиши режалаштирилган. Тадбир учун махсус танланган «Сурприсе анд шине» (Кутилмаган ҳодиса ва порлаш) шиори эса Apple мухлисларини яна-да ҳайратга солишга тайёрланаётганидан дарак беради.
Кутилаётган янги қурилмалар ва ўзгаришларApple одатдагидек бўлажак премера тафсилотларини сир сақламоқда ва расман ҳеч қандай техник хусусиятларни ошкор этмаган. Бироқ, сентябрь ойи анъанавий равишда янги смартфонлар премераси вақти эканлигини ҳисобга олсак, асосий эътибор айнан янги флагман қурилмаларга қаратилиши мантиқан тўғри ҳисобланади. Шунга қарамай, тармоқда тарқалган сўнгги маълумотлар ва таҳлилчиларнинг прогнозларида қизиқарли ўзгаришлар тилга олинган.
Хусусан, инсайдерлик маълумотларига кўра, бу йилги кузги анжуманда базавий iPhone моделлари анъанавий жадвалдан бироз фарқ қилиши мумкин. Миш-мишларга таяниб айтганда, стандарт базавий смартфонлар кузда эмас, балки келгуси йилнинг баҳорги тақдимотларида iPhone э линияси билан биргаликда намойиш этилиши кутилмоқда. Шунингдек, бу сафар Apple тарихидаги илк букланадиган iPhone қурилмаси ҳам кенг жамоатчиликка кўрсатилиши эҳтимоли юқори.
Бошқа гаджетлар ва тақдимот аҳамиятиСмартфонлардан ташқари, 9-сентябрдаги тадбирда бошқа турдаги илғор гаджетлар ҳам тақдим этилиши кутилмоқда. Жумладан, янги авлод ақлли соатлари, шунингдек, сўнгги ойларда интернет тармоқларида фаол муҳокама қилинган стол усти дисплейи каби мутлақо янги турдаги қурилмалар ҳам премера рўйхатидан жой олиши мумкин. Бу эса компания ўз экотизимини янада кенгайтиришга интилаётганини кўрсатади.
Apple маҳсулотларининг тақдимот санаси эълон қилиниши нафақат технология ихлосмандлари, балки бутун дунё бўйлаб қатор савдо ва етказиб бериш тармоқлари учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Янги гаджетларнинг бозорда пайдо бўлиши рақобат муҳитини жонлантириб, бошқа брендларни ҳам янада кучлироқ қарорлар қабул қилишга ундайди. Қайд этилган тадбир ҳақидаги барча сўнгги ва аниқ тафсилотлар тез орада ўз тасдиғини топади.
…