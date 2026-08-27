Бир йиллик қидирувга якун ясалди

·20·Жамият
Бир йиллик қидирувга якун ясалди

Фуқаролик ишлари бўйича Навбаҳор туманлараро судининг 2022 йил 27 июндаги ижро ҳужжатига асосан, ундирувчи Д.Х. фойдасига бир нафар фарзандининг таъминоти учун қарздор Ж.У.нинг даромадининг 1/4 қисми миқдорида алимент ундириш белгиланган.

Бироқ, қарздор Ж.У. алимент тўловларини қасддан тўламасдан, ўз мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаб, яшириниб юрганлиги аниқланган. Шу муносабат билан Мажбурий ижро бюроси Кармана туман бўлими давлат ижрочиси томонидан 2025 йил 30 май куни қарздорга нисбатан қидирув эълон қилинган.

Қидирув бўлими томонидан олиб борилган тезкор-қидирув тадбирлари давомида қарздор ўзининг яшаш манзилини қасддан ва мунтазам равишда ўзгартириб келганлиги аниқланган.

Тезкор маълумотлар асосида Бошқарманинг бир йилдан буён қидирувда бўлган қарздор Ж.У. Навбаҳор туманининг олис ҳудудларидан бири — «Кескантерак» маҳалласидан аниқланиб, ушланди.

Қарздор Ж.У.га нисбатан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 47⁴-моддасига асосан маъмурий баённома расмийлаштирилиб, тўпланган ҳужжатлар қонуний чора кўриш учун жиноят ишлари бўйича Кармана туман судига юборилди ( алимент қарздорлиги 30 млн 759 минг сўмни ташкил қилган).

Натижада, суд томонидан қарздорга нисбатан 15 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланиб, алимент тўлаш мажбуриятини бажаришдан бўйин товлаш ҳолатига нисбатан қонуний чора кўрилди.

Мазкур ҳолат алимент тўловларини ўз вақтида ва тўлиқ амалга ошириш, фарзандлар таъминоти билан боғлиқ мажбуриятларни виждонан бажариш зарурлигини яна бир бор кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коммунал қарздорликлар ундирилмоқдаКоммунал қарздорликлар ундирилмоқдаБугун, 00:23 Қонунийлик ва шаффофлик — устувор тамойил! Қонунийлик ва шаффофлик — устувор тамойил!Бугун, 00:21Тошкентда яна Zeekr 001 ёниб кетди: Воқеа жойидан шошилинч маълумот...Тошкентда яна Zeekr 001 ёниб кетди: Воқеа жойидан шошилинч маълумот...Кеча, 18:00Тўйдаги ғалати ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинди (видео)Тўйдаги ғалати ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинди (видео)Кеча, 16:28Қаршида банкоматни бузган 19 ёшли йигитнинг ғалати режаси фош бўлдиҚаршида банкоматни бузган 19 ёшли йигитнинг ғалати режаси фош бўлдиКеча, 15:14Тошкентда марҳум Ислом Каримовга ўхшаш эркак учради (видео)Тошкентда марҳум Ислом Каримовга ўхшаш эркак учради (видео)Кеча, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди