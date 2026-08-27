Непал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилди

·4·Дунё
Непал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилди

Непал ва Тибет чегарасида содир бўлган кучли сув тошқини ортидан ҳудудда ҳақиқий фожиа юзага келди. Бир неча дақиқа ичида лой, тош ва сув оқими йўллар, кўприклар ҳамда биноларни вайрон қилиб, юзлаб одамларнинг тақдири номаълум бўлиб қолди.

Фожиа Непалнинг Хитой билан чегарадош Расува ҳудудида рўй берган. Кучли сув оқими Бхоте-Коши дарёси атрофидаги ҳудудларни босиб, аҳоли яшаш жойлари ва муҳим инфратузилма объектларига жиддий зарар етказган.

Бир неча дақиқада вазият ўзгариб кетди

Дастлабки маълумотларга кўра, табиий офат маҳаллий вақт билан эрталаб соат 8:40 атрофида бошланган. Непал ташқи ишлар вазири Шишир Ханал парламентда ҳодисадан олдин ҳудудда соат 8:37 да зилзила қайд этилгани ва у кўчки ёки қор-муз массасининг силжишига сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини билдирган.

Бироқ бу версия ҳозирча якуний тасдиқланган эмас. Кейинги таҳлилларда зилзила сув тошқинига сабаб бўлгани ҳақидаги дастлабки маълумотлар шубҳа остига олинган. Шунинг учун мутахассислар офатнинг аниқ сабабини ўрганишда давом этмоқда.

384 нафар сайёҳдан дарак йўқ

Фожианинг энг ташвишли томони — бедарак йўқолганлар сони. Непал Туризм кенгашининг дастлабки маълумотларига кўра, 384 нафар саёҳатчи билан алоқа узилган. Улар орасида 291 нафар хорижлик ва 93 нафар Непал фуқароси бор. Расмийлар ҳозирча уларнинг қаердалигини аниқлаш ва хавфсизлик ҳолатини текширишга ҳаракат қилмоқда.

Бедараклар орасида Ҳиндистон, Буюк Британия, АҚШ, Жанубий Корея, Малайзия, Жанубий Африка, Австралия ва бошқа давлатлар фуқаролари ҳам борлиги хабар қилинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиСунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиКеча, 23:5615 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалинди15 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалиндиКеча, 23:53Кулеба Украинанинг АҚШдаги янги элчиси бўладими? Киевнинг кутилмаган режаси ошкор бўлди!Кулеба Украинанинг АҚШдаги янги элчиси бўладими? Киевнинг кутилмаган режаси ошкор бўлди!Кеча, 23:51Россия президенти маслаҳатчиси махфий ҳужжатлар тафсилотини очиқлади!Россия президенти маслаҳатчиси махфий ҳужжатлар тафсилотини очиқлади!Кеча, 23:42 68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечди 68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечдиКеча, 16:12МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?Кеча, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди