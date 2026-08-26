Астрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олди

·12·Техно
Астрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олди

Халқаро астронавлар гуруҳи Ерга энг яқин қизил ўта гигантлардан бири бўлган Бетелгейтсе юлдузининг энг батафсил суратларини қўлга киритди. Ўлчамлари бўйича Қуёшдан тахминан 800 баравар катта бўлган ва ўз эволюциясининг якунида ўта янги юлдуз сифатида портлаши кутилаётган ушбу осмон жисмининг сир-асрорлари илм-фан учун муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, кузатишлар АЛМА радиоинтерферометри ёрдамида амалга оширилган. Ушбу улкан асбоб ёрдамида олимлар юлдузнинг субмиллиметрли фотосфераси нотекис, деярли «гофрировка қилинган» тузилишга эга эканлигини, шунингдек, унда бир нечта қизғиш ҳудудлар ва кутилмаганда узоқ вақт сақланиб қолган ёрқин қисм борлигини аниқлашди. Бетелгейтсе юлдузи Ердан тахминан 600 ёруғлик йили узоқлигида жойлашган.

Юлдуз атмосферасининг ўзига хос хусусиятлари

2023 йилда ўтказилган янги кузатишлар шуни кўрсатдики, Бетелгейтсе субмиллиметрли фотосферасининг радиуси юлдуз радиусининг тахминан 1,1–1,3 қисмини ташкил қилади ва ўртача ҳарорати 2300 К атрофида бўлади. Бироқ, бу тузилма шарсимон эмас: кўринадиган радиусдаги оғишлар тахминан 6 фоизга етади. Янада суст нурланиш юлдуз радиусининг 2,5 бараваригача бўлган масофада кузатилади.

Тадқиқотчилар юлдуз дискининг шимоли-шарий ва жануби-ғарбий қисмларида камида иккита иссиқроқ ҳудудни топишди. Улардан энг ёрқини атрофдаги газдан тахминан 800 К иссиқроқ эканлиги маълум бўлди. Мутахассислар бу тузилмаларни Бетелгейтсе ичидаги кучли конвекция жараёнлари билан боғлашмоқда. Иссиқ газнинг улкан массалари юлдуз тубидан кўтарилиб, ташқи қатламларда зарба тўлқинларини келтириб чиқариши мумкин.

Узоқ муддатли тузилмалар ва келажакдаги кузатишлар

Янги олинган маълумотларни 2015 йилдаги кузатишлар билан солиштирганда асосий кутилмаган ҳолат аниқланди. Дискнинг шимоли-шарий қисмидаги ёрқин ҳудуд амалда ўша жойда қолган ва ўша даражадаги интенсивликни сақлаб қолган. Бу ушбу тузилма камида етти йил давомида мавжуд бўлганини кўрсатади, бу эса йирик конвектив ҳосилалар учун замонавий моделлар тахмин қилганидан сезиларли даражада узоқроқдир.

Маълумки, Бетелгейтсе бир неча йил олдин «Буюк хиралашиш» деб номланган ёрқинликнинг кескин пасайиши ортидан астрономлар эътиборини тортган эди. Ошкора ўзгаришлар ўта янги юлдуз портлашининг яқинлашаётгани ҳақидаги тахминларни келтириб чиқарган бўлса-да, мавжуд маълумотлар бундай воқеанинг аниқ вақтини айтишга имкон бермайди. Олимлар иссиқ ҳудудларнинг турғунлиги ва уларнинг модда йўқотилиши билан боғлиқлигини аниқлаш учун АЛМА ёрдамида кузатишларни давом эттиришни режалаштирмоқда.

БетелгейтсеАстрономияАЛМАЮлдузларФазо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиАҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиКеча, 22:23Apple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказадиApple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказадиКеча, 21:54Xiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиXiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиКеча, 21:21Samsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилдиКеча, 20:57Янги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаЯнги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаКеча, 20:23Meta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиMeta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиКеча, 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда