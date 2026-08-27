Android қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратилади

·0·Техно
Android қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратилади

Windows 11 операцион тизимидаги Пҳоне Линк иловаси яқин келажакда фойдаланувчиларга ўз шахсий компьютерларини тўғридан-тўғри уланган Android-смартфон ёрдамида масофадан туриб ўчириш ёки қайта ишга тушириш имконини беради. Ушбу функция смартфон ва компьютер ўртасидаги ўзаро боғлиқликни янада кучайтириб, кундалик вазифаларни бажаришда қўшимча қулайлик тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур дастурий таъминот ҳозирнинг ўзидаёқ фойдаланувчиларга билдиришномаларни акс эттириш, қўнғироқларни амалга ошириш ва бошқа қатор қулай функциялардан фойдаланиш имконини бериб келмоқда. Бироқ янги имконият қурилмалараро бошқарув доирасини сезиларли даражада кенгайтириб, фойдаланувчига компьютер олдида бўлмаган пайтда ҳам уни тўлиқ назорат қилиш имконини беради.

Кодлар таҳлили ва янги имкониятлар

Windows Латест нашри мутахассислари Android-смартфонга ўрнатилиши шарт бўлган Линк то Windows иловасининг дастурий кодини ўрганиш давомида айнан шу функцияга ишора қилувчи қаторларни аниқлашди. Маълум бўлишича, ушбу янги имконият ҳозирча фаол ҳолатда эмас ва синов босқичининг бошланғич қисмида турибди.

Дастур кодидан жой олганига қараб, ишлаб чиқувчилар бу функцияни жорий этиш устида фаол иш олиб бораётганини тахмин қилиш қийин эмас. Одатда, бундай ўзгаришлар код базасида пайдо бўлганидан сўнг кўп ўтмай оммавий фойдаланувчилар учун ҳам синовдан ўтказила бошлайди.

Функциянинг тақдим этилиш муддати

Ҳозирча янги функция расман қачон ишга тушиши ва кенг оммага тақдим этилиши ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Шунга қарамай, мутахассислар функция кодга аллақачон киритилганини инобатга олиб, расмий релиз узоқ куттирмаслигини тахмин қилишмоқда.

Пҳоне Линк хизматининг имкониятлари босқичма-босқич кенгайиб бораётгани Microsoft компаниясининг мобил ва иш столи платформалари интеграциясига алоҳида эътибор қаратаётганидан далолат беради. Келгусида ушбу экотизим доирасида фойдаланувчилар учун янада кўпроқ масофавий бошқарув воситалари тақдим этилиши кутилмоқда.

AndroidWindowsПҳоне ЛинкЛинк то WindowsТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилдиБугун, 00:59Астрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиАстрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиКеча, 23:57АҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиАҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиКеча, 22:23Apple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказадиApple компанияси 9-сентябрь куни навбатдаги тақдимот тадбирини ўтказадиКеча, 21:54Xiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиXiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиКеча, 21:21Samsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S27 флагманининг дастлабки рендерлари ва хусусиятлари ошкор этилдиКеча, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда