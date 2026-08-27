Android қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратилади
Windows 11 операцион тизимидаги Пҳоне Линк иловаси яқин келажакда фойдаланувчиларга ўз шахсий компьютерларини тўғридан-тўғри уланган Android-смартфон ёрдамида масофадан туриб ўчириш ёки қайта ишга тушириш имконини беради. Ушбу функция смартфон ва компьютер ўртасидаги ўзаро боғлиқликни янада кучайтириб, кундалик вазифаларни бажаришда қўшимча қулайлик тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур дастурий таъминот ҳозирнинг ўзидаёқ фойдаланувчиларга билдиришномаларни акс эттириш, қўнғироқларни амалга ошириш ва бошқа қатор қулай функциялардан фойдаланиш имконини бериб келмоқда. Бироқ янги имконият қурилмалараро бошқарув доирасини сезиларли даражада кенгайтириб, фойдаланувчига компьютер олдида бўлмаган пайтда ҳам уни тўлиқ назорат қилиш имконини беради.
Кодлар таҳлили ва янги имкониятларWindows Латест нашри мутахассислари Android-смартфонга ўрнатилиши шарт бўлган Линк то Windows иловасининг дастурий кодини ўрганиш давомида айнан шу функцияга ишора қилувчи қаторларни аниқлашди. Маълум бўлишича, ушбу янги имконият ҳозирча фаол ҳолатда эмас ва синов босқичининг бошланғич қисмида турибди.
Дастур кодидан жой олганига қараб, ишлаб чиқувчилар бу функцияни жорий этиш устида фаол иш олиб бораётганини тахмин қилиш қийин эмас. Одатда, бундай ўзгаришлар код базасида пайдо бўлганидан сўнг кўп ўтмай оммавий фойдаланувчилар учун ҳам синовдан ўтказила бошлайди.
Функциянинг тақдим этилиш муддатиҲозирча янги функция расман қачон ишга тушиши ва кенг оммага тақдим этилиши ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Шунга қарамай, мутахассислар функция кодга аллақачон киритилганини инобатга олиб, расмий релиз узоқ куттирмаслигини тахмин қилишмоқда.
Пҳоне Линк хизматининг имкониятлари босқичма-босқич кенгайиб бораётгани Microsoft компаниясининг мобил ва иш столи платформалари интеграциясига алоҳида эътибор қаратаётганидан далолат беради. Келгусида ушбу экотизим доирасида фойдаланувчилар учун янада кўпроқ масофавий бошқарув воситалари тақдим этилиши кутилмоқда.
…