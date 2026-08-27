Қонунийлик ва шаффофлик — устувор тамойил!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ҳуқуқларингизни билинг ва қонунийликка амал қилинг!
Мажбурий ижро бюроси давлат ижрочилари томонидан қарздорлардан пул маблағларини ундириш жараёнлари қонуний тартибда амалга оширилади.
Пул маблағлари фақат далолатнома асосида хатлаб олинади;
Барча ҳисоб-китоб ишлари электрон тўлов тизимлари орқали ёки нақд шаклда амалга оширилиб, планшет қурилмаларида қайд этилади.
Бу эса ижро ҳаракатларининг шаффофлиги ва адолатлилигини таъминлайди.
Ҳуқуқларингизни билинг ва қонунийликка амал қилинг!
Мажбурий ижро бюроси Навоий вилоят бошқармаси.
…