Xiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқарди

·3·Техно
Xiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқарди

Xiaomi компанияси Хитой бозорида Mijia Смарт Гас Ватер Ҳеатер Pro номли янги ақлли газ сув иситгичининг савдосини бошлади. 16 литр унумдорликка эга ушбу қурилма конденсацион иситиш тизими, сувнинг қўш циркуляцияси ва Xiaomi ақлли уй экотизимига тўлиқ интеграцияси билан жиҳозланган. IXBT.com маълумотига кўра, янги маҳсулотнинг тавсия этилган нархи 3999 юанни (тахминан 595 АҚШ доллари) ташкил этади, бироқ давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда уни 2975 юанга (445 доллар) харид қилиш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қурилманинг асосий техник ўзига хослиги 107 фоизгача етиб борувчи эълон қилинган иссиқлик самарадорлигидир. Бундай юқори кўрсаткич тутун газларининг қўшимча иссиқлигидан фойдаланадиган конденсацион технология эвазига таъминланади. Xiaomi ҳисоб-китобларига кўра, энергия самарадорлигининг иккинчи синфидаги анъанавий сув иситгичлари билан таққослаганда, саккиз йил давомида газ учун қилинадиган тежамкорлик 6220 юанни (925 доллар) ташкил этиши мумкин.

Конденсацияни бошқариш ва сув айланиши

Қурилмадан ҳосил бўладиган конденсатни чиқариб юбориш учун компания юқори тезликдаги марказдан қочма пуркаш тизимини ишлаб чиқди. Нейтраллашгандан сўнг конденсат майда дисперсли аралашмага айланади ва тутун газлари билан биргаликда йўқ қилинади, шунинг учун алоҳида дренаж трубкаси талаб этилмайди. Бунда чиқинди контури душ учун ишлатиладиган сувдан тўлиқ изоляция қилинган.

Барқарор ҳароратни сақлаш вазифасини ички ҳамда ташқи сув контурлари ва иссиқлик йиғувчи камерага эга қўш циркуляция тизими бажаради. Электроника доимий равишда сувнинг ҳарорати ва сарфини таҳлил қилиб, горелка иши ҳамда сув оқимини автоматик равишда тартибга солиб туради. Xiaomi тақдим этган маълумотларга кўра, қурилма 2000 дан ортиқ созлама вариантларини қўллаб-қувватлайди, бу эса бир нечта кран бир вақтнинг ўзида ишлатилганда ҳам ҳарорат ўзгаришларини минимал даражага туширади.

Ақлли функциялар ва хавфсизлик

Иситгич жадвал асосида, сув сарфига қараб, буйруқ бўйича ёки ақлли уй сценарийлари таркибида олдиндан қиздириш режимларини қўллаб-қувватлайди. Ишлаб чиқарувчининг режасига кўра, бу кран очилиши билан деярли дарҳол иссиқ сув олиш имконини беради. Шунингдек, қурилма қатламланиш ва чўкиндилардан ҳимояланган бўлиб, унинг ичида оҳак қолдиқларини бостирувчи компонентларни ажратиб чиқарувчи алмаштириладиган модул ўрнатилган.

Тизимнинг бундай самарадорлиги 98,3 фоизга етиши қайд этилган. Иш пайтида шовқин даражаси 32 дБА дан бошланади. Сув иситгичи Xiaomi Сурге Смарт Коннективитй технологиясини қўллаб-қувватлайди, Mi Home иловаси ва мос келувчи колонкаларнинг овозли буйруқлари орқали бошқарилади, шунингдек, ақлли қулфлар, мавжудлик датчиклари ҳамда иқлим техникаси билан ўзаро алоқага кириша олади. Xiaomi иссиқлик алмашинувчиси ва горелка учун саккиз йиллик кафолат тақдим этади.

XiaomiСув иситгичАқлли уйТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этдиHuawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этдиБугун, 14:25Xiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 13:51Elon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилдиElon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилдиБугун, 12:58OnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланадиOnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланадиБугун, 12:29Непалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиНепалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 11:59Huawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилдиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди