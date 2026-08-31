Xiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқарди
Xiaomi компанияси Хитой бозорида Mijia Смарт Гас Ватер Ҳеатер Pro номли янги ақлли газ сув иситгичининг савдосини бошлади. 16 литр унумдорликка эга ушбу қурилма конденсацион иситиш тизими, сувнинг қўш циркуляцияси ва Xiaomi ақлли уй экотизимига тўлиқ интеграцияси билан жиҳозланган. IXBT.com маълумотига кўра, янги маҳсулотнинг тавсия этилган нархи 3999 юанни (тахминан 595 АҚШ доллари) ташкил этади, бироқ давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда уни 2975 юанга (445 доллар) харид қилиш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур қурилманинг асосий техник ўзига хослиги 107 фоизгача етиб борувчи эълон қилинган иссиқлик самарадорлигидир. Бундай юқори кўрсаткич тутун газларининг қўшимча иссиқлигидан фойдаланадиган конденсацион технология эвазига таъминланади. Xiaomi ҳисоб-китобларига кўра, энергия самарадорлигининг иккинчи синфидаги анъанавий сув иситгичлари билан таққослаганда, саккиз йил давомида газ учун қилинадиган тежамкорлик 6220 юанни (925 доллар) ташкил этиши мумкин.
Конденсацияни бошқариш ва сув айланишиҚурилмадан ҳосил бўладиган конденсатни чиқариб юбориш учун компания юқори тезликдаги марказдан қочма пуркаш тизимини ишлаб чиқди. Нейтраллашгандан сўнг конденсат майда дисперсли аралашмага айланади ва тутун газлари билан биргаликда йўқ қилинади, шунинг учун алоҳида дренаж трубкаси талаб этилмайди. Бунда чиқинди контури душ учун ишлатиладиган сувдан тўлиқ изоляция қилинган.
Барқарор ҳароратни сақлаш вазифасини ички ҳамда ташқи сув контурлари ва иссиқлик йиғувчи камерага эга қўш циркуляция тизими бажаради. Электроника доимий равишда сувнинг ҳарорати ва сарфини таҳлил қилиб, горелка иши ҳамда сув оқимини автоматик равишда тартибга солиб туради. Xiaomi тақдим этган маълумотларга кўра, қурилма 2000 дан ортиқ созлама вариантларини қўллаб-қувватлайди, бу эса бир нечта кран бир вақтнинг ўзида ишлатилганда ҳам ҳарорат ўзгаришларини минимал даражага туширади.
Ақлли функциялар ва хавфсизликИситгич жадвал асосида, сув сарфига қараб, буйруқ бўйича ёки ақлли уй сценарийлари таркибида олдиндан қиздириш режимларини қўллаб-қувватлайди. Ишлаб чиқарувчининг режасига кўра, бу кран очилиши билан деярли дарҳол иссиқ сув олиш имконини беради. Шунингдек, қурилма қатламланиш ва чўкиндилардан ҳимояланган бўлиб, унинг ичида оҳак қолдиқларини бостирувчи компонентларни ажратиб чиқарувчи алмаштириладиган модул ўрнатилган.
Тизимнинг бундай самарадорлиги 98,3 фоизга етиши қайд этилган. Иш пайтида шовқин даражаси 32 дБА дан бошланади. Сув иситгичи Xiaomi Сурге Смарт Коннективитй технологиясини қўллаб-қувватлайди, Mi Home иловаси ва мос келувчи колонкаларнинг овозли буйруқлари орқали бошқарилади, шунингдек, ақлли қулфлар, мавжудлик датчиклари ҳамда иқлим техникаси билан ўзаро алоқага кириша олади. Xiaomi иссиқлик алмашинувчиси ва горелка учун саккиз йиллик кафолат тақдим этади.
…