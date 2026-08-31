360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурди

·1·Дунё
360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурди

Япониянинг Аомори префектурасидаги Хиросаки шаҳрида қарийб 1800 киши 360 тонна оғирликдаги Хиросаки қалъаси минорасини арқонлар ёрдамида 2,22 метр масофага сурди.

Тарихий иншоотни кўчириш ишлари 22–23 август кунлари ўтказилди. Иштирокчилар тахминан 80 кишилик гуруҳларга бўлиниб, узунлиги 30 метр бўлган арқонларни навбат билан тортди. Биринчи куни минора 1,13 метр, иккинчи куни эса яна 1,09 метр силжитилди.

Минора 2015 йилда унинг остидаги тош деворни таъмирлаш учун дастлабки жойидан қарийб 70 метр узоқликка кўчирилган эди. Тош деворни қайта тиклаш ишлари 2024 йилда якунланган. Таъмирлаш жараёнида 2185 та тош қайта ўз ўрнига жойлаштирилган.

Минора «хикия» деб аталадиган анъанавий япон усули орқали кўчирилмоқда. Бунда бино бузиб ташланмайди — махсус релс ва роликлар ёрдамида яхлит ҳолда аста-секин силжитилади. Хиросаки қалъасини ўз жойига қайтариш лойиҳаси тахминан 78 метрни ташкил этади. Қўлда бажариладиган рамзий кўчириш жараёнида жами 4100 га яқин киши қатнашиши режалаштирилган. Қолган масофа эса махсус техника ёрдамида босиб ўтилади.

Odamlar guruhi an'anaviy yapon binosi oldida yo'g'on arqonni tortishmoqda.

Хиросаки қалъасининг ҳозирги уч қаватли минораси 1810 йилда қайта қурилган бўлиб, Японияда сақланиб қолган асл қалъа минораларидан бири ҳисобланади. Уни тўлиқ қайта тиклаш ишлари 2032 йилгача давом этиши, шундан сўнг қалъа ҳудуди яна ташриф буюрувчилар учун очилиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Калифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиКалифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиБугун, 14:45Франциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиФранциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиБугун, 14:21«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқда«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқдаБугун, 14:12Бир кечада рекорд даражадаги 239 та дрон уриб туширилди: ёпирилма ҳужумБир кечада рекорд даражадаги 239 та дрон уриб туширилди: ёпирилма ҳужумБугун, 14:04Ҳурмуз бўғозида даҳшатли портлаш: Супертанкер минага урилиб, ёниб кетдиҲурмуз бўғозида даҳшатли портлаш: Супертанкер минага урилиб, ёниб кетдиБугун, 13:47Тоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлдиТоқаев янги фармонни имзолади: Қозоғистон Бош вазири номи маълум бўлдиБугун, 13:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар