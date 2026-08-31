Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди

·20·Авто
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди

Электр автомобиллар бозорида ўзига хос ўрин эгаллаган Kia EV6 модели ўзининг ноёб дизайни ва илғор технологиялари билан харидорлар эътиборини тортишда давом этмоқда. Илк махсус электромобил сифатида яратилган бу машина оилавий эҳтиёжларни қондириш билан бирга, гавжум йўлларда бошқариш учун ҳам қулайлиги билан ажралиб туради. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги йилларда лизингдан қайтган автомобилларнинг иккиламчи бозорга кириб келиши ҳисобига ушбу модел нархлари сезиларли даражада пасайди ва у 10 000 фунт стерлингдан бошланадиган нархларда харидорларга таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Э-ГMP (Электрик Глобал Модулар Платформ) архитектураси асосида қурилган мазкур кроссовер Hyundai Ioniq 5 модели билан техник жиҳатдан яқин туради. Шу билан бирга, у Nissan Ария, Volkswagen ИД.4 ва Tesla Model Y каби рақобатчиларга нисбатан спортча ва технологик муқобил сифатида гавдаланади. Ўз вақтида нуфузли 2022-йилнинг энг яхши автомобили унвонига сазовор бўлган бу транспорт воситаси оилалар, компания ҳайдовчилари ва такси хизматлари ўртасида юқори оммабопликка эришган эди.

Нархлар динамикаси ва техник имкониятлар

Янги пайтида тўлиқ жиҳозланган GT-Лине версияси учун қарийб 50 000 фунт стерлинг тўлаш талаб этилган бўлса, бугунги кунда юриш масофаси 50 000 миллдан кам бўлган шундай машиналарни 20 000 фунт стерлинг атрофида харид қилиш мумкин. Ҳатто айрим бошланғич вариантлар янада арзонроқ нархларда ҳам топилмоқда. Шуни таъкидлаш жоизки, автомобил ўзининг замонавий кўриниши ва илғор техник ечимлари билан бугунги кундаги янги рақобатчилардан ҳам қолишмайди.

Моделнинг асосий афзалликларидан бири унинг 800 вольтли электр архитектураси ҳисобланади. Назарий жиҳатдан бу тизим қувватлаш станциясида батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача атиги 18 дақиқада тўлдириш имконини беради. Синов натижаларига кўра, гарчи реал ўртача кўрсаткич бироз пастроқ бўлса-да, у барибир Tesla Model Y ва Skoda Эняқ каби замонавий рақобатчиларига нисбатан тезроқ қувват олиш тезлигини кўрсатган.

Моделлар қатори ва танлов тавсиялари

Харидорлар учун қатор бошланғич 226 от кучига эга орқа тортиш тушунчасидаги моделлар билан бошланади. Улар бир қувватланишда 328 милгача бўлган масофани босиб ўтиши мумкин ва 0 дан 62 мил/соат тезликка 7,8 сонияда эришади, бу эса кундалик фойдаланиш учун етарли кўрсаткичдир.

Мутахассислар кичикроқ батареяга эга стандарт масофали версиялардан қочишни тавсия қиладилар, чунки уларнинг нархи иккиламчи бозорда унчалик фарқ қилмайди. Шунингдек, икки двигателли тўлиқ тортиш тизимига эга моделлар бир қувватланишда орқа тортишли версияларга нисбатан 50 милгача камроқ масофа босишини ҳам ёдда тутиш лозим.

KiaЭлектромобилАвтомобилКроссоверНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Li Auto раҳбари янги Мега минивенини биринчи iPhone билан таққосладиLi Auto раҳбари янги Мега минивенини биринчи iPhone билан таққосладиБугун, 13:29Hyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилдиHyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилдиБугун, 02:26Toyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этадиToyota 2028-йилда оммавий машиналар учун янги автопилотни тақдим этадиКеча, 20:56Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)Автомобилни жарима майдонидан чиқариш осонлашди: янги тартиб (видео)Кеча, 18:16BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтдиBYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтдиКеча, 14:25Toyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилдиToyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилдиКеча, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди