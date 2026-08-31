Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Электр автомобиллар бозорида ўзига хос ўрин эгаллаган Kia EV6 модели ўзининг ноёб дизайни ва илғор технологиялари билан харидорлар эътиборини тортишда давом этмоқда. Илк махсус электромобил сифатида яратилган бу машина оилавий эҳтиёжларни қондириш билан бирга, гавжум йўлларда бошқариш учун ҳам қулайлиги билан ажралиб туради. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги йилларда лизингдан қайтган автомобилларнинг иккиламчи бозорга кириб келиши ҳисобига ушбу модел нархлари сезиларли даражада пасайди ва у 10 000 фунт стерлингдан бошланадиган нархларда харидорларга таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Э-ГMP (Электрик Глобал Модулар Платформ) архитектураси асосида қурилган мазкур кроссовер Hyundai Ioniq 5 модели билан техник жиҳатдан яқин туради. Шу билан бирга, у Nissan Ария, Volkswagen ИД.4 ва Tesla Model Y каби рақобатчиларга нисбатан спортча ва технологик муқобил сифатида гавдаланади. Ўз вақтида нуфузли 2022-йилнинг энг яхши автомобили унвонига сазовор бўлган бу транспорт воситаси оилалар, компания ҳайдовчилари ва такси хизматлари ўртасида юқори оммабопликка эришган эди.
Нархлар динамикаси ва техник имкониятларЯнги пайтида тўлиқ жиҳозланган GT-Лине версияси учун қарийб 50 000 фунт стерлинг тўлаш талаб этилган бўлса, бугунги кунда юриш масофаси 50 000 миллдан кам бўлган шундай машиналарни 20 000 фунт стерлинг атрофида харид қилиш мумкин. Ҳатто айрим бошланғич вариантлар янада арзонроқ нархларда ҳам топилмоқда. Шуни таъкидлаш жоизки, автомобил ўзининг замонавий кўриниши ва илғор техник ечимлари билан бугунги кундаги янги рақобатчилардан ҳам қолишмайди.
Моделнинг асосий афзалликларидан бири унинг 800 вольтли электр архитектураси ҳисобланади. Назарий жиҳатдан бу тизим қувватлаш станциясида батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача атиги 18 дақиқада тўлдириш имконини беради. Синов натижаларига кўра, гарчи реал ўртача кўрсаткич бироз пастроқ бўлса-да, у барибир Tesla Model Y ва Skoda Эняқ каби замонавий рақобатчиларига нисбатан тезроқ қувват олиш тезлигини кўрсатган.
Моделлар қатори ва танлов тавсиялариХаридорлар учун қатор бошланғич 226 от кучига эга орқа тортиш тушунчасидаги моделлар билан бошланади. Улар бир қувватланишда 328 милгача бўлган масофани босиб ўтиши мумкин ва 0 дан 62 мил/соат тезликка 7,8 сонияда эришади, бу эса кундалик фойдаланиш учун етарли кўрсаткичдир.
Мутахассислар кичикроқ батареяга эга стандарт масофали версиялардан қочишни тавсия қиладилар, чунки уларнинг нархи иккиламчи бозорда унчалик фарқ қилмайди. Шунингдек, икки двигателли тўлиқ тортиш тизимига эга моделлар бир қувватланишда орқа тортишли версияларга нисбатан 50 милгача камроқ масофа босишини ҳам ёдда тутиш лозим.
…