Жаҳон юлдузи Сара Брайтман Ўзбекистон мустақиллиги байрамида саҳнага чиқди

·2·Маданият
Жаҳон юлдузи Сара Брайтман Ўзбекистон мустақиллиги байрамида саҳнага чиқди

Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан 28 август куни Янги Тошкентда катта байрам тадбири ўтказилди. Унда жаҳон саҳнасида машҳур бўлган британиялик сопрано Сара Брайтман ҳам иштирок этди.

Сара Брайтман тантанали концерт дастурида ўзининг машҳур асарларидан «Time to Say Goodbye» ва «A Question of Honour» қўшиқларини ижро этди. Унинг чиқиши байрам кечасининг энг ёрқин лаҳзаларидан бири бўлди.

Классик ва замонавий мусиқани ўзига хос тарзда уйғунлаштирган Сара Брайтман бетакрор сопрано овози ва мусиқа саҳнасидаги кўп йиллик фаолияти билан дунёга танилган.

Тадбирда, шунингдек, италиялик тенор Алессандро Сафина ва испаниялик тенор Хосе Каррерас ҳам саҳнага чиқди. Байрам дастури 3D проекциялар, ёруғлик эффектлари, роботлар ва дронлар шоуси билан бойитилди.

Тантанали кеча Янги Тошкент осмонида юзлаб дронлар иштирокидаги катта шоу билан якунланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирдиФеруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирдиБугун, 12:17Кўп саёҳат қилган Юлдуз Ражабова кутилмаган жавоб бердиКўп саёҳат қилган Юлдуз Ражабова кутилмаган жавоб бердиБугун, 11:55«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)Бугун, 06:21Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)Бугун, 05:32Воҳиджон Исоқов тожикистонлик қизалоқни кўргани борди: унга хўроз совға қилди (видео)Воҳиджон Исоқов тожикистонлик қизалоқни кўргани борди: унга хўроз совға қилди (видео)Бугун, 05:09Маржона Мирзаалиева ўғлининг хоҳишини амалга оширди: янги машина харид қилди (видео)Маржона Мирзаалиева ўғлининг хоҳишини амалга оширди: янги машина харид қилди (видео)Бугун, 05:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди