Apple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълум
Apple компанияси навбатдаги катта тақдимот санасини расман эълон қилди. Компаниянинг маълум қилишича, махсус Apple Event 9 сентябрь куни бўлиб ўтади. Тақдимот Тошкент вақти билан 22:00 да бошланади.
Apple тадбири «Surprise and shine» шиори остида ўтказилади. Компания ҳозирча тақдимотда қайси янги қурилмалар намойиш этилишини тўлиқ очиқламаган.
Шу боис технология мухлислари орасида асосий қизиқиш янги iPhone авлодига қаратилган. Бироқ Apple’нинг расмий эълонида iPhone 18 номи ҳозирча тилга олинмаган. Демак, янги смартфон ҳақидаги айрим маълумотлар ҳозирча расмий тасдиқ эмас.
Apple одатда сентябрь ойида iPhone’нинг янги авлодини намойиш этади. Масалан, 2025 йил 9 сентябрда компания iPhone 17, iPhone 17 Pro ва iPhone 17 Pro Max’ни, шунингдек янги iPhone Air моделини тақдим этган эди.
Энди эса 9 сентябрдаги тадбирда Apple қандай сюрприз тайёрлагани маълум бўлади. Компаниянинг ўзи ҳам тадбирни «Surprise and shine» деб атагани мухлислар қизиқишини янада оширмоқда.
Apple Event’ни 9 сентябрь куни Тошкент вақти билан 22:00 дан бошлаб кузатиш мумкин.
…