Apple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълум

·5·Техно
Apple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълум

Apple компанияси навбатдаги катта тақдимот санасини расман эълон қилди. Компаниянинг маълум қилишича, махсус Apple Event 9 сентябрь куни бўлиб ўтади. Тақдимот Тошкент вақти билан 22:00 да бошланади.

Apple тадбири «Surprise and shine» шиори остида ўтказилади. Компания ҳозирча тақдимотда қайси янги қурилмалар намойиш этилишини тўлиқ очиқламаган.

Шу боис технология мухлислари орасида асосий қизиқиш янги iPhone авлодига қаратилган. Бироқ Apple’нинг расмий эълонида iPhone 18 номи ҳозирча тилга олинмаган. Демак, янги смартфон ҳақидаги айрим маълумотлар ҳозирча расмий тасдиқ эмас.

Apple одатда сентябрь ойида iPhone’нинг янги авлодини намойиш этади. Масалан, 2025 йил 9 сентябрда компания iPhone 17, iPhone 17 Pro ва iPhone 17 Pro Max’ни, шунингдек янги iPhone Air моделини тақдим этган эди.

Энди эса 9 сентябрдаги тадбирда Apple қандай сюрприз тайёрлагани маълум бўлади. Компаниянинг ўзи ҳам тадбирни «Surprise and shine» деб атагани мухлислар қизиқишини янада оширмоқда.

Apple Event’ни 9 сентябрь куни Тошкент вақти билан 22:00 дан бошлаб кузатиш мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиХитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиБугун, 15:05Xiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиXiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиБугун, 14:55Huawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этдиHuawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этдиБугун, 14:25Xiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 13:51Elon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилдиElon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилдиБугун, 12:58OnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланадиOnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланадиБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди