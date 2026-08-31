Венада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирланди

·0·Дунё
Венада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирланди

Австрия пойтахти Венада қимматбаҳо тарихий тақинчоқнинг ўғирланиши катта шов-шувга сабаб бўлди. Амалий санъат музейида намойиш этилган, Мисрнинг собиқ қироличаси Назли Сабрига тегишли бўлган ноёб маржон кундузи, музей ташриф буюрувчилар учун очиқ пайтда ўғирлаб кетилган.

Ҳодиса 27 август куни тахминан соат 14:00 атрофида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, икки нафар номаълум шахс оддий меҳмонлар каби чипта сотиб олиб, музейга кирган.

Улар француз зargarlik уйига бағишланган кўргазма жойлашган залга йўл олган. Кутилмаганда эса болға ёрдамида қимматбаҳо экспонат сақланаётган шиша витринани синдириб, маржонни олиб қочишган.

To'q ko'k fonda olmosli marjon va boshqa zargarlik buyumlari ko'rgazmasi.

Жиноятчилардан бирида ўқотар қурол бўлгани тахмин қилинмоқда. Шу сабабли музей хавфсизлик ходимлари уларга қаршилик кўрсата олмаган.

Ўғирланган тақинчоқнинг ўзи эса ҳақиқий санъат дурдонаси ҳисобланади. Платинадан тайёрланган маржонга жами 673 та бриллиант ўрнатилган бўлиб, уларнинг умумий оғирлиги 200 каратдан ошади.

Тарихий маълумотларга кўра, ушбу ноёб тақинчоқ 1939 йилда Миср қироличаси Назли Сабри учун махсус тайёрланган.

Маржоннинг қиймати ҳам унинг ноёблигига мос. Зargarlik уйи ушбу тақинчоқни 2015 йилда Нью-Йоркдаги аукционда 4,3 миллион долларга сотиб олган.

Ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар қимматбаҳо маржонни қидириш ва жиноятчиларни аниқлаш бўйича иш олиб бормоқда. Тарихий аҳамиятга эга бўлган ушбу ноёб тақинчоқнинг қаерга йўқолгани эса ҳозирча номаълум.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда 13 ёшли қизга зўравонлик қилган ўзбекистонлик ҳайдовчига ҳукм чиқарилдиАҚШда 13 ёшли қизга зўравонлик қилган ўзбекистонлик ҳайдовчига ҳукм чиқарилдиБугун, 15:37360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурди360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурдиБугун, 15:24Калифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиКалифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиБугун, 14:45Франциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиФранциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиБугун, 14:21«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқда«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқдаБугун, 14:12Бир кечада рекорд даражадаги 239 та дрон уриб туширилди: ёпирилма ҳужумБир кечада рекорд даражадаги 239 та дрон уриб туширилди: ёпирилма ҳужумБугун, 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар