Huawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этди

·14·Техно
Huawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этди

Хитойнинг технология гиганти Huawei компанияси ўзининг расмий JD.com дўконида янги HarmonyOS Смарт Селектион Ҳаиқуе Смарт Доорбелл 5 ақлли эшик қўнғироғи савдосини бошлади. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма икки камерали тизим, илғор хавфсизлик функциялари ҳамда ярим йилгача қувват сақлай олувчи сиғимли аккумулятор билан жиҳозлангани учун истеъмолчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда Хитой бозорида мазкур гаджет тахминан 700 юан нархда сотилмоқда. Уй хавфсизлигини таъминлашга мўлжалланган янги авлод қўнғироғи оддий эшик қўнғироғи тушунчасини кенгайтириб, тўлақонли кузатув тизими вазифасини бажаради.

Икки камерали тизим ва кенг қамровли кузатув

Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати — унда иккита камеранинг мавжудлигидир. Асосий камера 4 мегапикселли кенг бурчакли объектив билан жиҳозланган бўлиб, у 140 градуслик кўриш бурчаги орқали ташриф буюрувчини тўлиқ кузатиб боради. Шунингдек, пастки қисмда жойлашган қўшимча камера тўғридан-тўғри эшик олдидаги ер майдонига қаратилган бўлиб, бу хонадон эгасига қолдирилган посилка ва буюмларни назорат қилиш имконини беради.

Тунги вақтда тасвир аниқ чиқишини таъминлаш учун саккизта инфрақизил ёруғлик диоди ўрнатилган. Ушбу тизим ёруғлик етарли бўлмаган шароитда ҳам сезиларли қизил нурларсиз сифатли рангли тасвирни тақдим этади.

Сунъий интеллект ва хавфсизлик имкониятлари

Ақлли эшик қўнғироғи илғор функцияларга эга бўлиб, у 5 метргача бўлган масофада одамларни аниқлай олади. Шунингдек, қурилма юзларни, посилкаларни таниш ҳамда шахснинг эшик олдида узоқ вақт қолиб кетганини аниқлаш қобилиятига эга.

Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб махсус кузатув зоналарини белгилашлари ёки қўшни хонадон эшиги олди каби кераксиз участкаларни истисно қилишлари мумкин. Бу эса ёлғон хабарномаларнинг олдини олади ва шахсий махфийликни кафолатлайди.

Автономлик ва маълумотларни сақлаш

Қурилманинг яна бир афзаллиги унинг автономлигидир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, эшик қўнғироғига ўрнатилган 10 000 мА•ч сиғимли аккумулятор узлуксиз равишда нақ ярим йил давомида қувватни ушлаб тура олади. Бу фойдаланувчиларга тез-тез қувватлаш ташвишидан халос этади.

Фавқулодда вазиятларда, жумладан интернет алоқаси узилиб қолганда ҳам қурилма ўз вазифасини бажаришда давом этади. У видеоёзувларни маҳаллий хотирада сақлаб қолади ва тармоқ тиклангач, ёзувларни автоматик равишда булутли сақлаш тизимига юклайди.

HuaweiСмарт ДоорбеллHarmonyOSТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълумApple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълумБугун, 15:17Хитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиХитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиБугун, 15:05Xiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиXiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиБугун, 14:55Xiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 13:51Elon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилдиElon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилдиБугун, 12:58OnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланадиOnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланадиБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди