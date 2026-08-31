Huawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этди
Хитойнинг технология гиганти Huawei компанияси ўзининг расмий JD.com дўконида янги HarmonyOS Смарт Селектион Ҳаиқуе Смарт Доорбелл 5 ақлли эшик қўнғироғи савдосини бошлади. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма икки камерали тизим, илғор хавфсизлик функциялари ҳамда ярим йилгача қувват сақлай олувчи сиғимли аккумулятор билан жиҳозлангани учун истеъмолчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда Хитой бозорида мазкур гаджет тахминан 700 юан нархда сотилмоқда. Уй хавфсизлигини таъминлашга мўлжалланган янги авлод қўнғироғи оддий эшик қўнғироғи тушунчасини кенгайтириб, тўлақонли кузатув тизими вазифасини бажаради.
Икки камерали тизим ва кенг қамровли кузатувҚурилманинг асосий ўзига хос жиҳати — унда иккита камеранинг мавжудлигидир. Асосий камера 4 мегапикселли кенг бурчакли объектив билан жиҳозланган бўлиб, у 140 градуслик кўриш бурчаги орқали ташриф буюрувчини тўлиқ кузатиб боради. Шунингдек, пастки қисмда жойлашган қўшимча камера тўғридан-тўғри эшик олдидаги ер майдонига қаратилган бўлиб, бу хонадон эгасига қолдирилган посилка ва буюмларни назорат қилиш имконини беради.
Тунги вақтда тасвир аниқ чиқишини таъминлаш учун саккизта инфрақизил ёруғлик диоди ўрнатилган. Ушбу тизим ёруғлик етарли бўлмаган шароитда ҳам сезиларли қизил нурларсиз сифатли рангли тасвирни тақдим этади.
Сунъий интеллект ва хавфсизлик имкониятлариАқлли эшик қўнғироғи илғор функцияларга эга бўлиб, у 5 метргача бўлган масофада одамларни аниқлай олади. Шунингдек, қурилма юзларни, посилкаларни таниш ҳамда шахснинг эшик олдида узоқ вақт қолиб кетганини аниқлаш қобилиятига эга.
Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб махсус кузатув зоналарини белгилашлари ёки қўшни хонадон эшиги олди каби кераксиз участкаларни истисно қилишлари мумкин. Бу эса ёлғон хабарномаларнинг олдини олади ва шахсий махфийликни кафолатлайди.
Автономлик ва маълумотларни сақлашҚурилманинг яна бир афзаллиги унинг автономлигидир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, эшик қўнғироғига ўрнатилган 10 000 мА•ч сиғимли аккумулятор узлуксиз равишда нақ ярим йил давомида қувватни ушлаб тура олади. Бу фойдаланувчиларга тез-тез қувватлаш ташвишидан халос этади.
Фавқулодда вазиятларда, жумладан интернет алоқаси узилиб қолганда ҳам қурилма ўз вазифасини бажаришда давом этади. У видеоёзувларни маҳаллий хотирада сақлаб қолади ва тармоқ тиклангач, ёзувларни автоматик равишда булутли сақлаш тизимига юклайди.
…