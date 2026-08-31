Elon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилди
Тадбиркор ва муҳандис Elon Musk инсоният ва Ер юзидаги ҳаётни келгуси миллиард йил давомида сақлаб қолишга қаратилган улкан лойиҳасини маълум қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ташаббус сайёрамизни келгусидаги глобал иқлимий ва космик хавфлардан ҳимоя қилиш учун йирик технологик ечимларни ўз ичига олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, анъанавий қазилма ёқилғидан қуёш ва шамол энергиясига ўтишнинг ўзи етарли эмас. Elon Muskнинг фикрича, сайёрамизга ҳар 100 миллион йилда бир марта содир бўлиб, оммавий қирғинга олиб келиши мумкин бўлган экстремал космик ва табиий ҳодисалар таҳдид солмоқда.
Космик экранлар ва сунъий интеллектИнсоният бу хавфларга қарши туриши учун Ер ва Қуёш орасидаги фазога сунъий интеллект билан бошқариладиган қуёш энергиясида ишловчи махсус сунъий йўлдошларни жойлаштириши керак бўлади. Ушбу қурилмалар фазодан туриб Ерга тушаётган қуёш нурланиши оқимини тартибга солиб туриш вазифасини бажаради.
Ушбу улкан сунъий йўлдошларни Ер орбитасидан эмас, балки Ойдан туриб учратиш таклиф қилинмоқда. Ойнинг паст гравитацияси ва атмосферанинг йўқлиги бундай мураккаб жараёнларни сезиларли даражада осонлаштиради ва ракета ёқилғисига бўлган эҳтиёжни камайтиради.
Ойда катапулта қуришЛойиҳани амалга ошириш учун Ойдан космосга юкларни чиқариб юборишга мўлжалланган махсус электромагнит катапулта — тезлаткич қуриш режалаштирилган. Ушбу қурилма ракета технологияларисиз ҳам керакли жиҳозларни космосга етказиб бериш имконини беради.
Шунингдек, сунъий интеллектга асосланган Grok хизмати баҳоларига таяниб, келажакдаги иқлим ўзгаришларининг хавфлари ҳам тилга олинди. Хусусан, ноқулай сценарий бўйича, агар океан сатининг кўтарилиши давом этса, 2070-йилга бориб мунтазам сув тошқинлари Флорида штатининг тахминан 5 фоиз ҳудудини сув остида қолдириши мумкин.
…