Elon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилди

·20·Техно
Elon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилди

Тадбиркор ва муҳандис Elon Musk инсоният ва Ер юзидаги ҳаётни келгуси миллиард йил давомида сақлаб қолишга қаратилган улкан лойиҳасини маълум қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу ташаббус сайёрамизни келгусидаги глобал иқлимий ва космик хавфлардан ҳимоя қилиш учун йирик технологик ечимларни ўз ичига олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, анъанавий қазилма ёқилғидан қуёш ва шамол энергиясига ўтишнинг ўзи етарли эмас. Elon Muskнинг фикрича, сайёрамизга ҳар 100 миллион йилда бир марта содир бўлиб, оммавий қирғинга олиб келиши мумкин бўлган экстремал космик ва табиий ҳодисалар таҳдид солмоқда.

Космик экранлар ва сунъий интеллект

Инсоният бу хавфларга қарши туриши учун Ер ва Қуёш орасидаги фазога сунъий интеллект билан бошқариладиган қуёш энергиясида ишловчи махсус сунъий йўлдошларни жойлаштириши керак бўлади. Ушбу қурилмалар фазодан туриб Ерга тушаётган қуёш нурланиши оқимини тартибга солиб туриш вазифасини бажаради.

Ушбу улкан сунъий йўлдошларни Ер орбитасидан эмас, балки Ойдан туриб учратиш таклиф қилинмоқда. Ойнинг паст гравитацияси ва атмосферанинг йўқлиги бундай мураккаб жараёнларни сезиларли даражада осонлаштиради ва ракета ёқилғисига бўлган эҳтиёжни камайтиради.

Ойда катапулта қуриш

Лойиҳани амалга ошириш учун Ойдан космосга юкларни чиқариб юборишга мўлжалланган махсус электромагнит катапулта — тезлаткич қуриш режалаштирилган. Ушбу қурилма ракета технологияларисиз ҳам керакли жиҳозларни космосга етказиб бериш имконини беради.

Шунингдек, сунъий интеллектга асосланган Grok хизмати баҳоларига таяниб, келажакдаги иқлим ўзгаришларининг хавфлари ҳам тилга олинди. Хусусан, ноқулай сценарий бўйича, агар океан сатининг кўтарилиши давом этса, 2070-йилга бориб мунтазам сув тошқинлари Флорида штатининг тахминан 5 фоиз ҳудудини сув остида қолдириши мумкин.

Elon MuskКосмосҚуёш энергиясиСунъий интеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланадиOnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланадиБугун, 12:29Непалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиНепалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 11:59Huawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилдиБугун, 11:21Камералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилдиКамералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилдиБугун, 11:05Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаБугун, 09:52Specialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этдиSpecialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этдиБугун, 09:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди