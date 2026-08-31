ҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этилади

·7·Техно
ҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этилади

ҲМД Глобал компанияси ўзининг афсонавий қурилмаларидан бири бўлган Аша 305 моделининг замонавий талқинини чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги ҲМД Аша 305 Pro деб номланган смартфон ўзига хос дизайни ва янгиланган хусусиятлари билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ретро дизайн ва замонавий талқин

Таниқли @смашх_60 инсайдери бўлажак қурилманинг илк тасвирлари ҳамда асосий техник тавсифларини ошкор қилди. Тарқалган маълумотларга кўра, янги модел ташқи кўринишидан ўтмишдаги дизайнни сақлаб қолган бўлса-да, бир қатор муҳим аппарат яхшиланишларига эга бўлган.

Смартфон бугунги кун стандартлари учун бироз ғайриоддий туюладиган 5 дюймли экран ҳамда дисплейнинг юқори ва пастки қисмидаги кенг рамкалар билан жиҳозланади. Бироқ корпуснинг текис қирралари ва камера блокининг безатилиши замонавий услубда бажарилган.

Техник имкониятлар ва янги хусусиятлар

Қурилманинг асосий ўзгаришларидан бири сифатида камерани қайд этиш мумкин. Асосий модулнинг пикселлар сони аввалги 2 мегапикселдан 5 мегапикселгача оширилди. Олд камера эса 2 мегапикселлик ҳолатда қолган бўлса-да, унинг ёнида ёруғлиги паст шароитларда суратга тушиш учун махсус ЛEД чақноқ пайдо бўлди.

Ички хотира ҳажми икки бараварга кўпайтирилиб, 32 гигабайтни ташкил этди. Шунга қарамай, унумдорлик борасида катта сакрашлар кутилмаяпти, чунки қурилма Унисок T137 платформаси ва 2 гигабайт тезкор хотира билан ишлайди.

Ҳимоя ва автономия

Pro-версиянинг муҳим афзалликларидан бири бу IP52 стандарти бўйича чанг ва намликдан ҳимояланиш тизимидир. Шунингдек, смартфон 2500 мА/соат сиғимга эга олинадиган аккумулятор билан таъминланади.

Алоқа воситалари қаторига ЛТE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ҳамда анъанавий 3,5 миллиметрли қулоқчин учун тирқиш киритилган. Қурилма унчалик қувватли бўлмаган жиҳозларга мўлжалланган енгил Пульсе ОС операцион тизимида ишлайди.

Платформанинг оддийлигига қарамай, TikTok ва Netflix каби машҳур сервислар ҳамда мессенжерларни қўллаб-қувватлаши таъминланган. Эслатиб ўтамиз, ушбу маълумотларни тарқатган инсайдер илгари ҳам ҲМД компаниясининг янги қурилмалари, жумладан ҲМД Икон Флип 1 ҳақида аниқ хабарлар берган эди.

ҲМДСмартфонАша 305 ProТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълумApple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълумБугун, 15:17Хитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиХитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиБугун, 15:05Xiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиXiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиБугун, 14:55Huawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этдиHuawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этдиБугун, 14:25Xiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 13:51Elon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилдиElon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди