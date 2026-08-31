ҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этилади
ҲМД Глобал компанияси ўзининг афсонавий қурилмаларидан бири бўлган Аша 305 моделининг замонавий талқинини чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги ҲМД Аша 305 Pro деб номланган смартфон ўзига хос дизайни ва янгиланган хусусиятлари билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ретро дизайн ва замонавий талқинТаниқли @смашх_60 инсайдери бўлажак қурилманинг илк тасвирлари ҳамда асосий техник тавсифларини ошкор қилди. Тарқалган маълумотларга кўра, янги модел ташқи кўринишидан ўтмишдаги дизайнни сақлаб қолган бўлса-да, бир қатор муҳим аппарат яхшиланишларига эга бўлган.
Смартфон бугунги кун стандартлари учун бироз ғайриоддий туюладиган 5 дюймли экран ҳамда дисплейнинг юқори ва пастки қисмидаги кенг рамкалар билан жиҳозланади. Бироқ корпуснинг текис қирралари ва камера блокининг безатилиши замонавий услубда бажарилган.
Техник имкониятлар ва янги хусусиятларҚурилманинг асосий ўзгаришларидан бири сифатида камерани қайд этиш мумкин. Асосий модулнинг пикселлар сони аввалги 2 мегапикселдан 5 мегапикселгача оширилди. Олд камера эса 2 мегапикселлик ҳолатда қолган бўлса-да, унинг ёнида ёруғлиги паст шароитларда суратга тушиш учун махсус ЛEД чақноқ пайдо бўлди.
Ички хотира ҳажми икки бараварга кўпайтирилиб, 32 гигабайтни ташкил этди. Шунга қарамай, унумдорлик борасида катта сакрашлар кутилмаяпти, чунки қурилма Унисок T137 платформаси ва 2 гигабайт тезкор хотира билан ишлайди.
Ҳимоя ва автономияPro-версиянинг муҳим афзалликларидан бири бу IP52 стандарти бўйича чанг ва намликдан ҳимояланиш тизимидир. Шунингдек, смартфон 2500 мА/соат сиғимга эга олинадиган аккумулятор билан таъминланади.
Алоқа воситалари қаторига ЛТE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ҳамда анъанавий 3,5 миллиметрли қулоқчин учун тирқиш киритилган. Қурилма унчалик қувватли бўлмаган жиҳозларга мўлжалланган енгил Пульсе ОС операцион тизимида ишлайди.
Платформанинг оддийлигига қарамай, TikTok ва Netflix каби машҳур сервислар ҳамда мессенжерларни қўллаб-қувватлаши таъминланган. Эслатиб ўтамиз, ушбу маълумотларни тарқатган инсайдер илгари ҳам ҲМД компаниясининг янги қурилмалари, жумладан ҲМД Икон Флип 1 ҳақида аниқ хабарлар берган эди.
…