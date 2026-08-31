Хитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилди

·3·Техно
Хитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилди

Хитойнинг DaxAI стартапи одам миниб ҳаракатланиши мумкин бўлган Qiji X1 номли тўрт оёқли роботни намойиш қилди. Қурилма 2026 йилда Пекинда ўтказилган Бутунжаҳон роботлар конференциясида тақдим этилган.

Qiji X1 ташқи кўриниши жиҳатидан катталаштирилган робот-ит, мотоцикл ва отнинг ўзига хос уйғунлигини эслатади. Роботга ўриндиқ ва бошқарув тутқичлари ўрнатилган бўлиб, одам унга миниб, худди от сингари ҳаракатланиши мумкин.

Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, робот 300 килограммгача юкни кўтара олади. Бир марта тўлиқ қувватланганда 40 километргача масофани босиб ўтиши мумкин. Унинг максимал тезлиги эса турли манбаларда 7–10 км/соат атрофида, айрим хабарларда 9,6 км/соат деб кўрсатилган.

Qiji X1 оддий йўллардан ташқари, тик қияликлар, шағал ва лойли ҳудудларда ҳам ҳаракатланишга мўлжалланган. Ишлаб чиқарувчи келажакда ундан юк ташиш, мураккаб ҳудудларда ҳаракатланиш ва қутқарув ишларида фойдаланишни режалаштирмоқда.

Роботнинг одам миниб ҳаракатланаётгани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиXiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиБугун, 14:55Huawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этдиHuawei янги ақлли эшик қўнғироғини тақдим этдиБугун, 14:25Xiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиXiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этдиБугун, 13:51Elon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилдиElon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилдиБугун, 12:58OnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланадиOnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланадиБугун, 12:29Непалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиНепалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди