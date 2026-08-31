Хитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилди
Хитойнинг DaxAI стартапи одам миниб ҳаракатланиши мумкин бўлган Qiji X1 номли тўрт оёқли роботни намойиш қилди. Қурилма 2026 йилда Пекинда ўтказилган Бутунжаҳон роботлар конференциясида тақдим этилган.
Qiji X1 ташқи кўриниши жиҳатидан катталаштирилган робот-ит, мотоцикл ва отнинг ўзига хос уйғунлигини эслатади. Роботга ўриндиқ ва бошқарув тутқичлари ўрнатилган бўлиб, одам унга миниб, худди от сингари ҳаракатланиши мумкин.
Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, робот 300 килограммгача юкни кўтара олади. Бир марта тўлиқ қувватланганда 40 километргача масофани босиб ўтиши мумкин. Унинг максимал тезлиги эса турли манбаларда 7–10 км/соат атрофида, айрим хабарларда 9,6 км/соат деб кўрсатилган.
Qiji X1 оддий йўллардан ташқари, тик қияликлар, шағал ва лойли ҳудудларда ҳам ҳаракатланишга мўлжалланган. Ишлаб чиқарувчи келажакда ундан юк ташиш, мураккаб ҳудудларда ҳаракатланиш ва қутқарув ишларида фойдаланишни режалаштирмоқда.
Роботнинг одам миниб ҳаракатланаётгани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотди.
…