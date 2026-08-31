Xiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этди

·2·Техно
Xiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этди

Xiaomi бренди маиший техника бозорида яна бир эътиборга молий қурилмани тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, компания иккита мустақил ва горизонтал жойлашган барабанга эга Mijia Mini Дуал-Тубе Вашер Дрер 5kg моделини эълон қилиб, дастлабки буюртмалар қабулини бошлади. Мазкур қурилма ўзининг ихчам ўлчамлари билан бирга илғор техник имкониятларни мужассам этгани боис харидорлар ва экспертлар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг асосий ўзига хос хусусияти бу икки алоҳида барабандан иборат бўлиб, уларнинг умумий сиғими 5 килограммни ташкил этади. ixbt.com хабар қилишича, ушбу моделда тўлиқ кир ювиш ва қуритиш сикли атиги 40 дақиқа давом этади. Бу эса кундалик турмуш тарзида вақтни тежаш муҳим бўлган фойдаланувчилар учун қулай ечим ҳисобланади.

Нозик матолар учун технологиялар ва автоматлаштириш

Mijia Mini Дуал-Тубе Вашер Дрер 5kg модели турли мато турларига эҳтиёткорона муносабатда бўлишга мўлжалланган. Хусусан, қурилмада ипак матолар учун 40 °К ҳароратда ишлайдиган махсус нозик режим мавжуд. Ушбу режимда ақлли тизим ортиқча қуритишнинг олдини олиш учун намлик йўқолиши билан қуритиш жараёнини автоматик равишда тўхтатади ва мато сифатини сақлаб қолади.

Қурилма юқори самарадорликни таъминловчи тўғридан-тўғри приводли ДД двигатели ҳамда диаметри 255 миллиметр бўлган барабан билан жиҳозланган. Шунингдек, модел автоматик ювиш воситасини тақсимлаш тизимига эга бўлиб, у ҳар бири 150 миллилитрлик иккита резервуардан иборат. Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, битта тўлдириш тахминан бир ой давомида етарли бўлади ва автоматика кийимлар миқдорига қараб восита сарфини ўзи ҳисоблаб чиқади.

Кенг функционал ва соғликни ҳимоя қилиш тизими

Кундалик ҳаётдаги турли қийинчиликларни бартараф этиш учун қурилмада 34 та ихтисослаштирилган дастур кўзда тутилган. Ушбу режимлар ёрдамида сут, қон, қаҳва, шунингдек, мева ва сабзавотлардан қолган қийин доғларни самарали тозалаш мумкин.

Оила саломатлигига алоҳида эътибор қаратилган ҳолда, она ва бола саломатлигини ҳимоя қилувчи сертификатланган тизим ҳам ўрнатилган. Ушбу функция вирусларни 99,99 фоизгача йўқ қилиш ва чуқур стерилизация қилиш имконини беради. Дастлабки босқичда қурилманинг тавсия этилган нархи 3499 юанкни ташкил этади, бироқ давлат субсидиясини инобатга олган ҳолда уни 2699 юан эвазига харид қилиш мумкин.

XiaomiМаиший техникаКир ювиш машинасиЯнги технологияларСмарт уй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилдиElon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилдиБугун, 12:58OnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланадиOnePlus 16 флагмани илғор Ориентал Скреэн 4.0 экрани билан жиҳозланадиБугун, 12:29Непалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиНепалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 11:59Huawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилдиБугун, 11:21Камералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилдиКамералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилдиБугун, 11:05Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаБугун, 09:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди