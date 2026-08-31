Xiaomi компанияси иккита барабанли янги кир ювиш машинасини тақдим этди
Xiaomi бренди маиший техника бозорида яна бир эътиборга молий қурилмани тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, компания иккита мустақил ва горизонтал жойлашган барабанга эга Mijia Mini Дуал-Тубе Вашер Дрер 5kg моделини эълон қилиб, дастлабки буюртмалар қабулини бошлади. Мазкур қурилма ўзининг ихчам ўлчамлари билан бирга илғор техник имкониятларни мужассам этгани боис харидорлар ва экспертлар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг асосий ўзига хос хусусияти бу икки алоҳида барабандан иборат бўлиб, уларнинг умумий сиғими 5 килограммни ташкил этади. ixbt.com хабар қилишича, ушбу моделда тўлиқ кир ювиш ва қуритиш сикли атиги 40 дақиқа давом этади. Бу эса кундалик турмуш тарзида вақтни тежаш муҳим бўлган фойдаланувчилар учун қулай ечим ҳисобланади.
Нозик матолар учун технологиялар ва автоматлаштиришMijia Mini Дуал-Тубе Вашер Дрер 5kg модели турли мато турларига эҳтиёткорона муносабатда бўлишга мўлжалланган. Хусусан, қурилмада ипак матолар учун 40 °К ҳароратда ишлайдиган махсус нозик режим мавжуд. Ушбу режимда ақлли тизим ортиқча қуритишнинг олдини олиш учун намлик йўқолиши билан қуритиш жараёнини автоматик равишда тўхтатади ва мато сифатини сақлаб қолади.
Қурилма юқори самарадорликни таъминловчи тўғридан-тўғри приводли ДД двигатели ҳамда диаметри 255 миллиметр бўлган барабан билан жиҳозланган. Шунингдек, модел автоматик ювиш воситасини тақсимлаш тизимига эга бўлиб, у ҳар бири 150 миллилитрлик иккита резервуардан иборат. Ишлаб чиқарувчи маълумотига кўра, битта тўлдириш тахминан бир ой давомида етарли бўлади ва автоматика кийимлар миқдорига қараб восита сарфини ўзи ҳисоблаб чиқади.
Кенг функционал ва соғликни ҳимоя қилиш тизимиКундалик ҳаётдаги турли қийинчиликларни бартараф этиш учун қурилмада 34 та ихтисослаштирилган дастур кўзда тутилган. Ушбу режимлар ёрдамида сут, қон, қаҳва, шунингдек, мева ва сабзавотлардан қолган қийин доғларни самарали тозалаш мумкин.
Оила саломатлигига алоҳида эътибор қаратилган ҳолда, она ва бола саломатлигини ҳимоя қилувчи сертификатланган тизим ҳам ўрнатилган. Ушбу функция вирусларни 99,99 фоизгача йўқ қилиш ва чуқур стерилизация қилиш имконини беради. Дастлабки босқичда қурилманинг тавсия этилган нархи 3499 юанкни ташкил этади, бироқ давлат субсидиясини инобатга олган ҳолда уни 2699 юан эвазига харид қилиш мумкин.
…