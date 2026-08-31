Ҳиндистонда сув омбори тўлиб, фавқулодда ҳолат эълон қилинди
Ҳиндистоннинг Маҳараштра штатида вазият жиддий тус олди. Бхатгар сув омборидаги сув миқдори 99 фоизга етгани сабабли ҳудудда хавфсизлик чоралари кучайтирилди.
Маълумотларга кўра, Непал ҳудудида кузатилган кучли сув тошқинлари, шунингдек, давомли ва жадал муссон ёмғирлари сув омборидаги сатҳнинг кескин кўтарилишига сабаб бўлган.
Сув сатҳи энг юқори кўрсаткичлардан бирига етгач, эҳтимолий хавфнинг олдини олиш мақсадида сув омборидан ортиқча сув чиқарила бошланган. Сув Нира дарёси томон йўналтирилмоқда.
Маҳаллий мутасаддилар аҳоли хавфсизлигини таъминлаш учун зарур чораларни кўрмоқда. Айни пайтда ҳудудда фавқулодда ҳолат эълон қилинган.
Мутахассислар муссон ёмғирлари яна давом этса, сув сатҳи билан боғлиқ вазият янада мураккаблашиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда.
Ҳудуддаги вазият ҳозирча назорат остида бўлса-да, аҳолига эҳтиёткорлик чораларига амал қилиш тавсия этилмоқда.
…