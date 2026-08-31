Президентдан байрам туҳфаси: 852 нафар маҳкум афв этилди

·20·Жамият
Президентдан байрам туҳфаси: 852 нафар маҳкум афв этилди

Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг навбатдаги йиллиги муносабати билан давлатимиз раҳбари томонидан инсонпарварлик ва бағрикенгликнинг ёрқин намунаси сифатида муҳим фармон имзоланди. Унга кўра, қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган жами 852 нафар маҳкум афв этилди.

Мазкур фармон байрам арафасида юзлаб оилаларга қувонч улашиб, маҳкумларнинг ўз яқинлари бағрига қайтишига имкон яратмоқда.

Жазодан тўлиқ озод қилиш ва муддатларни қисқартириш кўлами

Президент фармонига мувофиқ, афв этилган шахсларга қуйидаги енгилликлар татбиқ этилди:

  • Жазодан тўлиқ озод этилганлар: 604 нафар шахс асосий жазодан бутунлай озод қилинди;

  • Шартли озодлик: 115 нафар маҳкум жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод этилди;

  • Енгилроқ жазолар: 52 нафар шахсга тайинланган жазо чоралари енгилроқ турдаги жазога алмаштирилди;

  • Муддатларнинг қисқартирилиши: Яна 81 нафар озодликдан маҳрум этилган маҳкумнинг жазо муддатлари сезиларли даражада қисқартирилди.

Афв этилганлар тоифаси: Аёллар, ёшлар ва хорижликлар

Инсонпарварлик акти доирасида жамиятнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларига алоҳида эътибор қаратилган:

  • Ёшлар ва кексалар: Афв этилганларнинг 375 нафарини ёшлар, 37 нафарини эса 60 ёшдан ошган шахслар ташкил этади;

  • Хотин-қизлар: Рўйхатдан 49 нафар аёл маҳкума жой олди;

  • Хорижий фуқаролар: Афв рўйхатига 7 нафар чет эл фуқароси ҳам киритилган;

  • Тақиқланган ташкилотлар аъзолари: Чин кўнгилдан тавба қилган ва тўғри йўлни танлаган, илгари тақиқланган ташкилотлар фаолиятида иштирок этган 63 нафар шахсга ҳам эркин ҳаётга қайтиш имконияти берилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқда3 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқдаБугун, 06:18Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўлиПулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўлиКеча, 22:16Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...Кеча, 20:07Олмалиқдаги бозорда катта ёнғин чиқдиОлмалиқдаги бозорда катта ёнғин чиқдиКеча, 10:38Мактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидаларМактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидаларКеча, 07:14Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?Кеча, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли