Президентдан байрам туҳфаси: 852 нафар маҳкум афв этилди
Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг навбатдаги йиллиги муносабати билан давлатимиз раҳбари томонидан инсонпарварлик ва бағрикенгликнинг ёрқин намунаси сифатида муҳим фармон имзоланди. Унга кўра, қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган жами 852 нафар маҳкум афв этилди.
Мазкур фармон байрам арафасида юзлаб оилаларга қувонч улашиб, маҳкумларнинг ўз яқинлари бағрига қайтишига имкон яратмоқда.
Жазодан тўлиқ озод қилиш ва муддатларни қисқартириш кўлами
Президент фармонига мувофиқ, афв этилган шахсларга қуйидаги енгилликлар татбиқ этилди:
Жазодан тўлиқ озод этилганлар: 604 нафар шахс асосий жазодан бутунлай озод қилинди;
Шартли озодлик: 115 нафар маҳкум жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод этилди;
Енгилроқ жазолар: 52 нафар шахсга тайинланган жазо чоралари енгилроқ турдаги жазога алмаштирилди;
Муддатларнинг қисқартирилиши: Яна 81 нафар озодликдан маҳрум этилган маҳкумнинг жазо муддатлари сезиларли даражада қисқартирилди.
Афв этилганлар тоифаси: Аёллар, ёшлар ва хорижликлар
Инсонпарварлик акти доирасида жамиятнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларига алоҳида эътибор қаратилган:
Ёшлар ва кексалар: Афв этилганларнинг 375 нафарини ёшлар, 37 нафарини эса 60 ёшдан ошган шахслар ташкил этади;
Хотин-қизлар: Рўйхатдан 49 нафар аёл маҳкума жой олди;
Хорижий фуқаролар: Афв рўйхатига 7 нафар чет эл фуқароси ҳам киритилган;
Тақиқланган ташкилотлар аъзолари: Чин кўнгилдан тавба қилган ва тўғри йўлни танлаган, илгари тақиқланган ташкилотлар фаолиятида иштирок этган 63 нафар шахсга ҳам эркин ҳаётга қайтиш имконияти берилди.
…