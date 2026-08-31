Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмади
Samsung компаниясининг энг сўнгги флагман қурилмаларидан бири бўлган Galaxy S26 Ultra дисплейларидаги техник носозлик фойдаланувчилар ўртасида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Жорий йилнинг июль ойида илк бор аниқланган экран қизариши муаммосини дастурий йўл билан ҳал қилиш уринишлари кутилган натижани бермаётгани маълум бўлди. Янгиланган дастурий таъминот баъзи қурилмаларда вазиятни ўнглаган бўлса-да, бошқа фойдаланувчилар учун муаммо янада мураккаблашган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Невсвай нашрининг хабар беришича, Samsung муаммони бартараф этиш мақсадида махсус янгиланиш чиқарган эди. Бироқ фойдаланувчиларнинг дастлабки эътирозлари шуни кўрсатмоқдаки, тақдим этилган патч барча қурилмаларда ҳам ижобий натижа кўрсатмади. Айрим гаджетларда қизил тус йўқолмаган бўлса, бошқаларида тамомила янги нуқсонлар юзага чиққан.
Янгиланишдан кейинги янги нуқсонларДастурий тузатиш ўрнатилгандан сўнг, фойдаланувчилар экран атрофида янги номутаносибликларни сезишни бошлади. Хусусан, дисплейнинг юқори ва пастки қирралари бўйлаб қизил ҳудудлар сақланиб қолаётгани ҳақида шикоятлар кўпайган. Бундан ташқари, айрим эгалар экран чеккаларида ғайриоддий рангли нуқталар пайдо бўлганини маълум қилишди.
Мутахассислар ва харидорларнинг фикрича, бундай ҳолат қимматбаҳо флагман смартфонлар обрўсига путур етказиши мумкин. Аввалроқ худди шу муаммо билан расмий сервис марказларига мурожаат қилган фойдаланувчилар ҳам янги янгиланишдан сўнг кутилмаган нуқсонларга дуч келишмоқда.
Samsung тавсиялари ва кейинги қадамларҲозирги вақтда мазкур носозлик қанчалик кенг тарқалгани ҳамда янги пайдо бўлган рангли нуқталар тўғридан-тўғри ўрнатилган патч билан боғлиқлиги номаълумлигича қолмоқда. Компания вакиллари вазиятни диққат билан ўрганиб чиқишда давом этмоқда ва муаммога дуч келган истеъмолчиларга ўз вақтида кўрсатма бермоқда.
Samsung расмий баёнотида таъкидланишича, экран рангларининг ўзгаришига Адаптиве Колор Тоне, рангларни тўғрилаш функциялари, Эхтра Дим ҳамда Эе Комфорт Шиелд режимлари ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли, компания фойдаланувчиларга аввало дисплей созламаларини текшириб кўришни тавсия қилмоқда.
Агар ушбу чоралар ёрдам бермаса, эгаларига ваколатли сервис марказларига мурожаат қилиш тавсия этилади. Оммавий шикоятлар бошланганидан буён икки ойдан ошиқ вақт ўтганига қарамай, Samsung Galaxy S26 Ultra экранидаги бу носозликни тўлиқ бартараф этиш учун универсал ечим топгани йўқ.
…