Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмади

·24·Техно
Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмади

Samsung компаниясининг энг сўнгги флагман қурилмаларидан бири бўлган Galaxy S26 Ultra дисплейларидаги техник носозлик фойдаланувчилар ўртасида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Жорий йилнинг июль ойида илк бор аниқланган экран қизариши муаммосини дастурий йўл билан ҳал қилиш уринишлари кутилган натижани бермаётгани маълум бўлди. Янгиланган дастурий таъминот баъзи қурилмаларда вазиятни ўнглаган бўлса-да, бошқа фойдаланувчилар учун муаммо янада мураккаблашган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Невсвай нашрининг хабар беришича, Samsung муаммони бартараф этиш мақсадида махсус янгиланиш чиқарган эди. Бироқ фойдаланувчиларнинг дастлабки эътирозлари шуни кўрсатмоқдаки, тақдим этилган патч барча қурилмаларда ҳам ижобий натижа кўрсатмади. Айрим гаджетларда қизил тус йўқолмаган бўлса, бошқаларида тамомила янги нуқсонлар юзага чиққан.

Янгиланишдан кейинги янги нуқсонлар

Дастурий тузатиш ўрнатилгандан сўнг, фойдаланувчилар экран атрофида янги номутаносибликларни сезишни бошлади. Хусусан, дисплейнинг юқори ва пастки қирралари бўйлаб қизил ҳудудлар сақланиб қолаётгани ҳақида шикоятлар кўпайган. Бундан ташқари, айрим эгалар экран чеккаларида ғайриоддий рангли нуқталар пайдо бўлганини маълум қилишди.

Мутахассислар ва харидорларнинг фикрича, бундай ҳолат қимматбаҳо флагман смартфонлар обрўсига путур етказиши мумкин. Аввалроқ худди шу муаммо билан расмий сервис марказларига мурожаат қилган фойдаланувчилар ҳам янги янгиланишдан сўнг кутилмаган нуқсонларга дуч келишмоқда.

Samsung тавсиялари ва кейинги қадамлар

Ҳозирги вақтда мазкур носозлик қанчалик кенг тарқалгани ҳамда янги пайдо бўлган рангли нуқталар тўғридан-тўғри ўрнатилган патч билан боғлиқлиги номаълумлигича қолмоқда. Компания вакиллари вазиятни диққат билан ўрганиб чиқишда давом этмоқда ва муаммога дуч келган истеъмолчиларга ўз вақтида кўрсатма бермоқда.

Samsung расмий баёнотида таъкидланишича, экран рангларининг ўзгаришига Адаптиве Колор Тоне, рангларни тўғрилаш функциялари, Эхтра Дим ҳамда Эе Комфорт Шиелд режимлари ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли, компания фойдаланувчиларга аввало дисплей созламаларини текшириб кўришни тавсия қилмоқда.

Агар ушбу чоралар ёрдам бермаса, эгаларига ваколатли сервис марказларига мурожаат қилиш тавсия этилади. Оммавий шикоятлар бошланганидан буён икки ойдан ошиқ вақт ўтганига қарамай, Samsung Galaxy S26 Ultra экранидаги бу носозликни тўлиқ бартараф этиш учун универсал ечим топгани йўқ.

SamsungGalaxy S26 UltraСмартфонТехнологияЯнгиланиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Телефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларТелефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларБугун, 16:33Huawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиHuawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиБугун, 16:22ҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этиладиҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этиладиБугун, 15:27Apple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълумApple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълумБугун, 15:17Хитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиХитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиБугун, 15:05Xiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиXiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди